Exynos 5 Octa işlemcisi ikinci çeyrekte hacimli üretime başlıyor





Samsung'un geçen yıldan bu yana geliştirdiği ve bu yıl ki amiral gemi modellerinde kullanılmasına kesin gözüyle bakılan Cortex-A15 tabanlı 2 çekirdekli Exynos 5 Dual ve 4 çekirdekli Exynos 5 Quad işlemcileri, Chromebook ve Nexus 10 modellerinde kullanıldıktan sonra başka herhangi bir üründe yer almadı.





Bunun yerine Samsung, yılın başında duyurduğu 4 adet Cortex-A7 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A15 çekirdeği olmak üzere iki gruptan oluşan toplam 8 çekirdekli Exynos 5 Octa işlemcisine yeni amiral gemisi Galaxy S4'te yer vermeye başladı.





Samsung'un reklam amaçlı Exynos 5 Octa işlemcisini kullandığı şeklindeki eleştirilere rağmen, endüstri kaynakları saf Cortex-A15 tabanlı işlemcilerin güç tüketiminde soru yaşadığı ve beraberinde daha az güç tüketen bir yardımcı çekirdeğin mutlaka olması gerektiğini belirtiyor. ARM'ın big.LITTLE tasarımını kullanan Exynos 5 Octa, bilindiği gibi belirli bir ısı seviyesine kadar Cortex-A7 çekirdeklerini devrede tutarken, belirli bir değerin üzerinde yani sisteme yük bindiğinde Cortex-A15 çekirdeklerini devreye alıyor. Böylece yüzde 70'lere varan enerji tasarrufu sağlanıyor.





Samsung, Galaxy S4 modelini Nisan sonunda pazara sunacakken, Exynos 5 Octa işlemcilerinin hacimli üretimine de yılın ikinci çeyreğinde başlayacak. Exynos 5 Octa elini çabuk tuttuğu için ARM'ın big.LITTLE tasarımını kullanan piyasadaki ilk çözüm olma ünvanını da elde etti.





Exynos 5 Octa işlemcisi 28nm fabrikasyon sürecine sahipken, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe kadar olan ekranlara destek, e-MMC 5.0 ve USB 3.0 standardı ile yüksek hızlarda veri transferi ve uygulama yüklenmesi, 60 kare/saniye hızında Full HD kayıt ve oynatma, 12.8GB/s bellek bant genişliği ve kablosuz Full HD ekran paylaşımı gibi özellikler sunuyor.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=22936