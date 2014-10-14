FBI, Google ve Apple’dan şikayetçi

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FBI, Apple ve Google tarafından geliştirilen mobil işletim sistemlerindeki güvenlik yapısından şikayetçi. Özellikle Apple’ın iOS 8 ile birlikte iPhone’un takip edilemez bir hal aldığı dile getiriliyor.FBI başkanı James Brien Comey, iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılan güvenlik algoritmaları nedeniyle, akıllı telefonlar ve tabletler üzerindeki verilerin takibini yapmakta zorlandıklarını bir söyleşide dile getirdi.Geçtiğimiz ay Apple ve Google yöneticileri ile bir araya da gelen Comey, anlaşılan görüşmelerde istediği sonucu alamamış. Özellikle Tim Cook’un kullanıcı verilerinin hükümetlere sunulması konusunda katı bir tutum sergilediği zaten biliniyordu. Android tarafında ise o konu biraz soru işaretleri taşıyor zira Google cephesi bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor. Kaldı ki Android'in açık kaynak kodlu olması gibi apayrı bir durumu var.Özellikle iPhone 6’nın kırılamadığını söyleyen James Comey, şirketlerin, suçluların yasaları kolaylıkla atlatabileceği cihazlar üretmesini ve pazarlamasını kabul edilemez olarak niteledi. Apple’ın özellikle iCloud skandalından sonra güvenlik adına daha sıkı tedbirler aldığı konuşulmuştu. Tim Cook da bir konuşmasında kullanıcıların e-postalarını hatta iMessage konuşmalarının şifrelenmiş olarak saklandığını ve kesinlikle Apple’ın bu şifrelenmiş veriye erişim için özel bir anahtara sahip olmadığını dile getirmişti.Geçmişte benzer bir durum Skype için de gündeme gelmişti hatırlanacağı üzere. Microsoft, sessiz sedasız Skype şifrelemesinin aşılabilmesi için FBI ve diğer hükümet kuruluşları ile işbirliği yapmıştı. Apple’ın bu doğrultudaki dik duruşunu ne kadar muhafaza edebileceği ise merak konusu.