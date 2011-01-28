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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Euro NCAP 2010'un en güvenli ve en güvensiz otomobillerini açıkladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Otomotiv dünyasında her geçen gün yeni bir motor veya donanım teknolojileriyle ilgili haberler gelse de özellikle güvenlik teknolojileri üzerindeki rekabet sürekli artıyor.Dünya genelinde yeni otomobil alacak müşteriler artık epey bilinçlendiği için, alacakları otomobillerin ilk önce çarpışma testi derecelerine bakan müşteri sayısı her geçen yıl artıyor.

Avrupa'da en güvenilir çarpışma testlerini yaptığına inanılan Euro NCAP, 2010 yılının en güvenli ve en güvensiz otomobillerini uzun bir bekleyişten sonra açıkladı. 2009 yılına kadar her yeni otomobilin 5 yıldız almaya başlamasıyla güvenilirliği sorgulanmaya başlayan Euro NCAP, 2009 yılında uygulamaya başladığı yeni çarpışma testi prosedüründen sonra 5 yıldız alan otomobil sayısı %90'dan %65'e kadar indi. Zorluk derecesi artan Euro NCAP testlerinin 2010 yılı içerisindeki en başarılı modelleri ise şöyle;

------ Executive Kategorisi: BMW 5 Series

------ Küçük Aile Otomobili Kategorisi: Alfa Romeo Giulietta

------ Supermini Kategorisi: Honda CR-Z

------ Küçük Off-Road 4×4 Kategorisi: Kia Sportage

------ Küçük MPV Kategorisi: Toyota Verso

Bu 5 model kendi sınıfları içerisindeki en iyi dereceleri alırken, Euro NCAP genelindeki bütün testler içerisinde en kötü dereceyi elde eden 2 model ise;

--Citroen Nemo

--Landwind CV9 oldu.

Özellikle Çinli modelin 2 yıldız alması pek sürpriz bir sonuç olarak görülmezken, başarılı Fransız otomobil üreticisi Citroen'in hafif ticari araç modeli Nemo'nun 3 yıldızda kalması büyük hayal kırıklığı yarattı.


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ali119 8 yıl
esp olmayınca puanı düşüyor bildiğim kadarıyla
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alpin73 8 yıl
esp crash testte ne yapacak ???
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drserk 8 yıl
sitesinde 23 şubat 2011 de yeni bir listeden bahsediyor. galiba bir çok model daha eklenecek bu listeye. bu liste fikrimce de çok kapsamlı olmamış
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infom@n 8 yıl
Fiat kadar dandik bir araba daha görmedim:)
Düzeltme :D Çin ve Hindu arabaları da var:)
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kocatepe 8 yıl

lnfoman

Fiat kadar dandik bir araba daha görmedim:)

Düzeltme :D Çin ve Hindu arabaları da var:)


önyargılı; sadece karalama amaçlı yorumlar... Tamam kalite sorunları var ama ona göre de fiyatı var... Nefret ediyorum bu çok bilmişlikten.. Sadece Fiat içinde değil; birisi gider hyundai e laf atar; birisi gider; Renault a laf atar nedir bu yaaaa....

Soru 1 : En başarılı olanların listesindeki Alfa Romeoyu kim üretiyor?
Soru 2 : NCAP sitesine girip Citroen NEMO testinin yorumlarını okudunuz mu? Neden 3 yıldız almış bu meret diye...

Ticari araç kategorisinde VW Caddy dahi üstün güvenlik donanımlarına rağmen 4 yıldız da kalmıştır.. Bu kategoride kaç tane 5 yıldızlı araç var?

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı bırakmadığımız sürece 1 adım ileri gidemeyiz...
1 Yanıt Yanıtla +3
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İl teber 8 yıl

lnfoman

Fiat kadar dandik bir araba daha görmedim:)

Düzeltme :D Çin ve Hindu arabaları da var:)



FIAT Group u bir araştır.
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cbisar 8 yıl
ne yazıkki Citroen Nemo tamamen tofaşın tasarımı ve üretimi. bipper ve fiorino da doğal olarak aynı başarısızlığı gösteriyor . özellikle kia yı tebrik ederim.
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kadirkayik 8 yıl
bugün çin dipte ama zannetmemki adamların yukarıda gözü olsun para gelsinde nasıl gelirse gelsin.
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winchester 8 yıl
Hastayım Giuliettaya para olsada alsak.
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Ozn.Onl 8 yıl
tip karoser aynı olsada her firmanın birbirinden ayrı olarak özellikleri mevcut
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dante38 8 yıl
Saçmalık Nemo en kötü aldıysa Fıorina ve Bipperında en kötü listede olması lazım.
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metinTasci 8 yıl

dante38

Saçmalık Nemo en kötü aldıysa Fıorina ve Bipperında en kötü listede olması lazım.


teste girmemiş olabilir mi ?
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peugeot-406 8 yıl dante38
dante38

Saçmalık Nemo en kötü aldıysa Fıorina ve Bipperında en kötü listede olması lazım.


Demekki birazda olsa farklılık var..biz adı dışında her şeyi aynı diye düşünüyordk.
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