Euro NCAP 2010'un en güvenli ve en güvensiz otomobillerini açıkladı

Otomotiv dünyasında her geçen gün yeni bir motor veya donanım teknolojileriyle ilgili haberler gelse de özellikle güvenlik teknolojileri üzerindeki rekabet sürekli artıyor.Dünya genelinde yeni otomobil alacak müşteriler artık epey bilinçlendiği için, alacakları otomobillerin ilk önce çarpışma testi derecelerine bakan müşteri sayısı her geçen yıl artıyor.

Avrupa'da en güvenilir çarpışma testlerini yaptığına inanılan Euro NCAP, 2010 yılının en güvenli ve en güvensiz otomobillerini uzun bir bekleyişten sonra açıkladı. 2009 yılına kadar her yeni otomobilin 5 yıldız almaya başlamasıyla güvenilirliği sorgulanmaya başlayan Euro NCAP, 2009 yılında uygulamaya başladığı yeni çarpışma testi prosedüründen sonra 5 yıldız alan otomobil sayısı %90'dan %65'e kadar indi. Zorluk derecesi artan Euro NCAP testlerinin 2010 yılı içerisindeki en başarılı modelleri ise şöyle;

------ Executive Kategorisi: BMW 5 Series

------ Küçük Aile Otomobili Kategorisi: Alfa Romeo Giulietta

------ Supermini Kategorisi: Honda CR-Z

------ Küçük Off-Road 4×4 Kategorisi: Kia Sportage

------ Küçük MPV Kategorisi: Toyota Verso

Bu 5 model kendi sınıfları içerisindeki en iyi dereceleri alırken, Euro NCAP genelindeki bütün testler içerisinde en kötü dereceyi elde eden 2 model ise;

--Citroen Nemo

--Landwind CV9 oldu.

Özellikle Çinli modelin 2 yıldız alması pek sürpriz bir sonuç olarak görülmezken, başarılı Fransız otomobil üreticisi Citroen'in hafif ticari araç modeli Nemo'nun 3 yıldızda kalması büyük hayal kırıklığı yarattı.