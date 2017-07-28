Essential'da şirketten ayrılan yönetici sayısı 3 oldu

Android'in kurucusu Andy Rubin'in yeni şirketi Essential, kan kaybetmeye devam ediyor. Mayıs ayında, ilk akıllı telefonu Essential PH-1'i duyuran şirket söz verdiği tarihte cihazı alıcılarına göndermeyi başaramadı.

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PH-1'in duyurusundan bu yana iki üst düzey yöneticinin şirketten ayrılması, insanların kafasında bazı soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Son rapor ise bir başka yöneticinin şirketten ayrılarak Google'da çalışmaya başladığını gösteriyor.

İki ayda 3 kilit yönetici ayrıldı

Liron Damir, Essential'da Kullanıcı Deneyimi (UX) departmanının başındaki isimdi. LinkedIn sayfasında baktığımızda ise artık Google Home için aynı pozisyonda çalışmaya başladığını görüyoruz. Damir, Nisan ayında Essential'a katılmadan önce Pebble'da tasarım başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ayrıca kendisinin LG ve HP gibi önemli şirketlerin webOS ekibinde yöneticilik yaptığını da belirtelim.

Andy Fouché ve pazarlama bölümü başkan yardımcısı Brian Wallace görevlerinden 3 kilit yöneticiyi kaybetmek işlerin pek de iyiye gitmediğini gösteriyor. Bazı yanlışların olduğu ortada ve Andy Rubin gemiyi daha fazla kişinin terk etmesini istemiyorsa, işleri bir an önce yoluna koymalı. Şirketin ilk telefonunu duyurmasının ardından iletişim şefive pazarlama bölümü başkan yardımcısıgörevlerinden ayrılmışlardı . İki aylık bir süre içindekaybetmek işlerin pek de iyiye gitmediğini gösteriyor. Bazı yanlışların olduğu ortada vegemiyi daha fazla kişinin terk etmesini istemiyorsa, işleri bir an önce yoluna koymalı.

https://www.linkedin.com/in/lirondamir