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Şu anda 1 kişi burada

Facebook Groups uygulaması kapanıyor

Facebook gruplarınızı telefonunuzdan yönetebileceğiniz bağımsız Gruplar uygulaması kapanıyor. Facebook artık ana uygulama içerisinden gruplarınızı yönetmenizi istiyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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2 yıl önce kullanıcıların gruplarını daha kolay bir şekilde yönetebilmesi amacıyla piyasaya sürülen Facebook Groups uygulaması kapanıyor. Sosyal ağ devi ayrı bir uygulamanın ilgi görmediği sonucuna vardı.

İşe yaramadı

İlk olarak 2014 yılında kullanıma sunulan Facebook Groups uygulaması kullanıcıların gruplarını tek bir yerden görebilmesini sağlıyordu. Ayrıca yeni gruplar oluşturabilmek, hızlı bir şekilde fotoğraf ve güncelleme paylaşmak, bildirimleri kontrol etmek ve yeni gruplar keşfetmek uygulama ile mümkündü.

Ayrıca Bkz. "Google Nearby 2.0 ile daha büyük bir potansiyel sunuluyor"

Bununla birlikte asıl Facebook uygulamasından da bunları yapabilmek mümkün. Bu durumda tecrübe ikiye bölünmüş oluyordu. Facebook bu şekilde gruplara daha hızlı erişebilme imkanı olduğunu düşünmüştü ancak kullanıcı ilgi göstermedi.

Facebook Groups uygulaması 1 Eylül itibariyle mağazadan kaldırılacak. Bunun yerine Facebook ana uygulamadaki grup yönetimini daha iyi bir hale getirmeyi planlıyor. Kullanıcı tarafında ise bu değişikliğin bir etkisi olmayacak. 

 

http://www.androidpolice.com/2017/08/05/facebook-says-goodbye-groups-app-september-1/ Yorum Yaz
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makelele11 1 yıl en beğenilen
direk Facebook kapansın
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Bu tip uygulamalar çok saçma, Messenger da tutmayacaktı ancak milleti zorluyorlar. Keza Opera tarayıcıdan mobil Facebook sitesinden Messenger'a girilebiliyor. Her özellik ayrı uygulamada yer alacaksa Facebook uygulamasına gerek yok.
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kadirirdem 1 yıl
Messenger'da kapansın dayatarak kullandırıyorlar.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
var olan grup uygulamasına dokunmasınlar da
ne yaparlarsa yapsınlar !
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bkaakco 1 yıl
Hiç duymamıştım.
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gurkanse 1 yıl
üzülme ekrem71 facebook sizin gibi apple fanboyları için kenarda bir grup bırakır
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makelele11 1 yıl en beğenilen
direk Facebook kapansın
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