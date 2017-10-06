Facebook Messenger'a Apple Music entegrasyonu geldi

Geçtiğimiz yıl Facebook Messenger'a Spotify entegrasyonu gelmiş, kullanıcılar popüler müzik platformunda şarkı arama ve sohbet ettiği kişiyle paylaşma olanağına sahip olmuştu. Daha sonrasında ise Apple Music'in benzer bir entegrasyona gireceği duyuruldu. Sonunda bu gerçekleşmiş gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz.

"BlackBerry Motion modeline ait yeni bir görsel sızdı"

Apple Music kullanıcıları artık Messenger'daki sohbet ekranı üzerinden istedikleri şarkının tamamını dinleme ve arkadaşlarıyla paylaşma olanağına sahip oldular. Bunun için yapılması gereken tek şey Messenger'ı açarak sohbet ekranındaki "artı" simgesine dokunup Apple Music eklentisini seçmek.

Apple Music botundan öneri istenebilecek

Kullanıcıların şarkı önerileri sormak için sohbet edebilecekleri bir Apple Music botu da var. Emoji göndererek bile şarkı önerisi istemek mümkün. Apple Music aboneliği olmayan kullanıcıların da eklentiyi kullanabileceklerini belirtelim. Ancak bu kişiler sadece şarkıların 30 saniyelik bölümünü dinleyebilecek ve paylaşabilecekler.

Geçtiğimiz günlerde 30 milyon ücretli abone sayısına ulaşan Apple Music'in Facebook Messenger entegrasyonuyla bu sayıyı daha da arttıracağı kesin.

https://www.engadget.com/2017/10/05/apple-music-facebook-messenger-bot/