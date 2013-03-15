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Exynos 5 Octa işlemcisi ikinci çeyrekte hacimli üretime başlıyor

6 yıl
490
1
6
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Exynos 5 Octa işlemcisi ikinci çeyrekte hacimli üretime başlıyor

Samsung'un geçen yıldan bu yana geliştirdiği ve bu yıl ki amiral gemi modellerinde kullanılmasına kesin gözüyle bakılan Cortex-A15 tabanlı 2 çekirdekli Exynos 5 Dual ve 4 çekirdekli Exynos 5 Quad işlemcileri, Chromebook ve Nexus 10 modellerinde kullanıldıktan sonra başka herhangi bir üründe yer almadı.

Bunun yerine Samsung, yılın başında duyurduğu 4 adet Cortex-A7 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A15 çekirdeği olmak üzere iki gruptan oluşan toplam 8 çekirdekli Exynos 5 Octa işlemcisine yeni amiral gemisi Galaxy S4'te yer vermeye başladı.

Samsung'un reklam amaçlı Exynos 5 Octa işlemcisini kullandığı şeklindeki eleştirilere rağmen, endüstri kaynakları saf Cortex-A15 tabanlı işlemcilerin güç tüketiminde soru yaşadığı ve beraberinde daha az güç tüketen bir yardımcı çekirdeğin mutlaka olması gerektiğini belirtiyor. ARM'ın big.LITTLE tasarımını kullanan Exynos 5 Octa, bilindiği gibi belirli bir ısı seviyesine kadar Cortex-A7 çekirdeklerini devrede tutarken, belirli bir değerin üzerinde yani sisteme yük bindiğinde Cortex-A15 çekirdeklerini devreye alıyor. Böylece yüzde 70'lere varan enerji tasarrufu sağlanıyor.

Samsung, Galaxy S4 modelini Nisan sonunda pazara sunacakken, Exynos 5 Octa işlemcilerinin hacimli üretimine de yılın ikinci çeyreğinde başlayacak. Exynos 5 Octa elini çabuk tuttuğu için ARM'ın big.LITTLE tasarımını kullanan piyasadaki ilk çözüm olma ünvanını da elde etti. 

Exynos 5 Octa işlemcisi 28nm fabrikasyon sürecine sahipken, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe kadar olan ekranlara destek, e-MMC 5.0 ve USB 3.0 standardı ile yüksek hızlarda veri transferi ve uygulama yüklenmesi, 60 kare/saniye hızında Full HD kayıt ve oynatma, 12.8GB/s bellek bant genişliği ve kablosuz Full HD ekran paylaşımı gibi özellikler sunuyor. 

http://global.samsungtomorrow.com/?p=22936 Yorum Yaz
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Mihrali Bey 6 yıl
Şunu yeni Galaxy Tab 3 7.0'da kullansalar ne müthiş olur..
Öf Samsung öf...
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DantevsVergil 6 yıl
Sajuuk

DantevsVergil
12 Angry MenTam anlamadım, S4 teki işlemci Exynos 5 Octa değilmi?Yılın 2. yarısında üretilecekse S4teki işlemci hangisiLütfen alıntı yapın.
http://www.hardwareluxx.de/index.php/news/consumer-electronics/handys/25796-samsung-galaxy-s4-auslieferung-erstmal-ohne-achtkerner.htmlBurda Snapdragon(1.9ghz) 600den bahsediliyor.
Exynos 5 ile gelecek. 2. Çeyrekte üretimi ben de anlamadım hala üretmiyorlar mı??



Ikinci ceyrek(Nisan-Mayis-Haziran) icerisinde üretime gecilecek. Nisan sonuna kadar ciplerin yeterli seviye de üretilmesi imkansiz. S4'ün Nisan sonunda cikacagi söylenmisti.
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DantevsVergil 6 yıl
12 Angry Men
Tam anlamadım, S4 teki işlemci Exynos 5 Octa değilmi?Yılın 2. yarısında üretilecekse S4teki işlemci hangisiLütfen alıntı yapın.

hardwareluxx.de/...
Burda Snapdragon(1.9ghz) 600'den bahsediliyor.
1 Yanıt Yanıtla
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Sajuuk 6 yıl DantevsVergil
DantevsVergil
12 Angry Men
Tam anlamadım, S4 teki işlemci Exynos 5 Octa değilmi?Yılın 2. yarısında üretilecekse S4teki işlemci hangisiLütfen alıntı yapın.

hardwareluxx.de/...
Burda Snapdragon(1.9ghz) 600'den bahsediliyor.

Exynos 5 ile gelecek. 2. Çeyrekte üretimi ben de anlamadım hala üretmiyorlar mı??

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12 Angry Men 6 yıl
Tam anlamadım, S4 'teki işlemci Exynos 5 Octa değilmi?
Yılın 2. yarısında üretilecekse S4'teki işlemci hangisi
Lütfen alıntı yapın.
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DantevsVergil 6 yıl
Note 3'e gelecegi bir bakima kesinlesmis oluyor.

Note3 + Exynos Octa(4+4) + 3300-3600Mah Batarya = Yeni telefonum
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