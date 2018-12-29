"FCC onayı alan Sony Xperia L3 kalın çerçeveleri ile geliyor"

Akıllı telefon pazarı şüphesiz ki dünyanın en rekabetçi pazarlarından biri haline gelmiş durumda. Sektörde sadece birkaç üretici önemli bir etki yaratmayı başarıyor. Ancak Sony'nin tüm söylentilere rağmen pes etmeye niyeti yok.

Şirket gelecek yıl Xperia XA3, XA3 Ultra ve Xperia L3 gibi çok sayıda akıllı telefon çıkaracak. Son olarak Sony Xperia L3, Amerikan Federal İletişim Kurulu'ndan (FCC) onay aldı. Bu da cihazın çok yakında resmiyet kazanacağı anlamına geliyor.

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FCC belgelerine göre Xperia L3, 165.6 mm'lik bir diyagonal uzunluğa sahip. Yani akıllı telefonda 5.73 inç (145.6 mm) boyutunda bir ekran yer alacak. Cihazın sağ tarafında güç tuşu, parmak izi tarayıcısı ve ses açma/kapama tuşları bulunuyor. Sol tarafında ise sadece SIM kart tepsisi var.

Kalın çerçeveler dikkat çekiyor

Sertifika belgesindeki taslak çizim telefonu ana hatlarıyla ortaya koyuyor. Görünüşe bakılırsa karşımıza yine Sony'nin bilindik tasarım dilini yansıtan bir cihaz çıkacak. Zira telefonun oldukça kalın üst ve alt çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz.

Sony Xperia L3'ün çift arka kamera ile geleceğine yönelik söylentiler var. Ancak çerçevesiz tam ekran trendinin moda olduğu şu günlerde, kalın çerçeveleri ile potansiyel alıcıları pek de cezbedebilecek gibi durmuyor.

http://www.slashleaks.com/l/sony-xperia-l3-diagram-leaked-by-fcc-5-7-inch-display-confirmed