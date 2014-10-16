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Exynos 7 Octa resmen 64-bit evrenine geçiş yapıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Exynos 7 Octa resmen 64-bit evrenine geçiş yapıyor

Yaklaşık iki yıldan bu yana geçti geçiyor haberlerini havada bırakan Samsung, dün itibariyle web sayfasını faaliyete sokarak resmi olarak 64-bit evrenine geçtiğini ilan etti. Ancak firma 6 rakamını atlayarak Exynos 7 Octa isimlendirmesi ile yoluna devam ediyor.
Aslında Galaxy Note 4 modelinde 64-bitlik Exynos 5433 ile Samsung 64-bit evrenine giriş yapmıştı. Ancak bununla ilgili bir lansman yapmayan Samsung sessiz sedasız yongasetinin adını Exynos 7 Octa olarak değiştirmiş durumda. 

Beklentilerin aksine Samsung şimdilik özelleştirilmiş bir çekirdek yapısı kullanmamış. Snapdragon 810 yongaseti gibi Exynos 7 Octa yongaseti de 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeklerini big.LITTLE formatında çalıştırıyor. 20nm fabrikasyon süreci ve HKMG tekniği ile üretilen Exynos 7 Octa yongaseti MIC sayesinde görüntüleri ekrana verirken enerji tüketimini de minimumda tutuyor. Samsung yeni yongasetinin Exynos 5'e göre yüzde 57 performans artışı ve daha iyi enerji tasarrufu sunuyor. 

Exynos 7 Octa yongaseti 1440 x 2560 ve 1600 x 2560 ekran çözünürlüklerine izin verirken, Mali T-760 grafik birimi biraz daha geliştirilmiş. Hali hazırda Adreno 420 ile başabaş giden T-760'ın yüzde 76 civarındaki performans artışı ile birlikte Adreno 430 ile rakip olacağı tahmin ediliyor. Yongaseti çift ISP ile ayrıca aynı anda arka kameradan 30kare/saniye hızında 16MP ve ön kameradan 30kare/saniye hızında 5MP çözünürlükte video kaydı yapılmasına imkan tanıyor. 

Amiral gemi akıllı telefonlarda henüz 64-bitlik yongasetleri yer almadığı için Exynos 7 Octa, Qualcomm'a göre bir adım öne geçebilir. Gelecek yıl artık amiral gemi seviyesinde 64-bitlik akıllı telefonları görmeye başlayacağız.  

https://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/Exynos/w/solution.html#?v=7octa Yorum Yaz
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Quandrostr 4 yıl
O değilde 64 gb modeli yokmu bunu hiç bir yerde geçmiyor statü 64 gb standart olmuş apple bile 128 gb çıkarmış hala 8-16-32 gb gibi telefonlar çıkıyor çıkart adam gibi 64-128 gb yi tek sür gitsin note gibi bir üründe 32 gb ne saçmalıktır bana yetmiyor şahsen
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*siteci* 4 yıl
Anladığım kadarıyla çipset 16 mp'lik arka kameradan 30 saniye/kare ve 5 mp'lik ön kameradan 30 saniye/kare hızında "aynı anda", yani hem önde hem arkada aynı anda çekim yapmaya olanak sağlıyor.
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Guaire 4 yıl
2K ekranlar da destekleniyor, sadece bu çözünürlüklerde çalışmıyor
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kraldostuz 4 yıl
bi note 4 incelemesi yaptım forum istanbulda bayıldım telefona hemen sipariş verdim bir sıkıntı olmasa insallah 4 gün sonra elimde
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SteveMeade 4 yıl
Apple ın 1280x720 çözünürlükteki 240 fps ini Samsung un 3840x2160 çözünürlükteki 30 fps iyle karşılaştıran var, yetkililer akıl fikir versin ne diyim
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kratos_03 4 yıl
Elin a8 işlemcisi 240 fps video çeksin samsung marifetmiş gibi 16mp 30fps 5mp 30fps video çektiğini yazsın...
1 Yanıt Yanıtla
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__BadblooD__ 4 yıl kratos_03
kratos_03

Elin a8 işlemcisi 240 fps video çeksin samsung marifetmiş gibi 16mp 30fps 5mp 30fps video çektiğini yazsın...



bu yaşta bu zeka
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asdfzxcv12 4 yıl
yılardır aynı hıkaye . her cıkan ıslemcı ıcın bır oncekınden % 50 60 70 gıbı ucuk rakamlarla performans artısı saglıyoruz dıyorlar . dedıklerı olsaydı sımdıye ellerımızdekı telefonlar bır omurluk olurdu . nasıl işlemciler gpu lar fılan olurdu tahmin bile edemiyorum . g3 var bende 805 li g3 benimkinden daha dusuk test sonucları verıyor nasıl olacak bu iş ?? . alın cihazı kullanın 2 3 yıl en az
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lazloo 4 yıl
Samsung resmi olarak cevaplamis. 5433=Octa 7
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DubSteq 4 yıl
Note 4 deki Exynos 5433 işlemcisi Exynos 7 olarak isimlendirilmiş yani sıkıntı yok Note 4 64-bit olacak.
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dokuzcanlicanavar 4 yıl
Kafa karışıklığı olmasın diye Octa 7 olmuş sanırım
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SpesifikBrush 4 yıl
Haberi düzeltirseniz güzel olur, Exynos 5433 Exynos 7 Octa zaten.
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