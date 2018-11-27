Exynos 9820 işlemcili Samsung Galaxy S10'un AnTuTu puanı ortaya çıktı

Haber Editörü
Samsung, merakla beklenen Galaxy S10'u önümüzdeki sene piyasaya sürecek. Exynos 9820 yonga seti ile güçlendirilmiş Galaxy S10 Plus'ın AnTuTu skoru yayınlandı. Benchmark sonuçlarının doğru olduğunu varsayarsak (ki sahte veya manipüle edilmiş olabiliyor) akıllı telefon 325.076 puan almayı başarmış gibi görünüyor.Ayrıca Bkz. "Pixel 3 Lite bu kez Nokia 3310 ile yan yana görüntülendi"
Apple tarafından kısa süre önce piyasaya sürülen iPhone XS aynı performans testinden 358.091 puan almıştı. Bunu göz önünde bulundurarak Exynos 9820 işlemcili Galaxy S10'un ciddi anlamda geride kaldığını söyleyebiliriz ki bu da 2019 yılı için yeni amiral gemisi telefonundan çok şey bekleyen Güney Koreli şirket adına endişe verici bir durum.
Henüz yorum yapmak için erken
Ancak dediğimiz gibi bu konuda kesin konuşmak için daha çok erken. Ayrıca gördüğümüz puan büyük ihtimalle bir prototipe ait. Bununla birlikte Samsung muhtemelen yonga setinin performansını optimize edecek gerekli ayarlamaları da yapacaktır. Benchmark sonuçları aynı zamanda cihazın 6 GB RAM, 2280 × 1080 piksel çözünürlükte ekran ve 128 GB depolama alanı gibi özelliklere sahip olabileceğini de ortaya koydu.
http://www.antutu.com/doc/116453.htm#SOHUCS Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Açık konuşayım teknoloji hastası olan biriyim. Her cihazı neredeyse aldım kullandım. Ve bu hastalıktan kurtulmaya çalışıyorum. Şu an da XS MAX kullanıyorum. Bir kaç gün önce note 9 kullanıyordum.
Ondan önce S625 li Blackberry keyone kullandım ve hayatımda eksilen bir şey olmadı. Yapamadığım eksik kalan bir şey de olmadı. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. On Binlerce lira harcamış biri olarak söylüyorum: Kanmayın bu yeni teknoloji reklamlarına, heveslerine, tüketim çılgınlığına..
En kısa zamanda 2 bin lira fiyat segmentinde bir cihaz alarak yıllarca para döktüğüm bu sektöre daha doğrusu nefsime dur diyeceğim!
Saygılarımla..