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Facebook link görünümlerini düzenleme yetkisini kaldırıyor

Eskiden olduğu gibi paylaşılan link görünümlerine alakasız ve ilgi çekecek başlıklar atarak ziyaretçi avlamanın sonu geliyor. Facebook bu yetkiyi tırpanlamış durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,8b
1
3
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Sahte haber eleştirilerine uzun süredir maruz kalan Facebook, bir süredir bunun önüne geçmek için farklı düzenlemeler yapıyor. Firmanın yeni hamlesi ise link görünümlerini düzenleme yetkisine oldu.

Artık kısıtlı

Bugüne kadar bir link paylaşmak isteyen sayfalar, bu linkin başlığını, gövde metnini ve resmini değiştirebiliyordu. Böylece alakasız bir adrese çok önemli bir haber başlığının linki verilebiliyordu. Bu da link sahiplerinin haksız bir biçimde trafik elde etmesine neden oluyordu.

Bundan sonra Facebook sayfaları link görünümlerini düzenleyemeyecek. Paylaşılan linkin gerçek başlığı ve ön izleme resimleri olduğu gibi takipçilere yansıtılacak. Böylece sahte haber trafiğinin de önüne geçilecek.

Ayrıca Bkz. "MIUI 9 ve Mi 5X haftaya tanıtılıyor"

Facebook bununla birlikte tamamen bir yasaklama yapmıyor. Büyük haber portalları, spor kulüpleri veya eğlence kanalları gibi platformlar yine link görünümünü düzenleyebilecek. Bunun için Link Sahipliği aracı üzerinden sahip oldukları alan adını belirtmeleri ve Facebook’un da incelemeyi yaparak yetki vermesi gerekiyor. 12 Eylül tarihine kadar platformların araç üzerinden yetki almaları isteniyor. Yine site sahipleri Open Graph üzerinden link ön izlemeleri için standart bir görünüm de belirleyebilecek. 

 

https://techcrunch.com/2017/07/18/facebook-link-preview-modification/ Yorum Yaz
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boramat 2 yıl
bu özelliği zaten hataları düzeltmek için kullanıyorduk saçma bir karar olmuş
haberin ön izlemesini alıyor peki haber zaten sahte ise?
bu özelliği kapatmanın mantığı yok
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St Batuhan 2 yıl
İyi güzel de hatalı önizleme görüntüsü verdiği oluyordu. O ne olacak peki? Ayrıca sayfa değil de kişilerin yaptığı paylaşımlarda da geçerli mi yani bu ona da anlam veremedim :(
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