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Facebook, 2020 yılı itibarıyla %100 yenilenebilir enerjiye geçecek

Facebook, enerji ihtiyacını 2020 yılı itibarıyla tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak. Şirket ayrıca sera gazı salınımını da %75 oranında azaltmak istiyor.
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan Facebook, yenilenebilir enerjiye olan yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Bugün bir blog yazısı yayınlayan sosyal medya devi, 2020 yılı itibarıyla enerjisi ihtiyaçlarını %100 olarak yenilenebilir kaynaklardan sağlayacaklarını açıkladı.

İlk olarak 2013 yılında yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmaya başlayan Facebook, o zamanlar yayınlanan enerji planlarında 2018 yılı için %50'lik yenilenebilir enerji hedefi koyulduğunu açıklamıştı. Şirket geride bıraktığımız 5 yıl içerisinde rüzgar ve güneş enerjisindeki kapasitesini tam 3 GW'a çıkararak hedeflerine erkenden ulaşmayı başardı. Sosyal medya devi, 2018 için koyulan %50'lik hedefe 2017 itibarıyla ulaşıldığını açıkladı.

Facebook'un yayınladığı raporda ayrıca New Mexico, Papillion, Nebraska, Luleå, İsveç, Altoona, Iowa, ve Teksas'taki veri merkezlerinin enerji ihtiyacının şu anda hali hazırda %100 yenilenebilir kaynaklardan sağlandığı belirtilmiş.

Google ve Apple'da durumlar daha iyi


Yenilenebilir enerji yatırımlarına Facebook'tan biraz daha önce başlayan Google ve Apple, şimdiden %100'lük hedefe ulaşmış durumda. Google geçtiğimiz yıl itibarıyla dünya genelindeki tüm tesislerinin enerji ihtiyacını güneş ve rüzgar enerjisinden sağladıklarını açıklamıştı. Apple ise benzer bir açıklamayı Nisan ayında yapmıştı.

Teknoloji dünyasının bir diğer devi Samsung da 2020 yılı itibarıyla ABD, Avrupa ve Çin'deki tesislerini %100 yenilenebilir enerjiyle desteklemeyi hedefliyor.  
https://www.cnet.com/news/facebook-vows-to-use-100-renewable-energy-by-the-end-of-2020/ Yorum Yaz
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serafon 9 ay
İnsanlığı hiç olmadığı kadar kirletmişsin, çevreyi temiz tutsan ne yazar!
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