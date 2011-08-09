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FBI'ın Child ID uygulaması iPhone kullanıcılarına kayıp çocuklarını bulmakta yardımcı oluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir kaç yıl öncesine kadar küçük boyutlarda ve yetersiz fonksiyonlara sahip mobil uygulamalar mobil cihazların teknolojisindeki yükselişe bağlı olarak gelişti ve masaüstü uygulamalarla yarışır hale geldi. Her türlü ihtiyaca cevap verebilen mobil uygulamaların insanlara faydalı olacak ilginç projelere kapı açtığı da bir gerçek.

FBI bu amaçla kayıp çocukları bulmaya yönelik olarak hazırladığı Child ID adlı uygulamasını tanıttı. Uygulama çocuğun kimlik bilgilerinin ve fotoğraflarının direkt olarak cihazda depolanmasına ve herhangi bir kayıp olayında otoritelere hayati bilgiyi sağlanmasına imkan tanıyor.

Uygulama ile 911 veya Kayıp Çocuklar Ulusal Merkezi’ni tek tıklamayla arayabiliyor ve çocuğun detaylarını kanun güçlerine mail atıyor.  

Bazı kullanıcılar bu tür kişisel bilgileri paylaşma konusunda tereddütlü olsa da FBI bilgilerin kesinlikle sunucularında saklanmadığını ve kimseyle paylaşılmadığını ısrarla belirtiyor. 

Child ID uygulaması şu an için sadece iPhone’a yönelik olarak hazırlandı. Ancak ilerleyen zamanlarda FBI diğer platformlar için de uygulamayı geliştirmeyi düşünüyor. 

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abjkli 8 yıl
İi düşünülmüş
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DH Misafiri 8 yıl
sen bunu külahıma anlat
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TheJudgé 8 yıl
Public_Enemy
Kayıp cocukların bulunması vs.. gibi masum ve herkesce kabul gorecek sebeplerle yola çıkarak insanların fişlenmeye gönüllü olmasını sağlıyorlar. Bizde ise durum daha da vahim, açıktan açığa fişleniyoruz. Ehliyet, pasaport başvurusunda bulunan herkesin parmak izlerini alıp fişliyorlar. Zaten cep telefonu vasıtası ile hepimizi takip ediyorlar, yakında çipli ve sonra wireless devreli kimlikler gelecek.

Çok bilimkurgu izliyosun ...
Wireless devreli kimlik ne yaw :D bari şunuda diyelim tam olsun kameralı kimlikte çıkacak yatak odasında yaptıklarımızı izliyecek :D
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Batuist 8 yıl
kaç kişi çocuğunun kaybolacağı endişesini taşır ki.. zaten öyle birşey olsa paranoyak olur çıkar.. hayata ve herkese şüphe ile bakmaya başlar.. acaba bugün çocuğum kayıp olacak mı yada birileri kaçıracakmı düşüncesine sahip çevrenizde kaç kişi tanıdınız bugüne kadar? doğal olarak bunun önlemini almak ise bana pek mantıklı gelmedi. insan bir olay başına gelene kadar yok sayar. hep televizyonlardan haberlerden seyredilen bir vukuat olarak onu görür. o yüzden böyle bir uygulamanın pek tutulacağını zannemiyorum.. yada biryere geziye gittiyseniz yada turist iseniz oranın yabancısı iseniz belki işe yarayabilir ama çocuk kaybolduktan sonra da bir anlamı kalmaz ki... anında olmasada bir kaç saat içerisinde zaten tüm bilgileri polisle paylaşır vatandaş.. bilmiyorum sanki bir veritabanı oluşturma çabası gibi bir durum var.. yada caydırma özelliği olsun amaçlı yapılmış gibi..
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Public_Enemy 8 yıl
Kayıp cocukların bulunması vs.. gibi masum ve herkesce kabul gorecek sebeplerle yola çıkarak insanların fişlenmeye gönüllü olmasını sağlıyorlar. Bizde ise durum daha da vahim, açıktan açığa fişleniyoruz. Ehliyet, pasaport başvurusunda bulunan herkesin parmak izlerini alıp fişliyorlar. Zaten cep telefonu vasıtası ile hepimizi takip ediyorlar, yakında çipli ve sonra wireless devreli kimlikler gelecek.
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HAAltuntas 8 yıl
Güzel bir uygulama ama ne kadar işe yarar?..
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