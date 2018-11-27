Exynos 9820 işlemcili Samsung Galaxy S10'un AnTuTu puanı ortaya çıktı

Samsung, merakla beklenen Galaxy S10'u önümüzdeki sene piyasaya sürecek. Exynos 9820 yonga seti ile güçlendirilmiş Galaxy S10 Plus'ın AnTuTu skoru yayınlandı. Benchmark sonuçlarının doğru olduğunu varsayarsak (ki sahte veya manipüle edilmiş olabiliyor) akıllı telefon 325.076 puan almayı başarmış gibi görünüyor.

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Apple tarafından kısa süre önce piyasaya sürülen iPhone XS aynı performans testinden 358.091 puan almıştı. Bunu göz önünde bulundurarak Exynos 9820 işlemcili Galaxy S10'un ciddi anlamda geride kaldığını söyleyebiliriz ki bu da 2019 yılı için yeni amiral gemisi telefonundan çok şey bekleyen Güney Koreli şirket adına endişe verici bir durum.

Henüz yorum yapmak için erken

Ancak dediğimiz gibi bu konuda kesin konuşmak için daha çok erken. Ayrıca gördüğümüz puan büyük ihtimalle bir prototipe ait. Bununla birlikte Samsung muhtemelen yonga setinin performansını optimize edecek gerekli ayarlamaları da yapacaktır. Benchmark sonuçları aynı zamanda cihazın 6 GB RAM, 2280 × 1080 piksel çözünürlükte ekran ve 128 GB depolama alanı gibi özelliklere sahip olabileceğini de ortaya koydu.

http://www.antutu.com/doc/116453.htm#SOHUCS