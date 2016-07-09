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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Messenger'a kendi kendini imha eden mesajlar geliyor

Facebook'un mobil sohbet uygulaması Messenger'a getireceği yeni "Gizli Konuşmalar" özelliği sayesinde artık mesajlarınızın takip edilebilmesi neredeyse imkansız bir hal alacak.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Messenger departmanının başında bulunan David Marcus’un kişisel hesabından yaptığı açıklama göre mobil uygulamadaki güvenlik önlemleri arttırılarak kullanıcıların daha rahat hareket etmeleri sağlanacak. "Secret Conversations" (Gizli Konuşmalar) adı verilen yenilikle birlikte artık konuşmalarınızı çift taraflı olarak şifreleyebileceksiniz. Üstelik dilerseniz yazdığınız mesajlara süre sınırı koyarak ilgili dakika ya da saat sonunda içeriklerin kendi kendini imha etmesini sağlayabilirsiniz.
Örneğin arkadaşınıza para göndermeniz gerekiyor ve bunun için banka bilgilerini istiyorsunuz. Tam bu esnada gizli konuşma özelliğine geçerek mesajınıza süre sınırı koyabilir ve böylelikle daha güvenli bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Facebook sunucularında da saklanmayacak şifreli gizli konuşmaların bu yüzden takip edilebilmesi de hayli zor olacak.
Daha önce sosyal ağa getirilen uçtan uca şifreleme özelliğinde olduğu gibi opsiyonel şekilde sunulacak "Gizli Konuşmalar"ın yaz aylarının sonuna doğru tüm kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtiliyor.

https://www.facebook.com/davidm/videos/10157248779170195/ Yorum Yaz
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ahmetsaid_ak 2 yıl
Snapchat'i satın alsaydı
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