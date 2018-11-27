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Exynos 9820 işlemcili Samsung Galaxy S10'un AnTuTu puanı ortaya çıktı

Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği yeni amiral gemisi telefonuyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez de Exynos 9820 ile güçlendirilmiş Galaxy S10'un AnTuTu skoru ortaya çıktı.
5 ay
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18
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, merakla beklenen Galaxy S10'u önümüzdeki sene piyasaya sürecek. Exynos 9820 yonga seti ile güçlendirilmiş Galaxy S10 Plus'ın AnTuTu skoru yayınlandı. Benchmark sonuçlarının doğru olduğunu varsayarsak (ki sahte veya manipüle edilmiş olabiliyor) akıllı telefon 325.076 puan almayı başarmış gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Pixel 3 Lite bu kez Nokia 3310 ile yan yana görüntülendi"
Apple tarafından kısa süre önce piyasaya sürülen iPhone XS aynı performans testinden 358.091 puan almıştı. Bunu göz önünde bulundurarak Exynos 9820 işlemcili Galaxy S10'un ciddi anlamda geride kaldığını söyleyebiliriz ki bu da 2019 yılı için yeni amiral gemisi telefonundan çok şey bekleyen Güney Koreli şirket adına endişe verici bir durum.

Henüz yorum yapmak için erken

Ancak dediğimiz gibi bu konuda kesin konuşmak için daha çok erken. Ayrıca gördüğümüz puan büyük ihtimalle bir prototipe ait. Bununla birlikte Samsung muhtemelen yonga setinin performansını optimize edecek gerekli ayarlamaları da yapacaktır. Benchmark sonuçları aynı zamanda cihazın 6 GB RAM, 2280 × 1080 piksel çözünürlükte ekran ve 128 GB depolama alanı gibi özelliklere sahip olabileceğini de ortaya koydu.

http://www.antutu.com/doc/116453.htm#SOHUCS Yorum Yaz
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TearsForFears 5 ay en beğenilen
Zaten Apple’ı geçmesini bekleyen yok. Kirin 980’ni geçip yeni iphone lara yaklaşması yeterli. Snapdragon 835 bile hala her şeye fazlasıyla yeterken kağıt üzerinde sidik yarıştıran fanboylar olacak.
Zaten Apple’ı geçmesini bekleyen yok. Kirin 980’ni geçip yeni iphone lara yaklaşması yeterli. Snapdragon 835 bile hala her şeye fazlasıyla yeterken kağıt üzerin...
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DODANLI 5 ay
Maalesef testlerde aldığı puanlara bakarak ve bunu övünme meselesine getirmiş bir nesil bu puanlamalara bakarak seçim yapacaktır. Sosyal medya paylaşımlarında denk geliyorum. Şu kadar aldı diye..
Açık konuşayım teknoloji hastası olan biriyim. Her cihazı neredeyse aldım kullandım. Ve bu hastalıktan kurtulmaya çalışıyorum. Şu an da XS MAX kullanıyorum. Bir kaç gün önce note 9 kullanıyordum.
Ondan önce S625 li Blackberry keyone kullandım ve hayatımda eksilen bir şey olmadı. Yapamadığım eksik kalan bir şey de olmadı. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. On Binlerce lira harcamış biri olarak söylüyorum: Kanmayın bu yeni teknoloji reklamlarına, heveslerine, tüketim çılgınlığına..
En kısa zamanda 2 bin lira fiyat segmentinde bir cihaz alarak yıllarca para döktüğüm bu sektöre daha doğrusu nefsime dur diyeceğim!
Saygılarımla..
Maalesef testlerde aldığı puanlara bakarak ve bunu övünme meselesine getirmiş bir nesil bu puanlamalara bakarak seçim yapacaktır. Sosyal medya paylaşımlarında ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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maxmania 5 ay
şu cümleyi kullanıp; (ki sahte veya manipüle edilmiş olabiliyor), sonrasında apple' dan az puan alıyor demek garip geldi. android tarafında hile yaptığını dışarıdan değiştirilmiş apk ile test ederek ölçebiliyorsun ama apple tarafında yok böyle bir şans. samsung firmasına böyle bir ithamda bulunup apple için aynı testte kesin daha iyi demek (zaten %10 daha iyi çıkmış) baş ağrıtır. keşke apple için de üzerinde oynanmış sistemin kontrolünden kaçan test aracı olsa.
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ANIL.K 5 ay
Bunu göz önünde bulundurarak Exynos 9820 işlemcili Galaxy S10'un ciddi anlamda geride kaldığını söyleyebiliriz ki bu da 2019 yılı için yeni amiral gemisi telefonundan çok şey bekleyen Güney Koreli şirket adına endişe verici bir durum.

