Facebook, Grup Hikayeleri özelliğini sonlandırıyor

Facebook geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bir özelliğini daha fişini çekeceğini duyurdu. Sosyal ağdaki grupların bir parçası olan, yöneticilerin ve üyelerin 24 saat içinde kaybolan video ve fotoğraf paylaşmalarına olanak sağlayan Grup Hikayeleri özelliği sonlandırılıyor.

Sonlandırma nedeni kullanım azlığı

Grup Hikayeleri adı verilen bu özellik Aralık ayından bu yana tüm dünyada kullanıma sunulmuştu. Facebook, 26 Eylül tarihinde bu özelliği sonlandıracak ve mevcut grup hikayeleri silinerek, kullanıcıların gruplara yeni hikaye göndermeleri artık mümkün olmayacak. Bir Facebook sözcüsü ise yaptığı açıklamada bu kararı desteklediklerini ve grupların genel deneyimini geliştirmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bununla birlikte Facebook kullanıcıları kişisel hesaplarından hikaye göndermeye devam edebilecekler. Dev sosyal ağdaki grupların ayda 1.4 milyar insan tarafından kullanıldığı açıklanmış olsa da, bu kullanıcıların kaçının hikayeler özelliğini kullanmadığı belirtilmiş değil.

https://www.engadget.com/2019/09/22/facebook-to-shut-down-group-stories/