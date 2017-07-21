Ethereum soygunlarının ardı arkası kesilmiyor

Son dönemde önemli bir sıçrama yapan ve elde edenlere büyük gelirler kazandıran Ethereum, büyük soygunlara konu olmaya başladı. Önce 7 milyon dolarlık şimdi de 32 milyon dolarlık bir soygun gündemde.

Açığı bulan soygun yapıyor

Bitcoin para biriminin yükseliş dönemlerinde de bu tür soygunlar sıkça gündeme geliyordu. Hatta ünlü bir Bitcoin havuz platformu büyük bir soygun sonrası iflas etmiş ve müşterilerin Bitcoin’lerini ödeyememişti.

Tanesi 400$’a kadar çıkan Ethereum haliyle soyguncuların da gözdesi haline geldi. Tamamen sanal bir para birimi olduğu için de iş sadece cüzdan yazılımlarında açık bulmaya bakıyor. Açığı bulan tabiri yerindeyse hızlı bir şekilde torbasını dolduruyor ve sonra da oartadan kayboluyor.

Hafta başında sanal cüzdanların kırılarak 7.4 milyon dolar değerinde Ethereum çalındığı haberi gelmişti. Şimdi ise Parity Wallet adındaki cüzdan istemcisinde bulunan bir açık sayesinde soyguncular toplamda 153 000 adet Ethereum yani yaklaşık 32 milyon doları çekerek ortadan kayboldu.

Soygun çoklu imza cüzdanlarında yapıldı. Özel bir kontrat olan çoklu imza cüzdanları, kullanıcıların büyük kısmının kendi anahtarı ile imza atması sonrasında büyük para çıkışına izin veriyor. Soyguncular açığı kullanarak hemen herkesin imza atmasını sağlamış.

Ayrıca Bkz.

"Facebook link görünümlerini düzenleme yetkisini kaldırıyor"

Platformun yöneticileri soygunu fark eder etmez White Hat Group adındaki beyaz şapkalı hacker grubu devreye girmiş ve aynı açıktan cüzdanlarda kalan tüm paraları başka bir hesaba transfer etmiş. Böylece meblağın büyümesi engellenmiş. Grup kısa süre içerisinde paraları sahiplerine iade edeceğini belirtiyor.

Asıl soyguncu tarafından cüzdanları boşaltılanlar ise muhtemelen Ethereum’larını geri alamayacak. Ethereum biriminin değeri yaşanan bu son soygun sonrasında yüzde 14 değer kaybetti ve 200$’a geriledi. Elde etmesi zor ve zahmetli olan Ethereum birimini korumak konusunda zafiyetler devam ederse soygunlar durmayacak gibi gözüküyor.