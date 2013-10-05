Evernote, iki kademeli giriş sistemini ücretsiz üyeliklere de getirdi

Mobil ve masaüstü platformlarının en popüler not alma ve paylaşma servislerinden Evernote, daha önce Premium üyeliklere sağladı iki kademeli giriş sistemini ücretsiz üyeliklere de getirdiğini duyurdu.





Güvenlik amacıyla getirilen iki aşamalı giriş sistemi, kişilerin kullanıcı adı ve şifre dışında cep telefonlarına gelen bir kod ile servise giriş yapmasına izin veriyor. Bu kodun alınması için akıllı cihazlara Google Authenticator uygulamasının kurulmasını tavsiye eden Evernote ekibi, sonuç olarak günümüz tehlikelerine karşı daha korunaklı bir yapı sunuyor.





Sistem hakkında Evernote tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.





http://blog.evernote.com/blog/2013/10/04/two-step-verification-available-to-all-users/