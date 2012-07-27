Facebook, 2012 yılının 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı; 1,18 milyar dolar gelir

Geçtiğimiz mayıs ayında halka açılarak Amerika'nın ünlü tezgah üstü piyasası NASDAQ'da işlem görmeye başlayan Facebook, 2012 yılının 2.çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Facebook'tan yapılan açıklamaya göre geçen senenin aynı döneminde 895 milyon dolar olan çeyrek geliri 1,18 milyara yükseldi.

Ünlü sosyal ağ sitesinin son çeyrekteki finansal performansıyla ilgili yaptığı açıklamada öne çıkanlar şöyle;

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %28'lik artış ile gelirlerin %84'ünü oluşturan reklam gelirleri 922 milyon dolar olarak şekillendi.

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre geçtiğimiz senenin aynı döneminde 407 milyon dolar karın sağlandığı operasyonlarda bu sene 743 milyon dolar zarar edildi. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki hesap düzenine göre ise operasyonlarda yıllık bazda %8'lik artış ile 512 milyon dolar kar sağlandı.

Faaliyet karı, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki hesap düzenine göre %43 olurken, geçtiğimiz senenin aynı döneminde bu oran %53 idi.

Hisse başına kayıp genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre 0,08 dolar olurken; diğer hesap düzenine göre hisse başında 0,12 dolar kazanç sağlandı.

Aylık aktif kullanıcı sayısı 30 Haziran 2012 itibariyle yıllık bazda %29'luk artış ile 955 milyona yükselirken; mobil cihazlardan ulaşan aylık aktif kullanıcı sayısı ise yıllık bazda %67'lik artış ile 543 milyona yükseldi.

Günlük aktif kullanıcı sayısı Haziran ayında yıllık bazda %32'lik artış ile ortalama 552 milyona yükseldi.