Mark Zuckerberg yayınladığı video ile Neymar’a meydan okudu

2016 yılının en önemli spor etkinliklerinden Copa America ve Euro 2016 heyecanını Messenger’a taşıyan sosyal ağ, sohbet ekranına gizlediği sürpriz futbol oyunu ile kullanıcıların turnuvalar boyunca karşılıklı olarak oyun oynamalarını sağladı. Mesaj bölümünden futbol topu emojisi göndererek başlatılan oyunda topu yere düşürmeden en fazla sektirmeyi başaran kazanan taraf oluyor.

Özellikle Portekiz’in şampiyonluğuyla sonuçlanan Euro 2016'nın bitmesiyle gözden düşen gizli futbol oyunu, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’ün kişisel hesabından yayınladığı video ile tekrar gündeme geldi. Ofiste oyun oynadığı görülen Zuckerberg bugüne kadar futbolda hiç kazanmadığını ancak bugün onun günü olduğu belirterek Barselona’nın yıldızı Neymar’a açıkça meydan okudu.

Tüm denemeleri sonucunda maksimum 37 kez topu sektirmeyi başaran CEO’nun bu davetini geri çevirmeyen Neymar ise "Meydan okuma kabul edildi! Antrenman yapacağım ve yarın görüşeceğiz." yorumuyla düelloyu kabul etti. Eğer siz de arkadaşlarınızla mücadele etmek isterseniz Messenger’ın son sürümünü yükledikten sonra karşınızdaki kişiye futbol topu ifadesi göndermeniz yeterli.

https://www.facebook.com/zuck/videos/vb.4/10102973415124051/?type=2&theater