Exynos 7 Octa resmen 64-bit evrenine geçiş yapıyor





Yaklaşık iki yıldan bu yana geçti geçiyor haberlerini havada bırakan Samsung, dün itibariyle web sayfasını faaliyete sokarak resmi olarak 64-bit evrenine geçtiğini ilan etti. Ancak firma 6 rakamını atlayarak Exynos 7 Octa isimlendirmesi ile yoluna devam ediyor.

Aslında Galaxy Note 4 modelinde 64-bitlik Exynos 5433 ile Samsung 64-bit evrenine giriş yapmıştı. Ancak bununla ilgili bir lansman yapmayan Samsung sessiz sedasız yongasetinin adını Exynos 7 Octa olarak değiştirmiş durumda.





Beklentilerin aksine Samsung şimdilik özelleştirilmiş bir çekirdek yapısı kullanmamış. Snapdragon 810 yongaseti gibi Exynos 7 Octa yongaseti de 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeklerini big.LITTLE formatında çalıştırıyor. 20nm fabrikasyon süreci ve HKMG tekniği ile üretilen Exynos 7 Octa yongaseti MIC sayesinde görüntüleri ekrana verirken enerji tüketimini de minimumda tutuyor. Samsung yeni yongasetinin Exynos 5'e göre yüzde 57 performans artışı ve daha iyi enerji tasarrufu sunuyor.





Exynos 7 Octa yongaseti 1440 x 2560 ve 1600 x 2560 ekran çözünürlüklerine izin verirken, Mali T-760 grafik birimi biraz daha geliştirilmiş. Hali hazırda Adreno 420 ile başabaş giden T-760'ın yüzde 76 civarındaki performans artışı ile birlikte Adreno 430 ile rakip olacağı tahmin ediliyor. Yongaseti çift ISP ile ayrıca aynı anda arka kameradan 30kare/saniye hızında 16MP ve ön kameradan 30kare/saniye hızında 5MP çözünürlükte video kaydı yapılmasına imkan tanıyor.





Amiral gemi akıllı telefonlarda henüz 64-bitlik yongasetleri yer almadığı için Exynos 7 Octa, Qualcomm'a göre bir adım öne geçebilir. Gelecek yıl artık amiral gemi seviyesinde 64-bitlik akıllı telefonları görmeye başlayacağız.

https://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/Exynos/w/solution.html#?v=7octa