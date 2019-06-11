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Essential yakında yeni bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor

İlk telefonu ile istediği başarıyı yakalayamayan Essential yakında yeni bir telefonla karşımıza çıkabilir. Şirket CEO'su Andy Rubin yakında yeni bir ürün duyuracaklarını açıkladı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Essential ilk telefonunu piyasaya süreli iki yıldan fazla bir süre geçti. Şirketin bir daha hiç telefon çıkarmayacağına dair söylentiler vardı. Ancak bu iddialar Essential'ın kurucusu ve CEO'su Andy Rubin tarafından çürütüldü. Deneyimli yönetici kendine ait Twitter hesabında, yakında yeni bir ürün duyurusu yapacaklarının sinyalini verdi.
Ayrıca Bkz. "HTC yeni telefonlarını duyurdu: Karşınızda, U19e ve Desire 19+"
Enteresan olan şey ise Rubin'in yaklaşık dokuz ay önce kendisine gönderilen ve şirketi yeni bir telefon çıkarmaya teşvik eden bir tweet'i yanıtlaması oldu. Rubin bu kullanıcıya gönderdiği gecikmeli yanıtında "Teşekkürler. Bir duyuru yapacağız. Sıkı dur" ifadelerini kullandı.

Essential Phone 2 yolda

Şimdilik elimizde bu tweet dışında herhangi bir somut bilgi yok. Dolayısı ile Essential'ın nasıl bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını bilemiyoruz. Son zamanlarda Essential Phone 2 hakkında da çok fazla söylenti çıkmadı. Bakalım şirket ilk telefonun başarısızlığını unutturacak bir telefon çıkarabilecek mi?

https://twitter.com/Arubin/status/1138408957880332288 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 1 hf.
Andy abi adamın 5 Eylül 2018'de attığı tweet'e dün, yani tam 279 gün sonra cevap vermiş.
280 olsaydı iyiydi.
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V4LKyR 1 hf.
Esenşıl.
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brk6152 1 hf.
Essential mı kaldı ne boş girişim
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