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Evden e-ticaret yapanlar için vergi muafiyeti başladı

Esnaf muaflığının kapsamı genişletildi. İşyeri açmaksızın internetten satılan ürünlerin satışı gelir vergisinden muaf olacak. Hangi ürünlerin satışında esnaf muafiyetinden yararlanılabiliyor?
2 ay
8,4b
1
28
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti getiren yasa Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşyeri açmaksızın evde üretilen ürünlerin satışında gelir vergisi muafiyeti sağlanıyor. Bu muafiyet 'esnaf muafiyeti' olarak adlandırılıyor. Esnaf muafiyetinin kapsamındaki satış kanallarına ekleme yapıldı. "İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satışlar" ifadesi eklendi.

Esnaf muaflığından faydalanabilmek için birtakım şartlar bulunuyor. Yıl içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar vergiden muaf olacak.

Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünlerin satışından vergi alınmayacak.

193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanalabilmek için;

  • İmal edilen ürünlerin, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında olması,
  • Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması,
  • Dışarıdan işçi çalıştırılmaması,
  • Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması,
  • Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması,
  • Ürünlerin, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması,
  • Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olunmaması,
  • Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması gerekmektedir.

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kucukyenici 2 ay en beğenilen
Bizimkiler ümüğünü sıkmadan iş yaptırmaz. İyi araştırın...
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Askaparta 2 ay
Gerçek ev hanımları için iyi de suistimal nasıl denetlenecek.
1 Yanıt Yanıtla +8
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amazonkolik 2 ay
paypal bittikten sonra zaten o olay bitti.
(yurt dışına ürün satan, geçimini bundan sağlayan köy insanı çoktu)
iç piyasaya yapılan satışın zaten pekbir katma değeri yok.
dış piyasanın katma değeri çok yüksekti elişinde.
çünkü el işi yurt dışında saygı görüyor ve çok değerli.
bunun yanında senin ülke ekonomine hiçbir koşulda katkısı olamayacak
60 yaş üstü teyzeler ülke ekonomine katkı sağlıyordu.
bi bangladeşte bi de biz de yok galiba paypal.
paypalı uçurdukları an küçük elişleri üreterek geçinen kişileri bitirdiler ve kendi zararlarına bir iş yaptılar.
paypal gibi dünyaca kabul görmüş bir sistemi yok ettiler.
yabancı paypal harici alternatif bir yöntem gördüğünde güvenmiyor ödeme yöntemine.
siz istediğiniz kadar bizim kendi sistemimiz var deyin.
yabancı müşteri sizin o adını sanını duymadığı ödeme yönteminizi hiç görmediği için. ürününüz istediği kadar iddialı olsun ödeme yöntemine güvenmediği için almıyor.
O tren kaçtı küçük üretici ev hanımları için vs.
Büyük satıcılar da zaten işi başka ülkeye taşıdı.
(ukrayna,gürcistan,kıbrıs gibi)
İçerde dönen para ile hiçkimse katkı sağlayamaz ekonomiye.
Biz çin değiliz, çinin köyünde teyzem usb üretiyor artık robotlar eşliğinde, kasabasında 50 kişilik üretim yerinde çip üretiyor.
El işini bırakın freelancer yurt dışına çalışan çoğu kişi paypal dan sonra belini doğrultamadı.
Vergi almak için yapıldı iyi güzel ama senin vatandaşın yurt dışına iş yapamıyor ki artık o para kazanmayınca sen vergiyi nerden alacaksın :D
paypal bittikten sonra zaten o olay bitti.(yurt dışına ürün satan, geçimini bundan sağlayan köy insanı çoktu)iç piyasaya yapılan satışın zaten pekbir ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
The.Mafia 2 ay
Bu işte bir iş var bence araştırılması gerek ama yakında çıkar kokusu
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Olgi 2 ay
evde muafiyet geldi de hatçe gibi instagram avonculuk mu oynayacağım(o da bir şey demiyoruz)? paypalsız satış olmaz.pişmaniyeci yandaş troy'u için dünyanın ödeme sistemi ülkedne çıkarıldı. burada hakikaten yaşanmaz. iğrenç bir yere döndü ulan ben nasıl para kazacağım. hep zengiler particiler bilmem kimler bizi sömürecek.
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orliny 2 ay
Güzel bir uygulama sanal ortamın ne kadar kazançlı bir kanal olduğunu bazı internet sitelerinden görebiliyoruz devletin bu uygulamasını değerlendirmenizi şiddetle tavsiye ederim.
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MiLLETiNVEKiLi 2 ay
Ev kadınları için bu. Daha yeni mi çıkmış yasası? Evde el işi örgü dantel yaptın ve satmak istiyorsun bunun için zaten kimse vergi dairesine gitmez ki
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tahir40 2 ay
Bu kanun hazırlayan adamları 100 yaş üstü, Türkçesi kıt Araplardan mı seçiyorlar? Muharrik nedir? Suret ne, yoluyla desen dinazor olmayan insan evladı da anlasa bi tarafın mı eksilir? î â Bunlar da nereden çıktı? Açtım Türk alfabesini bulamadım(!)
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serafon 2 ay tahir40
