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Eski işletim sistemlerine Chrome'dan destek yok

Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome, Windows XP ve Vista ile geçmiş OS X sürümlerine olan teknik desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor.
3 yıl
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Eski işletim sistemlerine Chrome'dan destek yok

Geniş bir işletim sistemi yelpazesinde faaliyet gösteren yazılımların, kaynakları verimli kullanabilme adına zamanla eski sistemlere olan desteğini kestiğini görüyoruz. Google'ın internet tarayıcısı Chrome da bazı sürümlere olan desteğini sona erdiriyor. 

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Microsoft'un Windows XP ve Vista işletim sistemleri ile Apple'ın OS X 10.6, 10.7 ve 10.8 sürümlerinde çalışan Chrome tarayıcısına Nisan 2016 tarihinden itibaren teknik destek sunulmayacak. Bunun anlamı bu sürümlerin artık güncelleme veya güvenlik yamalarını alamayacak olması. Bu durumda Chrome tarayıcısı risklere açık bir hale gelmiş oluyor. 

Google buna sebep olarak Microsoft ve Apple'ın aktif olarak bu işletim sistemlerini desteklememesini gösteriyor. Destek almayacak olan sistemlerin zararlı yazılımlara karşı savunmasız hale gelmesi Chrome tarayıcısını da zor durumda bırakıyor. Bununla birlikte Microsoft, Windows Vista için Nisan 2017 tarihine kadar destek sunacağını açıklamıştı. Buna rağmen Google sürümü listeden çıkardı. Bahse konu işletim sistemlerini halen kullanan milyonlarca bilgisayar var ancak kullanıcılar artık yavaş yavaş yeni sistemlere geçiş yapmaya başlıyor. Google da bir yönden bu geçişi desteklemiş oluyor.  

http://www.techradar.com/news/software/chrome-will-stop-supporting-xp-vista-and-old-os-x-1308657 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
windows 3.1 i tek geçerim. hiç ram yemiyor valla
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ukilavuz 3 yıl
Olun diyor heralde
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zotacing 3 yıl
Windows 7'ye bir 10 sene daha dokunmayın da, ne yaparsanız yapın.
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BekirTemel 3 yıl
Chrome daha az sistem harcayan bir tarayıcı yapılmalı gerisi boş iş
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Pulstar 3 yıl
Windows 7 candır, gerisi heyecandır.
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esmerbuyucu 3 yıl
Windows 98 süper akıcı ve sade. Herkese öneririm
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Das Boot 3 yıl
XP halen neden kullanılır ki?
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Korkusuz Üye 3 yıl Das Boot
Lincolnn

XP halen neden kullanılır ki?

Daha stabil daha basit.Kendimi bildim bileli XP kullanıyorum ve hiç güncelleme yapmadım.Güncellemeyi kesmiş kesmemiş kimin umurunda , çok abes bu haberler artık bıktık.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
firefox u güçlendirmeye devam etsinler :D
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okanner48 3 yıl
Önce ölçekleme sorunlarını çözsün! Popüler tarayıcılardan ölçekleme desteği vermeyen sadece Chrome kaldı. Opera, Firefox vs Windows 10'a hemen adapte oldu.
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kadirirdem 3 yıl
Destegi kesse nolur kullanan yine kullanır...
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esmerbuyucu 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
Destegi kesse nolur kullanan yine kullanır...

Güvenlik açıklarıyla dolu bir programı kullanmak isterse tutan yok.
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Patren 3 yıl
yine kullanan kullancak
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