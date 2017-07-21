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Ethereum soygunlarının ardı arkası kesilmiyor

Bir ara değeri 400$’a kadar çıkan Ethereum sanal para birimi soyguncuların hedefi haline geldi. Sanal cüzdan platformlarında açık bulanlar hemen soyguna girişiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde önemli bir sıçrama yapan ve elde edenlere büyük gelirler kazandıran Ethereum, büyük soygunlara konu olmaya başladı. Önce 7 milyon dolarlık şimdi de 32 milyon dolarlık bir soygun gündemde.

Açığı bulan soygun yapıyor

Bitcoin para biriminin yükseliş dönemlerinde de bu tür soygunlar sıkça gündeme geliyordu. Hatta ünlü bir Bitcoin havuz platformu büyük bir soygun sonrası iflas etmiş ve müşterilerin Bitcoin’lerini ödeyememişti.

Tanesi 400$’a kadar çıkan Ethereum haliyle soyguncuların da gözdesi haline geldi. Tamamen sanal bir para birimi olduğu için de iş sadece cüzdan yazılımlarında açık bulmaya bakıyor. Açığı bulan tabiri yerindeyse hızlı bir şekilde torbasını dolduruyor ve sonra da oartadan kayboluyor.

Hafta başında sanal cüzdanların kırılarak 7.4 milyon dolar değerinde Ethereum çalındığı haberi gelmişti. Şimdi ise Parity Wallet adındaki cüzdan istemcisinde bulunan bir açık sayesinde soyguncular toplamda 153 000 adet Ethereum yani yaklaşık 32 milyon doları çekerek ortadan kayboldu.

Soygun çoklu imza cüzdanlarında yapıldı. Özel bir kontrat olan çoklu imza cüzdanları, kullanıcıların büyük kısmının kendi anahtarı ile imza atması sonrasında büyük para çıkışına izin veriyor. Soyguncular açığı kullanarak hemen herkesin imza atmasını sağlamış.

Ayrıca Bkz. "Facebook link görünümlerini düzenleme yetkisini kaldırıyor"

Platformun yöneticileri soygunu fark eder etmez White Hat Group adındaki beyaz şapkalı hacker grubu devreye girmiş ve aynı açıktan cüzdanlarda kalan tüm paraları başka bir hesaba transfer etmiş. Böylece meblağın büyümesi engellenmiş. Grup kısa süre içerisinde paraları sahiplerine iade edeceğini belirtiyor.

Asıl soyguncu tarafından cüzdanları boşaltılanlar ise muhtemelen Ethereum’larını geri alamayacak. Ethereum biriminin değeri yaşanan bu son soygun sonrasında yüzde 14 değer kaybetti ve 200$’a geriledi. Elde etmesi zor ve zahmetli olan Ethereum birimini korumak konusunda zafiyetler devam ederse soygunlar durmayacak gibi gözüküyor. 

 

http://wccftech.com/ethereum-hack-steal-30-million/ Yorum Yaz
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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
Bu işlerin sonu nereye varacak bilemiyorum. Dünya mal varlığını elinde bulunduranlar kafalarına göre onu indir bunu yükselt şeklinde milleti soyarken şimdi bir de bu sanal para olayı yayılmaya başladı. Değerini kim belirliyor belli değil. Tamamen koyun güder gibi bizi yönlendiriyorlar. Yediler yediler doymadılar. Bir taraftan borsa diğer taraftan bitcoin ethereum, bi durun artık yethereum!
Bu işlerin sonu nereye varacak bilemiyorum. Dünya mal varlığını elinde bulunduranlar kafalarına göre onu indir bunu yükselt şeklinde milleti soyarken şimdi bir ...
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DH Misafiri 2 yıl
Nasıl yapılıyor tam olarak anlatsaydınız,öğrenciyiz :d
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tufanumur12 2 yıl
değerini düşürüp hırsızlığa karşı önlem alıp sonra fiyatları uzay yapıp tekrardan canlandıracaklar.
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mrslimshady 2 yıl

