Essential yakında yeni bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor

Essential ilk telefonunu piyasaya süreli iki yıldan fazla bir süre geçti. Şirketin bir daha hiç telefon çıkarmayacağına dair söylentiler vardı. Ancak bu iddialar Essential'ın kurucusu ve CEO'su Andy Rubin tarafından çürütüldü. Deneyimli yönetici kendine ait Twitter hesabında, yakında yeni bir ürün duyurusu yapacaklarının sinyalini verdi.

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Enteresan olan şey ise Rubin'in yaklaşık dokuz ay önce kendisine gönderilen ve şirketi yeni bir telefon çıkarmaya teşvik eden bir tweet'i yanıtlaması oldu. Rubin bu kullanıcıya gönderdiği gecikmeli yanıtında "Teşekkürler. Bir duyuru yapacağız. Sıkı dur" ifadelerini kullandı.

Essential Phone 2 yolda

Şimdilik elimizde bu tweet dışında herhangi bir somut bilgi yok. Dolayısı ile Essential'ın nasıl bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını bilemiyoruz. Son zamanlarda Essential Phone 2 hakkında da çok fazla söylenti çıkmadı. Bakalım şirket ilk telefonun başarısızlığını unutturacak bir telefon çıkarabilecek mi?

https://twitter.com/Arubin/status/1138408957880332288