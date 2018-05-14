Facebook 200 şüpheli uygulamayı askıya aldı

Aylardır süren veri sızıntısı skandalından sıyrılmaya çalışan Facebook, kullanıcılarının güvenliğine daha çok özen göstermeye başladı. Dev şirket kullanıcı verilerini kötüye kullanabilme ihtimali olan 200 uygulamayı askıya aldığını duyurdu. Uygulama yapımcıları işbirliği yapmayı reddederlerse sosyal medya platformundan kaldırılacaklar.

Facebook: Tüm uygulamaları inceliyoruz

Facebook'un ürün ortaklıkları başkan yardımcısı Archibong konuyla ilgili olarak: "Soruşturma süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bu uygulamalarını olabildiğince çabuk araştırmak için yoğun bir mesai harcayan iç ve dış uzman ekiplerimiz var. İnsanların Facebook verilerini yanlış kullanabilecek tüm uygulamaları bulmak için yapmamız gereken çok iş var." ifadelerini kullandı.

Facebook'un bugüne kadar, kullanıcı verilerini usulsüz kullanıp kullanmadığını anlamak için binlerce uygulamayı incelediği belirtilirken, kötü niyetli uygulamaların platformdan kaldırıldığı açıklandı. Mark Zuckerberg'in ifadesinin alınmasına kadar uzanan ve Cambridge Analytica'nın başrolünü oynadığı veri ihlali davası, diğer şirketlere de örnek teşkil etmiş ve hızla kullanıcı güvenliği için adımlar atılmasına sebep olmuştu.

https://motherboard.vice.com/en_us/article/7xm9vg/facebook-data-apps-suspended-cambridge-analytica-200