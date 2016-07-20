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Mark Zuckerberg yayınladığı video ile Neymar’a meydan okudu

Facebook’un sohbet uygulaması Messenger’a gizlediği eğlenceli futbol oyunu sosyal ağın CEO'su Mark Zuckerberg ile Barselona'lı yıldız Neymar’ı karşı karşıya getirdi.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Mark Zuckerberg yayınladığı video ile Neymar’a meydan okudu
2016 yılının en önemli spor etkinliklerinden Copa America ve Euro 2016 heyecanını Messenger’a taşıyan sosyal ağ, sohbet ekranına gizlediği sürpriz futbol oyunu ile kullanıcıların turnuvalar boyunca karşılıklı olarak oyun oynamalarını sağladı. Mesaj bölümünden futbol topu emojisi göndererek başlatılan oyunda topu yere düşürmeden en fazla sektirmeyi başaran kazanan taraf oluyor.
Özellikle Portekiz’in şampiyonluğuyla sonuçlanan Euro 2016'nın bitmesiyle gözden düşen gizli futbol oyunu, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’ün kişisel hesabından yayınladığı video ile tekrar gündeme geldi. Ofiste oyun oynadığı görülen Zuckerberg bugüne kadar futbolda hiç kazanmadığını ancak bugün onun günü olduğu belirterek Barselona’nın yıldızı Neymar’a açıkça meydan okudu.
Tüm denemeleri sonucunda maksimum 37 kez topu sektirmeyi başaran CEO’nun bu davetini geri çevirmeyen Neymar ise "Meydan okuma kabul edildi! Antrenman yapacağım ve yarın görüşeceğiz." yorumuyla düelloyu kabul etti. Eğer siz de arkadaşlarınızla mücadele etmek isterseniz Messenger’ın son sürümünü yükledikten sonra karşınızdaki kişiye futbol topu ifadesi göndermeniz yeterli. 

https://www.facebook.com/zuck/videos/vb.4/10102973415124051/?type=2&theater Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl
Bu adam hafiften embesile benziyor fakat ilginçtir ki, Karun kadar zengin.
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Guest-73A8A7D1E 2 yıl V4LKyR
V4LKyR

Bu adam hafiften embesile benziyor fakat ilginçtir ki, Karun kadar zengin.

mark zuckerberg aslında müslümandır ve türktür. gerçek adı zikir çeken berk'tir ve amerikaya islamı yaymak üzere görevdedir.
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JoeyBane 2 yıl
bu oyunla kendimi gelistirdim artik halisahanin vazgecilmezi oldum para bile aliyorum maca cikarken
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singar15 2 yıl
basket topu yollarsanız da basket oyunu çıkıyor
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aycibin 2 yıl
bu oyunu ben biryerden hatırlıyorum.en az 3-4 sene önce vardı ama adını hatırlayamadım.
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savinelli 2 yıl
flappy bird 2
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ylodmr 2 yıl
Neymar iyi sektirir
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Virinom 2 yıl
Oyunu yeni öğrendim baya sarıyor sadece 2 saatte yıllardan beri girdiğimden daha çok girdim Messenger'a :)
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