Aynı hassasiyeti elbise modellerinden, elbise üzeri yazılara, dükkan isimlerinden markalara, tv programlarından her türlü kültür saldırısının geldiği batı, ingiliz dili ve amerikan kültürü için de bekliyoruz!!!!
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SEO-Uzmanı 2 ay
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190315-14.htm
Evlerde üretilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışı
MADDE 6 – (1) 7162 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 30/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların, evlerde imal ettikleri ürünleri, internet ve benzeri elektronik ortamlarda da satmaları halinde esnaf muaflığından faydalanmaları mümkün hale getirilmiştir.
(2) Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması gerekmektedir.
(3) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde sayılan ürün çeşitlerinden, birden fazlasının üretilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerin toplam satış tutarı için geçerlidir.
(4) Satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının muafiyet kapsamında diğer şekillerde yapılması halinde, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, sadece internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar için geçerli olup, diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunmamaktadır.
(5) İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi halinde, esnaf muafiyeti kaybedilecek ve izleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.
Örnek 3: 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Bayan (D), evinde ürettiği tarhana, erişte ve mantıları, kamu kurumlarınca düzenlenen kermes, festival, panayırlarda ve internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır.
Bayan (D)’nin, 2019 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı 25.000 TL, diğer satış tutarı ise 10.000 TL dir.
Bayan (D), internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 25.000 TL, 2019 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 30.700,80 TL’yi aşmadığından, muafiyetten faydalanmaya devam edecektir.
Örnek 4: 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Bay (E), evinde ürettiği hediyelik turistik eşyaları belediye tarafından belirlenen geçici bir stantta ve internet üzerinden satmaktadır.
Bay (E)’nin 2019 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı 35.000 TL, diğer satış tutarı ise 15.000 TL dir.
Bay (E), internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 35.000 TL, 2019 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 30.700,80 TL yi aştığından, muafiyetini kaybedecek ve 1/1/2020 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefi olacaktır.
Evlerde üretilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışında vergi tevkifatı ve belgelendirme
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amazonkolik 2 ay
paypal bittikten sonra zaten o olay bitti.
(yurt dışına ürün satan, geçimini bundan sağlayan köy insanı çoktu)
iç piyasaya yapılan satışın zaten pekbir katma değeri yok.
dış piyasanın katma değeri çok yüksekti elişinde.
çünkü el işi yurt dışında saygı görüyor ve çok değerli.
bunun yanında senin ülke ekonomine hiçbir koşulda katkısı olamayacak
60 yaş üstü teyzeler ülke ekonomine katkı sağlıyordu.
bi bangladeşte bi de biz de yok galiba paypal.
paypalı uçurdukları an küçük elişleri üreterek geçinen kişileri bitirdiler ve kendi zararlarına bir iş yaptılar.
paypal gibi dünyaca kabul görmüş bir sistemi yok ettiler.
yabancı paypal harici alternatif bir yöntem gördüğünde güvenmiyor ödeme yöntemine.
siz istediğiniz kadar bizim kendi sistemimiz var deyin.
yabancı müşteri sizin o adını sanını duymadığı ödeme yönteminizi hiç görmediği için. ürününüz istediği kadar iddialı olsun ödeme yöntemine güvenmediği için almıyor.
O tren kaçtı küçük üretici ev hanımları için vs.
Büyük satıcılar da zaten işi başka ülkeye taşıdı.
(ukrayna,gürcistan,kıbrıs gibi)
İçerde dönen para ile hiçkimse katkı sağlayamaz ekonomiye.
Biz çin değiliz, çinin köyünde teyzem usb üretiyor artık robotlar eşliğinde, kasabasında 50 kişilik üretim yerinde çip üretiyor.
El işini bırakın freelancer yurt dışına çalışan çoğu kişi paypal dan sonra belini doğrultamadı.
Vergi almak için yapıldı iyi güzel ama senin vatandaşın yurt dışına iş yapamıyor ki artık o para kazanmayınca sen vergiyi nerden alacaksın :D
1 Yanıt Yanıtla +7
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orliny 2 ay amazonkolik
İlla PayPal kullanmanıza gerek yok, diğer ödeme kanallarını da kullanabilirsiniz bu konuda bilişimci ve yazılımcılardan destek alabilirsiniz
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deryaskr23 2 ay yeni yorumcu
dolandırıcılara yeni bir gelir kapısı açıldı, hayırlı olsun :)
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astralll 2 ay
Sanırım, daha çok instagramdan satış yapanlar hedefleniyor...
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Olgi 2 ay
Paypalı geri getirsinler. Kime satacagım ben türkiyede. Herkes uyandı para yurtdışında.
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