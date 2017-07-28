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Essential'da şirketten ayrılan yönetici sayısı 3 oldu

İletişim şefi Andy Fouché ve pazarlama bölümü başkan yardımcısı Brian Wallace'ı kaybeden şirket, bu kez Kullanıcı Deneyimi (UX) departmanının başındaki isim olan Liron Damir'in ayrılmasıyla sarsıldı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Android'in kurucusu Andy Rubin'in yeni şirketi Essential, kan kaybetmeye devam ediyor. Mayıs ayında, ilk akıllı telefonu Essential PH-1'i duyuran şirket söz verdiği tarihte cihazı alıcılarına göndermeyi başaramadı.
Ayrıca Bkz. "İlk Model 3'ler yarın sahiplerine teslim edilecek"
PH-1'in duyurusundan bu yana iki üst düzey yöneticinin şirketten ayrılması, insanların kafasında bazı soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Son rapor ise bir başka yöneticinin şirketten ayrılarak Google'da çalışmaya başladığını gösteriyor.

İki ayda 3 kilit yönetici ayrıldı

Liron Damir, Essential'da Kullanıcı Deneyimi (UX) departmanının başındaki isimdi. LinkedIn sayfasında baktığımızda ise artık Google Home için aynı pozisyonda çalışmaya başladığını görüyoruz. Damir, Nisan ayında Essential'a katılmadan önce Pebble'da tasarım başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ayrıca kendisinin LG ve HP gibi önemli şirketlerin webOS ekibinde yöneticilik yaptığını da belirtelim.
Şirketin ilk telefonunu duyurmasının ardından iletişim şefi Andy Fouché ve pazarlama bölümü başkan yardımcısı Brian Wallace görevlerinden ayrılmışlardı. İki aylık bir süre içinde 3 kilit yöneticiyi kaybetmek işlerin pek de iyiye gitmediğini gösteriyor. Bazı yanlışların olduğu ortada ve Andy Rubin gemiyi daha fazla kişinin terk etmesini istemiyorsa, işleri bir an önce yoluna koymalı.

https://www.linkedin.com/in/lirondamir Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aycibin 1 yıl
ufak boyutuyla büyük ekran sunarak android ekosistemine yeni kan getirecekti.bence devam etmeli.
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Mlaket 1 yıl
tipini hiç sevmemiştim zaten, iyi ki battı
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V4LKyR 1 yıl
Essential Phone gg
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