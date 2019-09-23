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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook, Grup Hikayeleri özelliğini sonlandırıyor

    Sosyal medya devi Facebook bir özelliğinin daha kullanımını sonlandıracağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Grup Hikayeleri özelliği 26 Eylül'de kullanımdan kaldırılacak.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Facebook geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bir özelliğini daha fişini çekeceğini duyurdu. Sosyal ağdaki grupların bir parçası olan, yöneticilerin ve üyelerin 24 saat içinde kaybolan video ve fotoğraf paylaşmalarına olanak sağlayan Grup Hikayeleri özelliği sonlandırılıyor.

    Sonlandırma nedeni kullanım azlığı

    Grup Hikayeleri adı verilen bu özellik Aralık ayından bu yana tüm dünyada kullanıma sunulmuştu. Facebook, 26 Eylül tarihinde bu özelliği sonlandıracak ve mevcut grup hikayeleri silinerek, kullanıcıların gruplara yeni hikaye göndermeleri artık mümkün olmayacak. Bir Facebook sözcüsü ise yaptığı açıklamada bu kararı desteklediklerini ve grupların genel deneyimini geliştirmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
    Bununla birlikte Facebook kullanıcıları kişisel hesaplarından hikaye göndermeye devam edebilecekler. Dev sosyal ağdaki grupların ayda 1.4 milyar insan tarafından kullanıldığı açıklanmış olsa da, bu kullanıcıların kaçının hikayeler özelliğini kullanmadığı belirtilmiş değil.


    https://www.engadget.com/2019/09/22/facebook-to-shut-down-group-stories/ Yorum Yaz
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