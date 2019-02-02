FAST & FURIOUS: Hobbs & Shaw filminin ilk fragmanı yayınlandı

Fast & Furious serisinin merakla beklenen yeni spin-off filmi Hobbs & Shaw için ilk fragman nihayet yayınlandı. Yaklaşık üç dakika uzunluğunda olan fragmanda filmin tam da kendisinden beklendiği gibi aksiyon ve heyecan dolu bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz.

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Fast & Furious evreninin dokuzuncu filmi olan Hobbs & Shaw, serinin sevilen iki karakterini bir araya getiriyor. Luke Hobbs (Dwayne Johnson) ve Deckard Shaw (Jason Statham), dünyayı tehdit eden bir tehlike karşısısında birlikte mücadele edecek. Filmin kötü karakterini ünlü aktör Idris Elba canlandıracak. Elba'nın karakterinin süper insan özelliklerine sahip olduğunu görüyoruz.Fast & Furious serisi denilince akıllara gelen ilk isim Vin Diesel bu filmde yer almıyor. Geçtiğimiz aylarda Entertainment Weekly dergisine konuşan Jason Statham, Hobbs & Shaw'ın diğer Fast & Furious filmlerine göre daha komik ve daha çılgın bir yapıya sahip olacağını söylemişti.Hobbs & Shaw'ın yönetmenliğini Deadpool 2 ve Atomic Blonde filmlerinden tanıdığımız David Leitch üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Dwayne Johnson, Idris Elba ve Vanessa Kirby gibi ünlü isimler yer alıyor.Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, 2 Ağustos 2019'da vizyona girecek.