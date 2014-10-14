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FBI, Google ve Apple’dan şikayetçi

FBI, Apple ve Google tarafından geliştirilen mobil işletim sistemlerindeki güvenlik yapısından şikayetçi. Özellikle Apple’ın iOS 8 ile birlikte iPhone’un takip edilemez bir hal aldığı dile getiriliyor
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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FBI, Google ve Apple’dan şikayetçi
FBI, Apple ve Google tarafından geliştirilen mobil işletim sistemlerindeki güvenlik yapısından şikayetçi. Özellikle Apple’ın iOS 8 ile birlikte iPhone’un takip edilemez bir hal aldığı dile getiriliyor.

FBI başkanı James Brien Comey, iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılan güvenlik algoritmaları nedeniyle, akıllı telefonlar ve tabletler üzerindeki verilerin takibini yapmakta zorlandıklarını bir söyleşide dile getirdi.

Geçtiğimiz ay Apple ve Google yöneticileri ile bir araya da gelen Comey, anlaşılan görüşmelerde istediği sonucu alamamış. Özellikle Tim Cook’un kullanıcı verilerinin hükümetlere sunulması konusunda katı bir tutum sergilediği zaten biliniyordu. Android tarafında ise o konu biraz soru işaretleri taşıyor zira Google cephesi bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor. Kaldı ki Android'in açık kaynak kodlu olması gibi apayrı bir durumu var.

Özellikle iPhone 6’nın kırılamadığını söyleyen James Comey, şirketlerin, suçluların yasaları kolaylıkla atlatabileceği cihazlar üretmesini ve pazarlamasını kabul edilemez olarak niteledi. Apple’ın özellikle iCloud skandalından sonra güvenlik adına daha sıkı tedbirler aldığı konuşulmuştu. Tim Cook da bir konuşmasında kullanıcıların e-postalarını hatta iMessage konuşmalarının şifrelenmiş olarak saklandığını ve kesinlikle Apple’ın bu şifrelenmiş veriye erişim için özel bir anahtara sahip olmadığını dile getirmişti.

Geçmişte benzer bir durum Skype için de gündeme gelmişti hatırlanacağı üzere. Microsoft, sessiz sedasız Skype şifrelemesinin aşılabilmesi için FBI ve diğer hükümet kuruluşları ile işbirliği yapmıştı. Apple’ın bu doğrultudaki dik duruşunu ne kadar muhafaza edebileceği ise merak konusu.
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DH Misafiri 4 yıl
Böyle diyorsalar bilinki tam tersidir. iphone 6 ile birlikte işi iyice standarta oturtmuşlardır. Suçluluk psikolojisi..
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DH Misafiri 4 yıl
Yalancının.. pis yalancılar yapamadıklarını insanlara daha önce yapamadıklarını şimdi ise istesekta yapamıyoruz gönlünüz rahat olsun demeye çalışıyorlar siz kendinizi kandırın çünkü bütün dünya sizi tanıyor ve sizde biz müslümanları tanıyorsunuz korku ve tedbirleriniz bu yüzden ve bekleyin sizin için biz geleceğiz.
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DH Misafiri 4 yıl
bence haber tam tersi algı veriyorlar akılları sıra
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achtunger 5 yıl
danışıklı dövüş budur işte. apple da google da fbi'in ta kendisidir. amerika'dan çıkan hiçbir sosyal medya sitesi ve uygulaması temiz değildir. altlarında bir şeyler arayablirisniz.
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s.holmes 5 yıl
reklamı güzel yapmışlar ama tebrik ederim :)
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Dr. Hannibal Lecter 5 yıl
Ulusal güvenliği tehdit edecek şüpheler için bilgi isteyecek ve apple vermeyecek öyle mi? Tim cook'a terörist muamelesi yaparlar hemen. Yahu bizi takip ettiğinizi biliyoruz ama takiye yapmayın bari


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bocekgrafik 5 yıl
Tem tersine, iOS 8 ile takip daha kolay yapılabiliyordur ve milleti "Bakın, iOS 8 sisteminde takip yapılamıyormuş" diye iPhone almaya yönlendirmek için yapılmış bir açıklama.

Özetle: Takip yapılamaması mümkün değil.
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dellino 5 yıl
Evet Apple bu güvenlik sayesinde kaçıncı kez kullanıcı bilgilerini çıldırdı. Şimdi daha da gelişmiş güvenlik ile ortamları da dinleyebilecekler. Sağlam güvenlik Apple da gidip alın hemen.
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demircibu 5 yıl
Fbi mı ahahaa
Daha geçen nsa (ulusal güvenlik)
Google servarlarındaki bilgileri birebir kopyaladığı serverların hacklendiği biliniyorken fbi mı takip edemiyor
Çin devlet başkanının aldığı sıfır uçakta 28 adet böcegi bulan çin istihbaratı açıklama yaptı vatandaşının iphonunu bulamayacak pehh reklam bunlar
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amdfx 5 yıl
günümüzde Crypto lu telefon verileri dahi ortalığa saçılırken ios mu sağlam kalır hadi len ordan yeme bizi FBI
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Road.Runner 5 yıl
Black berry ?
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