Bu yorumu çok mantıklı bulmadım ((358.091-325.076) / 325.076)*100= %10.15 yapar ve %10 luk bir farkı kolay kolay kimse hissetmez zaten. Prototip olan bir işlemci çıkışında da daha iyi skorlara imza atabilir.
Edge ekranları sevmediğim için samsung kullanmıyorum yoksa üst düzey telefonlarının performansları gayet yeterli.
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Ray Kurzweil 5 ay
İşlemci kıyasında antutudan ziyade daha çok geekbench testi ciddiye alınmalı. Çünkü antutu diğer bileşenleri de ölçümlüyor dolayısıyla işlemci kıyasında kullanılması mantıklı değil.
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OverClocK1ng 5 ay
Hatırlıyor musunuz ne demiştim? Haklı çıktım...
Şu adreste forum.donanimhaber.com/... şunu demişim:
"Ben bu işi bildiğimi düşünüyorum. Kirin'in Turbo açık, yani 302.000 puan almış olan hızına bir miktar fark atar. A12 Bionic e yaklaşabilir."
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Xiaomiseverim 5 ay
2280x1080 ? S10da bundan iyi bir çözünürlük olmalıydı bence. Bi yanlışlık var bu testte.
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napolyon94 5 ay
Apple vuruyor kirbaci.
Since A9 chipset.
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koyunsavar 5 ay
Samsung gpu yu bi düzeltse antutu da 400 bin alır cpu tek çekirdek kekbench de 4500 alır.
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A. Burak 5 ay
Bunun S10 olma ihtimali yok. Samsung S6 dan beri 2K ekran kullanıyor gidip de ekranın iyice devasa bir hal aldığı devirde çözünürlüğü düşürmez.
1 Yanıt Yanıtla +2
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mokinto 5 ay A. Burak
A. Burak
Bunun S10 olma ihtimali yok. Samsung S6 dan beri 2K ekran kullanıyor gidip de ekranın iyice devasa bir hal aldığı devirde çözünürlüğü düşürmez.

Aslında olabilir ama ekran gerçekte qhd gibi birseydir. Ayarlar ile 1080p yapılmış olabilir. Zira note 8 de la çözünürlük secebiliyorsunuz.
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dr20mouse 5 ay
Gpudan çok kaybetmişlerdir muhtemelen. Mali gpular iyi değil. Samsungun cpusu ile qualcommun adreno gpusu bir yongada birleşirşe appleı alt ederler.
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DODANLI 5 ay
Maalesef testlerde aldığı puanlara bakarak ve bunu övünme meselesine getirmiş bir nesil bu puanlamalara bakarak seçim yapacaktır. Sosyal medya paylaşımlarında denk geliyorum. Şu kadar aldı diye..
Açık konuşayım teknoloji hastası olan biriyim. Her cihazı neredeyse aldım kullandım. Ve bu hastalıktan kurtulmaya çalışıyorum. Şu an da XS MAX kullanıyorum. Bir kaç gün önce note 9 kullanıyordum.
Ondan önce S625 li Blackberry keyone kullandım ve hayatımda eksilen bir şey olmadı. Yapamadığım eksik kalan bir şey de olmadı. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. On Binlerce lira harcamış biri olarak söylüyorum: Kanmayın bu yeni teknoloji reklamlarına, heveslerine, tüketim çılgınlığına..
En kısa zamanda 2 bin lira fiyat segmentinde bir cihaz alarak yıllarca para döktüğüm bu sektöre daha doğrusu nefsime dur diyeceğim!
Saygılarımla..
1 Yanıt Yanıtla +13
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mutercim 5 ay DODANLI
Çok doğru söylüyorsun dostum. Yalnız madem para verip xs max almışsın, niye bir daha para verip başka bir telefon almaya niyetleniyorsun ki? Bir sonraki telefonda dur diyeceğine şimdi dur de. 2000 liran cebinde kalsın.
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akıllı telefon, antutu ve
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