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Facebook Messenger Lite kullanıma sunuluyor

Büyük boyutlu ve hantal uygulamaların Lite adı verilen kırpılmış sürümlerini daha sık görür olduk. Facebook, ana uygulamadan sonra sohbet uygulamasına da Lite sürümünü getirdi.
2 yıl
5,1b
1
15
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllar içerisinde mobil uygulamaların aldığı yol gerçekten şaşırtıcı. Bir dönem 3-5MB gibi uygulama boyutları büyük gibi görünürken şimdi özellikle oyunlarda GB seviyelerini aşmış durumdayız. Uygulama boyutları arttıkça sisteme olan yükü ve veri tüketimi de artıyor. Gelişmekte olan ülke kullanıcıları için dezavantaj olan bu durumu ortadan kaldırmak için farklı çözümler ortaya çıkıyor.

Facebook uygulaması bilindiği üzere oldukça büyük boyutlara sahip. Kotalı veya yavaş interneti olan kullanıcılar için indirme konusu sıkıntı oluşturuyor. Elbette büyük bileşenlerin veri tüketimi de arttığı için kullanıcılar adeta çapraz ateş altına alınmış oluyor. Firma bunun önüne geçebilmek için bir süre önce Facebook Lite adında daha küçük boyutlara sahip, sistemi daha az yoran ve daha az veri harcayan bir uygulama geliştirmişti.

Şimdi aynı durum Facebook Messenger için de geçerli. Android tarafında 55MB boyutlara sahip olan iletişim uygulaması için kolları sıvayan firma, Messenger Lite adında yeni bir uygulama geliştirdi ve boyutları 10MB seviyesine kadar çekmeyi başardı.

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Orijinal Messenger uygulamasındaki metin, fotoğraf ve video gönderim özelliklerini barındıran Lite sürümü ayrıca sticker desteğine de sahip. Logo ise beyaz üzerine mavi olarak elden geçirilmiş. Bileşenlerin küçülmesi ile veri tüketiminde de tasarruf elde edileceği ifade ediliyor.

Messenger uygulaması, gelişmekte olan ülke pazarlarında kardeş uygulama WhatsApp’a karşı mücadele veriyor. Daha küçük boyutlara sahip ve daha az veri harcayan WhatsApp, haliyle daha çok tercih ediliyor. Bu bakımdan firma Messenger Lite uygulamasını geliştirme ihtiyacı hissetti. Şimdilik Kenya, Tunus, Malezya, Sri Lanka ve Venezuela’da indirmeye sunulan uygulamanın global olarak ne zaman erişime açılacağı ise bilinmiyor. 

 

https://www.engadget.com/2016/10/03/facebook-introduces-messenger-lite-for-android/ Yorum Yaz
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Colouse 2 yıl
10 MB bile fazla değil mi? FB Lite bile daha az diye biliyorum.
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crazywinner3 2 yıl Colouse
Colouse

10 MB bile fazla değil mi? FB Lite bile daha az diye biliyorum.

Aynen boyutu çok fazla. FB lite 1.3 mb iken bunu kullanmam...
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pranis 2 yıl
Facebook lite e dokunmasınlar da, 0.7 sini kullanıyorum, 0.8-0.9-1 falan bile hantal.
Facebook normalde zaten 200-300 mb, messengeri 200 mb, 500 MB borumu. yemişim facesini.
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aniceman 2 yıl
bir ara da facebook lite ile messenger lite ı birleştirirse tamamdır =)
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~Lion King~ 2 yıl
Düz messenger inanılmaz ram yiyordu, bu az yiyorsa yükleyebiliyorum yoksa opera mini üzerinden mesajlaşmaya devam.
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mahmut716 2 yıl
smiley'ler yok
çöp
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selcuk20 2 yıl
Ayrı uygulama geliştirmek yerine artık uygulamaları daha ufak ve verimli hale getirmek için uğraşsalar daha iyi olurdu.
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LVNDSCAPE 2 yıl
Orjinal messenger'ın yediği ram'den ve boyutundan fevkalade rahatsızdım umarım ilaç olur bu.
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crazy585858 2 yıl
en güçlü telefonu bile kastıran ve sarj düşmanı berbat messengerı hafifletmek için birşeyler yapmışlar evet hïzlï ama daha mesaj silme bile yok henüz... neyse zamanla düzelir umarım
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kadirirdem 2 yıl
bence artık s410 lu telefonlar bile rahat kaldırıyor gerek yok bence...
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Fenomenon 2 yıl
apkmirror'a düşmüş bile. denemek isteyen indirebilir. apkmirror.com/...
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Led Zeppelin 2 yıl
Virüs gibi bir şeydi normali, sonunda akıl etmişler küçültmeyi.
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