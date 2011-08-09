FBI'ın Child ID uygulaması iPhone kullanıcılarına kayıp çocuklarını bulmakta yardımcı oluyor

Bir kaç yıl öncesine kadar küçük boyutlarda ve yetersiz fonksiyonlara sahip mobil uygulamalar mobil cihazların teknolojisindeki yükselişe bağlı olarak gelişti ve masaüstü uygulamalarla yarışır hale geldi. Her türlü ihtiyaca cevap verebilen mobil uygulamaların insanlara faydalı olacak ilginç projelere kapı açtığı da bir gerçek.





FBI bu amaçla kayıp çocukları bulmaya yönelik olarak hazırladığı Child ID adlı uygulamasını tanıttı. Uygulama çocuğun kimlik bilgilerinin ve fotoğraflarının direkt olarak cihazda depolanmasına ve herhangi bir kayıp olayında otoritelere hayati bilgiyi sağlanmasına imkan tanıyor.





Uygulama ile 911 veya Kayıp Çocuklar Ulusal Merkezi’ni tek tıklamayla arayabiliyor ve çocuğun detaylarını kanun güçlerine mail atıyor.





Bazı kullanıcılar bu tür kişisel bilgileri paylaşma konusunda tereddütlü olsa da FBI bilgilerin kesinlikle sunucularında saklanmadığını ve kimseyle paylaşılmadığını ısrarla belirtiyor.





Child ID uygulaması şu an için sadece iPhone’a yönelik olarak hazırlandı. Ancak ilerleyen zamanlarda FBI diğer platformlar için de uygulamayı geliştirmeyi düşünüyor.