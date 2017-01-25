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Euro NCAP testlerinden 2 yıldız alan Ford Mustang hayal kırıklığı yarattı

Avrupa'lı yeni araç güvenliği denetleme kurumu Euro NCAP bu defaki testlerine Amerika'lı sevilen spor araç Ford Mustang'i dahil etti. Araç, testlerden hayal kırıklığı sayılabilecek 2 yıldız aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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En son yaptığı çarpışma testlerinde Volvo S90, V90 ikilisi ile Ford Mustang'i konuk eden Euro NCAP, araçların kaza anında ne kadar güvenli olduklarını değerlendiren raporlarını açıkladı. Volvo modelleri beklendiği gibi testlerden en yüksek olan 5 yıldız ile geçerken, Ford'un Avrupa versiyonu ve makyaj öncesi modeli ise yalnızca 2 yıldız alabildi.
İşin ilginç yanı daha öncesinde Amerika'da Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği Yönetiminin yeni araç değerlendirme programından 5 yıldız alarak geçen Mustang, Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü ufak ön çarpışma testinden "kabul edilebilir" notu alırken, orta şiddette ön çarpışma, yan, çatı kuvveti, baş destekleri ve koltuklar testlerinden ise "iyi" sonucunu almıştı.
Bu durumda Avrupa versiyonunun, Ön Çarpışma Uyarı sistemi gibi ABD modelinde mevcut olan bazı güvenlik ekipmanlarına sahip olmadığını da belirtmek gerekir. Buna ek olarak, Avrupa modeli, arka koltuk kemerlerinde kilitleyici sistem ve yük sınırlayıcıların bulunmaması nedeniyle oldukça eleştrilmiş.
Ön çarpışma testlerinde de hava yastıklarının yeteri kadar şişmediği belirtilen Mustang, buradan da hanesine eksi puan yemiş. Bir diğer ön çarpışma testinde arka yolcunun emniyet kemerinin altına kayması gözlemlenirken, bu durum gerçek bir dünya kazasında karın yaralanması riskinin varlığını ortaya çıkarmış. Durum yan çarpışma testinde de çok iyi olmazken, bu testte ise patlayan perde hava yastığı sonucu iç trim 10 yaşındaki bir çocuğu temsil eden kuklanın kafasına çarpıyor.
Testler sonucu söylenebilecek tek şey Ford'un geçtiğimiz günlerde makyajladığı Mustang'in bu kez Avrupa'ya Çarpışma Önleme Asistanı ve Şeritte Kalma Asistanı gibi sistemler standart halde geleceği ve bu haliyle tekrar testlere gireceği oluyor.

http://www.euroncap.com/tr/results/ford/mustang/26063 Yorum Yaz
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tLqA 2 yıl en beğenilen
Egea bundan sağlam mı yani? diyerek bombayı kuruyorum.
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McLaren64 2 yıl
Önceden: Alırsın Ford olursun Lord derlerdi. Artık: Alırsın Ford olursun Mort olmuş.
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otobilge 2 yıl
Alacaktım siparişi iptal ettim
Egea alıyoruz
Yanıtla +87
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maligezgin 2 yıl
ama çok tatlı ya


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Nerd Miner 2 yıl
Araç üzerinde yapılan düzeltmelerle 3 yıldıza çıkmayı başarmış
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temmuz 2017 sonrası üretimlerde Ford'un Ön Çarpışması Yardımı (Yaya Algılama, İlerleme Çarpışma Uyarısı ve Özerk Acil Durum Frenlemesi ile) ve Şerit Yardımı standart hale gelirken emniyet kemeri sistemi düzeltilmiş.
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Cpt. MacMillan 2 yıl
districtspeed.com/...
araç resmen atomlarına ayrılmış.vay be durum baya ciddi sanırım.
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aycibin 2 yıl
bu araba amerika'daki fakirlere $25000,bizim zengin halkımıza ise $125000.neyseki ekonomimiz süper dolar'ı ezen bir paramız var.
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TheCaliph_ 2 yıl
Yorumlara bakıyorum alayı cahilce işin gırgırında ha zaten Mustang gibi bir aracı alan kitle belli buradaki yorumlara bakıp da karar vermez.
Zaten Roadster bir araç 3 yıldız veya 4 yıldızı zor alıyor .
Arabada yardımcı güvenlik ekipmanlarının çoğu neredeyse tamamı yok .
AÇıklamayı okursanız eğer puanın çoğunluğu yetersiz airbag basıncından dolayı kırılmış çünkü sürücünün kafasını direksiyona vurmasını engellemiyormuş yeteri kadar. Önden çarpmalarda kabin sağlam kalmış ve öndeki yolcuları gayet iyi korumuş . Yandan çarpmalarda da gayet iyi sonuç vermiş . Arka yolcuların da emniyet kemerlerinde bir problem varmış .
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yargicc 2 yıl TheCaliph_
Sizinde bu roadster takıntınizi anlamak güç. Yok roadster yok airbagler şöyle yok bunun kullanıcısı belli, iyide bu yazdıklarınız aracın güvensiz olduğu gerçeğini değiştirmiyorki.
Kimse bunu tabikide aile aracı olarak almaz ama aracın şoför koruması bile 70 lerde kalmış. Sadece tr piyasasını düşünmeyin. Bu araç yurtdışında çok daha fazla satılıyor ve alan kişilerde bir veya iki kişi için alıyor. Şimdi bu alanların canı kıymetsizmi. Tabi benim asıl takıldığım mevzu neden bu araçları savunuyorsunuz TT falan. Bu araçların güvenliği zayıf işte.
Ayrıca düşüncelere cahilce demişsiniz de neye göre buna karar veriyorsunuz, kendi düşüncelerinizi çok mu güzel görüyorsunuz.
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Lınc 2 yıl
Turkiyede varmi bu araba bilmiyorum ama bu konuyu hukumete tas cikarircasina yaymak lazim 400 bin tlye turkiyede satilan araba guvenilir saglam degil diye isi firsata cevirin.
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oronuror3 2 yıl
Nerede o eski mustangler ah aah
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AC_Hawker 2 yıl
Şu an bunu tartışacak durumda değiliz

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Jeopol 2 yıl AC_Hawker
1.6 55 bin ustu olanlar %60 degil miydi?
ayrica 1.6-2 litre arasi olanlarda oranlar %100-%110 du.
yoksa bunlar yeniden mi degistirdiler otvyi?
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Bluflame 2 yıl AC_Hawker
bu ülkede yerli oto imkansız,
hükümet vergi kanunu değistirse:
yerlilik oranı %80 ve üstü (fiyat bazında) olan araçlardan sıfır vergi alıyorum dese bu ülkede bütün sanayiciler otomobil üretmeye başlar.
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otobilge 2 yıl
Görünen oki kriterler zorlaştırılmış
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jimhendrix 2 yıl
Egea siparişi geçtim bile
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