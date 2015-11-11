Eski işletim sistemlerine Chrome'dan destek yok

Geniş bir işletim sistemi yelpazesinde faaliyet gösteren yazılımların, kaynakları verimli kullanabilme adına zamanla eski sistemlere olan desteğini kestiğini görüyoruz. Google'ın internet tarayıcısı Chrome da bazı sürümlere olan desteğini sona erdiriyor.





Google tarafından yapılan açıklamaya göre Microsoft'un Windows XP ve Vista işletim sistemleri ile Apple'ın OS X 10.6, 10.7 ve 10.8 sürümlerinde çalışan Chrome tarayıcısına Nisan 2016 tarihinden itibaren teknik destek sunulmayacak. Bunun anlamı bu sürümlerin artık güncelleme veya güvenlik yamalarını alamayacak olması. Bu durumda Chrome tarayıcısı risklere açık bir hale gelmiş oluyor.





Google buna sebep olarak Microsoft ve Apple'ın aktif olarak bu işletim sistemlerini desteklememesini gösteriyor. Destek almayacak olan sistemlerin zararlı yazılımlara karşı savunmasız hale gelmesi Chrome tarayıcısını da zor durumda bırakıyor. Bununla birlikte Microsoft, Windows Vista için Nisan 2017 tarihine kadar destek sunacağını açıklamıştı. Buna rağmen Google sürümü listeden çıkardı. Bahse konu işletim sistemlerini halen kullanan milyonlarca bilgisayar var ancak kullanıcılar artık yavaş yavaş yeni sistemlere geçiş yapmaya başlıyor. Google da bir yönden bu geçişi desteklemiş oluyor.

http://www.techradar.com/news/software/chrome-will-stop-supporting-xp-vista-and-old-os-x-1308657