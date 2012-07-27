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Facebook, 2012 yılının 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı; 1,18 milyar dolar gelir

6 yıl
1,6b
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20
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz mayıs ayında halka açılarak Amerika'nın ünlü tezgah üstü piyasası NASDAQ'da işlem görmeye başlayan Facebook, 2012 yılının 2.çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Facebook'tan yapılan açıklamaya göre geçen senenin aynı döneminde 895 milyon dolar olan çeyrek geliri 1,18 milyara yükseldi.

Ünlü sosyal ağ sitesinin son çeyrekteki finansal performansıyla ilgili yaptığı açıklamada öne çıkanlar şöyle;

  • Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %28'lik artış ile gelirlerin %84'ünü oluşturan reklam gelirleri 922 milyon dolar olarak şekillendi.
  • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre geçtiğimiz senenin aynı döneminde 407 milyon dolar karın sağlandığı operasyonlarda bu sene 743 milyon dolar zarar edildi. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki hesap düzenine göre ise operasyonlarda yıllık bazda %8'lik artış ile 512 milyon dolar kar sağlandı.
  • Faaliyet karı, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki hesap düzenine göre %43 olurken, geçtiğimiz senenin aynı döneminde bu oran %53 idi.
  • Hisse başına kayıp genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre 0,08 dolar olurken; diğer hesap düzenine göre hisse başında 0,12 dolar kazanç sağlandı.
  • Aylık aktif kullanıcı sayısı 30 Haziran 2012 itibariyle yıllık bazda %29'luk artış ile 955 milyona yükselirken; mobil cihazlardan ulaşan aylık aktif kullanıcı sayısı ise yıllık bazda %67'lik artış ile 543 milyona yükseldi.
  • Günlük aktif kullanıcı sayısı Haziran ayında yıllık bazda %32'lik artış ile ortalama 552 milyona yükseldi.

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Lightning 6 yıl
vay be
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The Darkness TR 6 yıl
facebook bağımlılıarı olduğu sürece ooooooo daha çok kazanır ama helal olsun çocuğa iyi şeyler başardı
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Recharged 6 yıl
Her geçen gün dahada artan kullanıcısı sayısıyla birlikte gelirlerde artıyor.Nerden nereye ? Acaba başlarken düşünmüşmüdür bu kadar fazla tutacağını ?
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blackemre 6 yıl
sosyal ağ filminde de görüldüğü gibi projenin kurucusu bu günlere geleceğini hayal bile edememişti.Başlangıçta sadece Harward Üniversitesi bünyesini kapsayacak bir ağ olarak düşünülmüştü.Şu an dünyayı kapsıyor.Bu rakamlara gelinmesinde Türkiye'deki kullanıcıların payı da büyük...
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mehmetoguzderin 6 yıl
Bir websitesi ile zenginlik :D
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fuckulteli 6 yıl
Çoğu Facebook haberinde bu Facebook görseli kullanılıyor, nerede çekilmiş, niye bu kadar çok kullnılıyor bu görsel?
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karaköy_soğancısı 6 yıl
bi kaşar karının mark'a yaptırdıklarına bak
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inanc13 6 yıl
Ne reklammış bu ya bi siteden sadece reklam ıle bu kadar para kazanılırmı ya ınsaf
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Guest-25CF1EFB4 6 yıl
tunewiki
arkadaşlar kim ne derse desin facebook gerçekten on numara... Dünyanin her tarafindaki her cins ve cesit insanla bulusturuyor bizi tesrkkurler face !

balderesi reklamı geldi bir an gözümün önüne. 1 değil 2 değil 3 değil 4 değil:D bu ne lan! :D heleki gecenin bir vaktinde elindeki tv kumandasını kaybettiysen. çok feci bir durum ya. :D:D
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tedirgin62 6 yıl Guest-25CF1EFB4
ebuzen

tunewiki

arkadaşlar kim ne derse desin facebook gerçekten on numara... Dünyanin her tarafindaki her cins ve cesit insanla bulusturuyor bizi tesrkkurler face !


balderesi reklamı geldi bir an gözümün önüne. 1 değil 2 değil 3 değil 4 değil:D bu ne lan! :D heleki gecenin bir vaktinde elindeki tv kumandasını kaybettiysen. çok feci bir durum ya. :D:D

bende :)
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Guest-25CF1EFB4 6 yıl
tunewiki
arkadaşlar kim ne derse desin facebook gerçekten on numara... Dünyanin her tarafindaki her cins ve cesit insanla bulusturuyor bizi tesrkkurler face !

Mark Zuckerberg sandım bir an seni.
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tunewiki 6 yıl
arkadaşlar kim ne derse desin facebook gerçekten on numara... Dünyanin her tarafindaki her cins ve cesit insanla bulusturuyor bizi tesrkkurler face !
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Onurhan61 6 yıl
İnstegramı Çıkardı Hoca :)
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TheFraude 6 yıl
NERDEN NEREYE YA Helal Olsun :)
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