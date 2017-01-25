Euro NCAP testlerinden 2 yıldız alan Ford Mustang hayal kırıklığı yarattı

En son yaptığı çarpışma testlerinde Volvo S90, V90 ikilisi ile Ford Mustang'i konuk eden Euro NCAP, araçların kaza anında ne kadar güvenli olduklarını değerlendiren raporlarını açıkladı. Volvo modelleri beklendiği gibi testlerden en yüksek olan 5 yıldız ile geçerken, Ford'un Avrupa versiyonu ve makyaj öncesi modeli ise yalnızca 2 yıldız alabildi.

İşin ilginç yanı daha öncesinde Amerika'da Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği Yönetiminin yeni araç değerlendirme programından 5 yıldız alarak geçen Mustang, Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü ufak ön çarpışma testinden "kabul edilebilir" notu alırken, orta şiddette ön çarpışma, yan, çatı kuvveti, baş destekleri ve koltuklar testlerinden ise "iyi" sonucunu almıştı.

Bu durumda Avrupa versiyonunun, Ön Çarpışma Uyarı sistemi gibi ABD modelinde mevcut olan bazı güvenlik ekipmanlarına sahip olmadığını da belirtmek gerekir. Buna ek olarak, Avrupa modeli, arka koltuk kemerlerinde kilitleyici sistem ve yük sınırlayıcıların bulunmaması nedeniyle oldukça eleştrilmiş.

Ön çarpışma testlerinde de hava yastıklarının yeteri kadar şişmediği belirtilen Mustang, buradan da hanesine eksi puan yemiş. Bir diğer ön çarpışma testinde arka yolcunun emniyet kemerinin altına kayması gözlemlenirken, bu durum gerçek bir dünya kazasında karın yaralanması riskinin varlığını ortaya çıkarmış. Durum yan çarpışma testinde de çok iyi olmazken, bu testte ise patlayan perde hava yastığı sonucu iç trim 10 yaşındaki bir çocuğu temsil eden kuklanın kafasına çarpıyor.

Testler sonucu söylenebilecek tek şey Ford'un geçtiğimiz günlerde makyajladığı Mustang'in bu kez Avrupa'ya Çarpışma Önleme Asistanı ve Şeritte Kalma Asistanı gibi sistemler standart halde geleceği ve bu haliyle tekrar testlere gireceği oluyor.

http://www.euroncap.com/tr/results/ford/mustang/26063