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pej 2 yıl
Bitcoin ve altcoin denilen diğer sanal paralar olayını internetten biraz araştırdım. Bulduklarımın özeti:
Bu sanal para sistemlerinin üzerine kurulduğu birkaç ayak var.
1. ayak-Bitcoin elde etme: Bu bireysel olarak iki şekilde yapılıyor:
Birinci şekilde bunun alışverişinin yapıldığı borsalara girip alım emri veriyorsun, aynı hisse senedi gibi satıcı işlemi gerçekleştiğinde parasını transfer edip bitcoin sahibi oluyorsun.Bitcoinle aynı şekilde başka sanal paraları da alabiliyorsun.Bu borsalar devlet finans sisteminin kontrolünde olmadığı için hertürlü sahtekarlığa açık.
İkinci şekil bitcoin elde etme de madencilik denilen bir çeşit sanal oyun. İnternette bazı kriterleri sağlayan içinde matematik problemleri de olan belli zorluk derecesindeki oyunları çözerek "block" denilen sanal yapılara sahip oluyorsun.Block kazanıp kazanamayacağına da yine bu sistemi kuranların tespit ettiği bir zorluk derecesini aşan problemi çözmüş olman gerekiyor. Her bir block sana belli sayıda bitcoin kazandırıyor (şu anki kazancı 20 bitcoin).Ancak bitcoin sistemini kuranlar block arayışı çoğaldıkça hem kazanılacak bitcoin sayısını azaltıyorlar hemde problemleri zorlaştırıyorlar ki böylece piyasadaki bitcoin sayısı stabil kalabilsin.Ancak bu madenciliğin ihtiyacı olan donanım ve yazılımı kurmak ve ihtiyaca göre de upgrade etmek gerekiyor. Hızlı madencilik yapacak, yani bu sanal ortam oyununda karşınıza gelen problemi çözüp block kazanma oyunu sonucunda bitcoin kazanabilmeniz için güncel en hızlı donanım ve yazılım sistemine sahip olmanız gerekiyor.Şimdi bitcoin ve altcoin çılgınlığı başladığı için herkez hizlı sistem kurma peşinde ve piyasada iyi ekran kartı bulunamıyor.Bireysel madencilik zaman zaman yenilenmesi de gereken hardware ve software yatırımı, saatlerce bu yüksek hızlı bilgisayarın harcadığı elektrik masrafı, kazandığınız bitcoinleri saklamak için hesaplar oluşturma v.s. bir sürü detay , emek ve zaman harcama içeriyor.İlk başlayanlardan para kazanan vardır ama herkez hücum ettiği için hem bircoin kazanma olasılığı düştü hemde bunu telafi etmek için gereken daha hızlı bilgisayar masrafları arttı.
2.ayak-Bitcoin madencilik şirketlerinin hissesini alma:Madencilik yapan ancak finans piyasalarına kayıtlı olmayan bu tür şirketlerin hissesini alırsanız bazı denetimsiz Foreks şirketlerinde olduğu gibi neden kaybettiğinizi bile anlayamadan paranız gidebilir veya yatırdığınız para karşılığında şirketin kazandığı bitcoinlerden elde edilen kazançtan size düşen pay ile 20-30 senede ana paranızı geri alabilirsiniz.Benzer işlemleri yine sanal ortamda kurulmuş bulut (cloud) organizasyonlarına bedeli ile üye olarak herhangi bir hardware yatırımı yapmadan sizin adınıza yaptırabiliyorsunuz. Sonuçta hukuki altyapısı olmayan sanal bir saadet zinciri yani.
3.ayak- Bitcoin madencilik yapan bir organizasyona belli ücret karşılığı üye olup istedikleri konfigürasyonda olan bilgisayarınız ile sanırım film indirme sitelerindeki "torrent sistemine" benzer bir uygulama ile organizasyon içindeki bilgisayarlar network'u ile hep beraber problem çözme ve block bulma yapıp bitcoin kazanıp paylaşma.Bu da tamamen hukuk sistemi dışında kaçak film indirme siteleri organizasyonları benzeri bir organizasyon. Ne kazanılıyor, ne dağıtılacak kararı tamamen organizasyonu kuranların kararına bağlı. Ancak insanları bilgisayar başında tutabilecek küçük bir havuç verecekleri ve altın yumurtlayan tavuğu kemen kesmeyecekleri kesin ama rakamlar büyüdükçe sonunda tüm saadet zincirlerinde olduğu gibi kaçıp gidecekleri kesin.
