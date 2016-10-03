Facebook Messenger Lite kullanıma sunuluyor

Yıllar içerisinde mobil uygulamaların aldığı yol gerçekten şaşırtıcı. Bir dönem 3-5MB gibi uygulama boyutları büyük gibi görünürken şimdi özellikle oyunlarda GB seviyelerini aşmış durumdayız. Uygulama boyutları arttıkça sisteme olan yükü ve veri tüketimi de artıyor. Gelişmekte olan ülke kullanıcıları için dezavantaj olan bu durumu ortadan kaldırmak için farklı çözümler ortaya çıkıyor.

Facebook uygulaması bilindiği üzere oldukça büyük boyutlara sahip. Kotalı veya yavaş interneti olan kullanıcılar için indirme konusu sıkıntı oluşturuyor. Elbette büyük bileşenlerin veri tüketimi de arttığı için kullanıcılar adeta çapraz ateş altına alınmış oluyor. Firma bunun önüne geçebilmek için bir süre önce Facebook Lite adında daha küçük boyutlara sahip, sistemi daha az yoran ve daha az veri harcayan bir uygulama geliştirmişti.

Şimdi aynı durum Facebook Messenger için de geçerli. Android tarafında 55MB boyutlara sahip olan iletişim uygulaması için kolları sıvayan firma, Messenger Lite adında yeni bir uygulama geliştirdi ve boyutları 10MB seviyesine kadar çekmeyi başardı.

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Orijinal Messenger uygulamasındaki metin, fotoğraf ve video gönderim özelliklerini barındıran Lite sürümü ayrıca sticker desteğine de sahip. Logo ise beyaz üzerine mavi olarak elden geçirilmiş. Bileşenlerin küçülmesi ile veri tüketiminde de tasarruf elde edileceği ifade ediliyor.

Messenger uygulaması, gelişmekte olan ülke pazarlarında kardeş uygulama WhatsApp’a karşı mücadele veriyor. Daha küçük boyutlara sahip ve daha az veri harcayan WhatsApp, haliyle daha çok tercih ediliyor. Bu bakımdan firma Messenger Lite uygulamasını geliştirme ihtiyacı hissetti. Şimdilik Kenya, Tunus, Malezya, Sri Lanka ve Venezuela’da indirmeye sunulan uygulamanın global olarak ne zaman erişime açılacağı ise bilinmiyor.