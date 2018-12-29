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FCC onayı alan Sony Xperia L3 kalın çerçeveleri ile geliyor

Amerikan Federal İletişim Kurulu'ndan (FCC) onay alan Sony Xperia L3 çok yakında resmiyet kazanacak. FCC belgeleri akıllı telefonun Sony'nin kalın çerçeveli tasarım anlayışını sürdüreceğini gösteriyor
4 ay
5,5b
1
19
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarı şüphesiz ki dünyanın en rekabetçi pazarlarından biri haline gelmiş durumda. Sektörde sadece birkaç üretici önemli bir etki yaratmayı başarıyor. Ancak Sony'nin tüm söylentilere rağmen pes etmeye niyeti yok.
Şirket gelecek yıl Xperia XA3, XA3 Ultra ve Xperia L3 gibi çok sayıda akıllı telefon çıkaracak. Son olarak Sony Xperia L3, Amerikan Federal İletişim Kurulu'ndan (FCC) onay aldı. Bu da cihazın çok yakında resmiyet kazanacağı anlamına geliyor.
Ayrıca Bkz. "Bakan Varank açıkladı: Milli mikroişlemci 'Çakıl' yolda"
FCC belgelerine göre Xperia L3, 165.6 mm'lik bir diyagonal uzunluğa sahip. Yani akıllı telefonda 5.73 inç (145.6 mm) boyutunda bir ekran yer alacak. Cihazın sağ tarafında güç tuşu, parmak izi tarayıcısı ve ses açma/kapama tuşları bulunuyor. Sol tarafında ise sadece SIM kart tepsisi var.

Kalın çerçeveler dikkat çekiyor

Sertifika belgesindeki taslak çizim telefonu ana hatlarıyla ortaya koyuyor. Görünüşe bakılırsa karşımıza yine Sony'nin bilindik tasarım dilini yansıtan bir cihaz çıkacak. Zira telefonun oldukça kalın üst ve alt çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz.
Sony Xperia L3'ün çift arka kamera ile geleceğine yönelik söylentiler var. Ancak çerçevesiz tam ekran trendinin moda olduğu şu günlerde, kalın çerçeveleri ile potansiyel alıcıları pek de cezbedebilecek gibi durmuyor.

http://www.slashleaks.com/l/sony-xperia-l3-diagram-leaked-by-fcc-5-7-inch-display-confirmed Yorum Yaz
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zdniz 4 ay en beğenilen Galatas4ray
bende bir sürü sony kullandım resim çekersin 5 saniyede kaydeder hiç öle ahım şahım resim falanda çekmez kimse bişi yapmasa emin ol sony yerinde sayar durur resmen noto mermer nato kafa dedikleri firmalardan bir tanesi.
bende bir sürü sony kullandım resim çekersin 5 saniyede kaydeder hiç öle ahım şahım resim falanda çekmez kimse bişi yapmasa emin ol sony yerinde sayar durur re...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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daytone1 4 ay
Sony mobile sıkıntıdır, derttir. Çöptür..Çöpe para verilmez.Tecrübe ile sabit
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elektrosenol 4 ay
Biz kalın seviyoruz. Sony ' nin tasarımı harika. Çerçevesinin kalın olması daha iyi. Yere düşünce veya darbe yiyince diğer ince çerçeveli çöpler gibi yamulup kırılmıyor en azından.
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Kygo2 4 ay
Artık çerçevelere 10 saniye bakınca sevmeye başlıyorum.
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canguler917 4 ay
eleştiri yorumlarımızı siliyorsanız, eleştirildiğiniz noktaları düzeltin bari
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Tlg3 4 ay
Hakkaten efsi
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shrek adamdir 4 ay
Şu sony'nin peşini bırakın artık zaten sonyi seven çerçevesiyle seviyor. şu an telefonlara bir bakın özgün tasarımı olan sadece samsung sony htc diğerlerinin (neredeyse) hepsinin tepe modeli çentikli.
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OverClocK1ng 4 ay
Haberin başlığındaki:
"FCC onayı alan Sony Xperia L3 kalın çerçeveleri ile geliyor"
cümlesinin arasına "HER ZAMANKİ GİBİ" yazmayı unutmuşsunuz...
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cihat52.5 4 ay
Teknolojinin sonu yok lafı en çok ta akıllı telefonlara uyuyor sanırım
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birvarmışbiryokmuş 4 ay
Hangi firma bilerek batmak ister hiç mi ders çıkarmaz yazık ya gerçekten seviyordum bu firmayı
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Carlsberg7539 4 ay birvarmışbiryokmuş
o da sen almıyosun diye batıyo şuan bak
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_bluescream_ 4 ay
herkes full ekran sevmiyor olabilir, ben hala fiziksel home button taraftarıyım, s6 varken bile telefonu tutarken elim ekrana basmakta bu kadar çerçeve oranları düşük telefonlarda insanlar telefonu mok tutar gibi mi tutuyorda ekrana temas etmiyorlar
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Whippoorwill 4 ay
Hâlâ S6'ya devam mı hocam?
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akıllı telefon, fcc ve
7 etiket daha cep telefonu taslak render sony xperia l3 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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