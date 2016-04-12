Facebook Messenger'a Dropbox ve Chat Head desteği geliyor

Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının amacı kullanıcılarının bu platformlar üzerinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak. Daha önce bunun için site üzerinden verilen linkleri doğrudan facebook üzerinden okumamız sağlanmıştı.

Şimdi de Facebook'a dropbox desteği geliyor. Artık fotoğraf ve videolarınız yazışmalar sırasında Dropbox uygulamasına link verecekler. Linke tıkladığını zaman doğrudan Dropbox uygulamasına erişeceksiniz. Yani Facebook PDF ve PowerPoint dosyalarınıza ev sahipliği yapmayacak, sadece link verecek.

Bunun yanı sıra video sohbet sırasında Chat Head özelliği sayesinde küçük daire şeklindeki görüntüyü ekranın istediğiniz yerine alabileceksiniz. Artık konuşurken tam ekranda konuşmak zorunda değilsiniz. Maalesef video chat desteği sadece Android cihazlar için geçerli. Her iki özelliğin de önümüzdeki günlerde facebook'a eklenmesi bekleniyor.

http://techcrunch.com/2016/04/11/facebook-adds-dropbox-support-and-video-chat-heads-to-messenger/?ncid=txtlnkusaolp00000595