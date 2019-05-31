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Excel'in iOS sürümüne resimden veri ekleme özelliği geldi

Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz aylarda Excel'in Android versiyonuna getirdiği resimden veri ekleme özelliğini, şimdi iOS cihazlara getirdiğini açıkladı. İşte konunun detayları.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft geçtiğimiz Mart ayında mobil platformlardaki Excel uygulamasına yeni bir özellik kazandırdığını açıklamıştı. İlk olarak Android sürümüne eklenen yeni özellik, resimlerdeki tabloların kolay bir şekilde Excel'e aktarılmasını sağlıyordu. Bu özellik şimdi iOS kullanıcılarına da sunuldu.

Kullanıcıların işini kolaylaştırıyor

Excel'in iOS sürümünüe eklenen yeni özellikle, elinizdeki basılı bir doküman veya görseldeki tabloyu, Excel formatına kolayca aktarabiliyorsunuz. Yapay zeka destekli bu özellikle, örneğin basılmış bir telefon listeniz veya isim listeniz varsa, bu listenin sadece fotoğrafını çekerek Excel tablosuna dönüştürmeniz ve düzenleyebilmeniz mümkün.
Kullanıcıların işini son derece kolaylaştıran ve en baştan bir tablo oluşturup veri girmelerine gerek bırakmayan bu özellik, artık iPad veya iPhone'daki Excel uygulamasında kullanılabiliyor. Bunun için uygulamanızın güncellemeniz gerektiğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2019/05/29/insert-data-from-picture-take-analog-data-digital/ Yorum Yaz
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versamaxx 1 hf. en beğenilen intel7mix
Tabletten kullanıyorum.
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elophidae 1 hf.
O kadar zor ki telefondan Excel.
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Askaparta 1 hf.
Excel ve telefon aynı cümlede sadece haberlerde.
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intel7mix 1 hf.
Telefondan excel kullanan kitle varmıydı ki, genelde pc kullanıyorlar.
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versamaxx 1 hf. intel7mix
Tabletten kullanıyorum.
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