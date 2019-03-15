Evden e-ticaret yapanlar için vergi muafiyeti başladı

Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti getiren yasa Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşyeri açmaksızın evde üretilen ürünlerin satışında gelir vergisi muafiyeti sağlanıyor. Bu muafiyet 'esnaf muafiyeti' olarak adlandırılıyor. Esnaf muafiyetinin kapsamındaki satış kanallarına ekleme yapıldı. "İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satışlar" ifadesi eklendi.

Esnaf muaflığından faydalanabilmek için birtakım şartlar bulunuyor. Yıl içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar vergiden muaf olacak.

Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünlerin satışından vergi alınmayacak.

193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanalabilmek için;

İmal edilen ürünlerin, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında olması,

Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması,

Dışarıdan işçi çalıştırılmaması,

Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması,

Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması,

Ürünlerin, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması,

Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olunmaması,

Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması gerekmektedir.