Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FAST & FURIOUS: Hobbs & Shaw filminin ilk fragmanı yayınlandı

Fast & Furious serisinin dokuzuncu filmi Hobbs & Shaw, sevilen iki karakteri bir araya getiriyor. Bu yaz vizyona girecek olan filmin ilk fragmanı da nihayet geldi.
3 ay
5,3b
1
20
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fast & Furious serisinin merakla beklenen yeni spin-off filmi Hobbs & Shaw için ilk fragman nihayet yayınlandı. Yaklaşık üç dakika uzunluğunda olan fragmanda filmin tam da kendisinden beklendiği gibi aksiyon ve heyecan dolu bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz.


Fast & Furious evreninin dokuzuncu filmi olan Hobbs & Shaw, serinin sevilen iki karakterini bir araya getiriyor. Luke Hobbs (Dwayne Johnson) ve Deckard Shaw (Jason Statham), dünyayı tehdit eden bir tehlike karşısısında birlikte mücadele edecek. Filmin kötü karakterini ünlü aktör Idris Elba canlandıracak. Elba'nın karakterinin süper insan özelliklerine sahip olduğunu görüyoruz.

Fast & Furious serisi denilince akıllara gelen ilk isim Vin Diesel bu filmde yer almıyor. Geçtiğimiz aylarda Entertainment Weekly dergisine konuşan Jason Statham, Hobbs & Shaw'ın diğer Fast & Furious filmlerine göre daha komik ve daha çılgın bir yapıya sahip olacağını söylemişti.

Hobbs & Shaw'ın yönetmenliğini Deadpool 2 ve Atomic Blonde filmlerinden tanıdığımız David Leitch üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Dwayne Johnson, Idris Elba ve Vanessa Kirby gibi ünlü isimler yer alıyor.

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, 2 Ağustos 2019'da vizyona girecek.
Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sun.off 3 ay en beğenilen
call of duty gibi birşey oldu buda. uçan arablar gökdelenden atlamalar. duvarda yürümeler. filmin ruhu kalmadı
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Darknesia 3 ay
Bir sonraki filminde Avengers ile kapışırlar bak demedi demeyin...
Avengers vs. Hobbs & Shaw
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 3 ay
Artık baydı.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ne_demek 3 ay
Seri filmi değil gibi sanki bu. Başka bir film. Sadece yapımcılığını mı üstlendiler nedir.
Önceden araba modifiye ediyorlardı, şimdi insan modifiye etmişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALPARS 3 ay
Seriyi iyice bozdular artık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 3 ay
keşke tokyo drift 2 yi de çekseler bir ara.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 3 ay
Keşke seriden bağımsız bir film olarak çıksaydı şu haliyle aşırı saçma. Baydı yorumlarına katılıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark_prince60 3 ay
serinin suyu çıksa da ev de oturup izlemek için gayet güzel. para vermeye değmez.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Darknesia 3 ay
Bir sonraki filminde Avengers ile kapışırlar bak demedi demeyin...
Avengers vs. Hobbs & Shaw
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deswaaa 3 ay
Bu çöp seriye gidenler kaldımı hala ya 1 ve 2 film efsaneydi doom oynadıkları gerisi vasatın altın da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 3 ay
İdris Elba ve Vanessa Kirby için izlenir. Dwayne ve Jason'nın oyunculuğu yapmacık geliyor. Dwayne kasıntı bi tip, Jason'ı zati sevmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JESKO 3 ay
Fragmanı bile beş para etmez. Çekiyorlar böyle leş filmleri ondan sonra gelsin milyon dolarlar izlersem ne olayım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5327 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hızlı ve öfkeli, fast & furious ve
7 etiket daha hızlı ve öfkeli serisi fast & furious presents: hobbs & shaw hobbs & shaw Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Tarayıcı pazarı Google Chrome hakimiyetinde 3 ay Nokia'dan yeni tuşlu telefon: TA-1139 3 ay Vivo V15 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran tanıtım posteri yayınlandı 3 ay Nintendo, Dr. Mario'nun mobil oyununu duyurdu 3 ay AB, Huawei'nin 5G ekipmanı kurmasını yasaklayabilir 3 ay Apple, FaceTime güvenlik açığını gelecek hafta düzeltecek 3 ay Boeing, yeni nesil uzay kapsülü Starliner'ı ilk kez test edecek 3 ay Dell çalışma ortamları için 75 inçlik dokunmatik monitörünü duyurdu 3 ay Google ve Amazon elektrik faturanızın ne kadar geldiğini öğrenmek istiyorlar 3 ay iPhone XR rakibi olacak Galaxy S10e sızdırıldı 3 ay Sony PS satışları ile güldü mobilde üzüldü 3 ay Google, düştüğünüzü algılayan akıllı ayakkabı geliştiriyor 3 ay iOS 13 ile cihaz desteğinde radikal bir değişiklik olabilir 3 ay Katlanabilir Samsung telefonu yeni bir videoda gözüktü 3 ay Haftaya BİM marketlerde Huawei Y5 2018, A101 marketlerde Honor 7c var 3 ay Dragons Titan Uprising indirmeye sunuldu 3 ay Sony, 3D ToF kameralar ile neler yapılabileceğini gösteren yeni bir video yayınladı 3 ay Nokia’nın Android One destekli yeni cihazı ortaya çıktı 3 ay Editörün dostu | Video canavarı bilgisayar 3 ay Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek roket motorunu tanıttı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN FAST & FURIOUS: Hobbs & Shaw filminin ilk fragmanı yayınlandı Sonraki Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın basın görselleri yayınlandı [Galeri] 3 ay Assassin's Creed Chronicles: China, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu 3 ay LG mobilde kayıp genelde ise rekor kırıyor 3 ay Apple Music, 50 milyon ücretli abone sayısına ulaştı 3 ay Energizer, mekanizmalı ön kameraya sahip akıllı telefonlarını MWC fuarına getiriyor 3 ay Güncellenen Skype, gelişmiş görüntülü arama deneyimi sunacak 3 ay Nintendo, Mario Kart Tour'un ertelendiğini açıkladı 3 ay HP Omen dizüstü ödüllü turnuvadaki ekipmanlar neler? 3 ay Huawei'nin katlanabilir telefonu 24 Şubat’ta tanıtılacak 3 ay Apple, FaceTime'daki dinlenme açığı nedeniyle mahkemeye verildi 3 ay Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport, Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir 3 ay Puma da kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını tanıttı 3 ay Uyuşmazlıklar arabuluculuk ile mahkemelerden daha hızlı sonuçlanıyor 3 ay Aselsan'ın otomatik havan silah sistemi Alkar, kullanıcı birliğine teslim edildi 3 ay Teknoloji Tutkunlarının İzlemesi Gereken 9 Film | Film Önerileri 3 ay Nintendo’dan daha küçük ve ucuz Switch geliyor 3 ay Elektrik, doğalgaz ve GSM abonelikleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek 3 ay Samsung 8K ekran sürücüsünü duyurdu 3 ay Nokia-Pixelworks ortaklığı daha fazla akıllı telefona gelecek 3 ay 2019 Mercedes-Benz V-Serisi tanıtıldı: Yeni dizel motor ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim