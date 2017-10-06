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Facebook Messenger'a Apple Music entegrasyonu geldi

Spotify'dan sonra Apple Music platformu da Facebook Messenger'a entegre edildi. Kullanıcılar artık Messenger'daki sohbet ekranı üzerinden şarkı dinleyip paylaşabilecek.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl Facebook Messenger'a Spotify entegrasyonu gelmiş, kullanıcılar popüler müzik platformunda şarkı arama ve sohbet ettiği kişiyle paylaşma olanağına sahip olmuştu. Daha sonrasında ise Apple Music'in benzer bir entegrasyona gireceği duyuruldu. Sonunda bu gerçekleşmiş gibi görünüyor.
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Apple Music kullanıcıları artık Messenger'daki sohbet ekranı üzerinden istedikleri şarkının tamamını dinleme ve arkadaşlarıyla paylaşma olanağına sahip oldular. Bunun için yapılması gereken tek şey Messenger'ı açarak sohbet ekranındaki "artı" simgesine dokunup Apple Music eklentisini seçmek.

Apple Music botundan öneri istenebilecek

Kullanıcıların şarkı önerileri sormak için sohbet edebilecekleri bir Apple Music botu da var. Emoji göndererek bile şarkı önerisi istemek mümkün. Apple Music aboneliği olmayan kullanıcıların da eklentiyi kullanabileceklerini belirtelim. Ancak bu kişiler sadece şarkıların 30 saniyelik bölümünü dinleyebilecek ve paylaşabilecekler.
Geçtiğimiz günlerde 30 milyon ücretli abone sayısına ulaşan Apple Music'in Facebook Messenger entegrasyonuyla bu sayıyı daha da arttıracağı kesin.

https://www.engadget.com/2017/10/05/apple-music-facebook-messenger-bot/ Yorum Yaz
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alemburda34 1 yıl
Spotify resmen nimet adamlar buyuk kolaylik yapmis eve gidiyorum wifi baglandigi an hop muzikler bilgisayarimda yine istede oyle ayrica aradigim sarkilarin %90 ini buluyorum. Kalanlarsa aslinda benim akustik muzik sevdamdan kaynakli :)
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Bamya Avcisi 1 yıl
Apple music stream sektorunde gereksiz cirpiniyor.Facebooka koysan ne koymasan ne kim kullanacak? Spotify oyle degil ama uygulamayi bir aciyorsun abi ps4e bagliyim mi abi laptoptan aciyim ses az geliyorsa vs vs.
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