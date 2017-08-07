2 yıl önce kullanıcıların gruplarını daha kolay bir şekilde yönetebilmesi amacıyla piyasaya sürülen Facebook Groups uygulaması kapanıyor. Sosyal ağ devi ayrı bir uygulamanın ilgi görmediği sonucuna vardı.

İşe yaramadı

İlk olarak 2014 yılında kullanıma sunulan Facebook Groups uygulaması kullanıcıların gruplarını tek bir yerden görebilmesini sağlıyordu. Ayrıca yeni gruplar oluşturabilmek, hızlı bir şekilde fotoğraf ve güncelleme paylaşmak, bildirimleri kontrol etmek ve yeni gruplar keşfetmek uygulama ile mümkündü.

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Bununla birlikte asıl Facebook uygulamasından da bunları yapabilmek mümkün. Bu durumda tecrübe ikiye bölünmüş oluyordu. Facebook bu şekilde gruplara daha hızlı erişebilme imkanı olduğunu düşünmüştü ancak kullanıcı ilgi göstermedi.

Facebook Groups uygulaması 1 Eylül itibariyle mağazadan kaldırılacak. Bunun yerine Facebook ana uygulamadaki grup yönetimini daha iyi bir hale getirmeyi planlıyor. Kullanıcı tarafında ise bu değişikliğin bir etkisi olmayacak.