Sonuç: Bazı forumlarda yazıldığı gibi bitcoin gibi sanal para ve bundan nemalanan organizasyonların hukuki dayanağı ve denetimi yok.İlk başlarda bilgisayar sistemlerini iyi bilen sınırlı sayıdaki bazı kişiler iyi paralar kazanmış olabilir, hikayeleri çok. Ancak sistemi kuranlar ve bir ölçüde de sistem içinde olan kişiler herkezin nekadar bitcoin kazandığını, bitcoin borsasında talep olduğunu ve madencilikte arama yapıldığını görebiliyor. Buna göre de sistem sahipleri yeterli talep oluştuğunda küçük yatırımcıların kafasına bitcoinleri boca edebiliyor. Aniden düşen bitcoinler de alıncının elinde patlıyor ve zararını çıkarması seneler alabiliyor.Şimdi haberlerde sürekli bitcoin ve alternatifi başka coinler pompalanıyor. Hatta bazı bankalar bunları satın alma veya satma işlemlerinde aracılık ta yapıyor. Sonuçta bankanın riski yok sadece sizin paranızı karşı tarafın hesabına aktarıyor veya tersini yapıyor.
Bu sistem bazı ürünleri doğrudan pazarlamaya çalışan ve mal sattığı kendi alt ağına bağladıklarının satışından da pay alarak yeterli ağ büyüklüğüne ulaştığında iyi gelirler vadeden Amway gibi saadet zincirlerine benziyor.Kişilerin serbest çalışarak kolay para kazanma arzularından beslenen sistemler.Bu seferki siber sistem için tasarlanmış bir organizasyon, üstelik yeni uluslararası para sisteminin konuşulduğu son 15 senede akıllıca düşünülmüş.
İleri derecede bilgisayar sistemleri, teknik analiz, piyasa takibi yapan zeki insanlar arasından küçük bir kesim para kazanabilir bu işlerden elbette, ama küçük yatırımcı grubundaki büyük çoğunluğun para kaybetmesi koşulu ile. Sistem sahipleri elbette herzaman kazanacak, küçük parçaları da piyasada reklam amaçlı bırakarak.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
quantum bilgisayar fiyatları bi kaç milyon dollar gibi ! ama bu olay güvenlik amaçlı olası ticari kaynakları kullanılması için aslında bir fırsat çünkü bu sistem içinde parası olanlar neden normal işlemcili sunucuyla devam etmiyorsunuz geyiğine sağlam bir yama yapılacağı için sistemi quantum bilgisayar ünitelerine aktarılıyor anlamıyla aslında sanal para piyasasında en önce hacklenen diğer sanal para alternatiflerine göre en sağlam yolu izlemek için en iyi fırsatı yaklamış gibi olur ! özetle bu olay algoritmanın ve donım güncellemesi için çok güzel bir mazeret olacaktır.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
sistem bir birine entegre sistemler üzerinde çalışıyor ! bi sisteme girince diğer sistemlerde aynı zamanda girilmesi gerekir özetle zorla veri değiştirme işlemi bu algoritmada kesinlikle işe yaramaz bu anca algoritmanın kırılmasıyla olacak bir şey ama zaten bu algoritma kendi içinde devamlı dönen bir kaynar kazan ve bu iş için gerekli işlemci gücü ise 100 aslan gücü misali ! bu işler böyle basit işler değil !
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Pi 2 yıl
Bitcoin balondur


Saka bir yana. Sunun olayini kafam almiyor. Adamlar cikarmis biseyler kafasina gore. Millet ondan kazanmak icin deli gibi ugrasiyor bu islerle. Attigi tas urkuttugu kurbagaya degmiyor oysa.

Bence bu isin arka planinda zombi bilgisayarlar var. Tum agi bu is icin kullanıp yonlendiriyorlar.
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IUnknown 2 yıl
Her şeyi düşünmüşler hesap banlamayı düşünmemişler. Yapın kara liste havuzlar oradan gelen işlemleri kabul etmesinler.
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Like a Sir 2 yıl
blockchain ile çalışan sistemlere öcü gözüyle bakmayın . Bitcoin ,ethereum vs. geçici olabilir ancak blockchain sistemi kalıcı olacak .
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PC WORKS 2 yıl
haydan gelen huya gider
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