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Facebook Messenger'da artık otomatik oynatılan reklamlar gösterilecek

Sosyal paylaşım platformu Facebook, kullanıcılarından daha fazla para kazanma peşinde. Şirketten yapılan açıklamaya göre artık Facebook Messenger'da otomatik oynatılan reklamlar yayınlanacak.
11 ay
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Zor dönemlerini atlamaya çalışan Facebook, şimdi de kullanıcılarının canını sıkan bir haberle gündemde. Kullanıcılarından daha fazla para kazanma peşinde olan sosyal medya devinin, Facebook Messenger'da artık otomatik olarak oynatılan reklamlar göstereceği açıklandı.

Facebook Messenger can sıkıcı hale geliyor

Artık Facebook Messenger'da arkadaşlarınızla sohbet ederken, devre dışı bırakamayacağınız reklamlar göreceksiniz. Geçtiğimiz günlerde küçük bir kullanıcı grubu üzerinde test edilen özelliğin yakın bir zamanda tüm Facebook kullanıcılarına açılacağı belirtildi. Otomatik oynatılan video reklamların, Facebook tarafından aşamalı bir şekilde yayınlanacağı ifade ediliyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, reklamların gösterilmeye başlamasından bu yana, kullanıcıların Facebook Messenger'ı kullanma biçimleri ve sıklıklarında bir değişiklik olmadığı belirtildi. Facebook'un konuyla ilgili olarak kullanıcılardan aldıkları geri bildirimlerle ilgili bilgi vermekten kaçındığı da gelen haberler arasında.

https://ccm.net/news/28687-facebook-messenger-gets-autoplaying-ads Yorum Yaz
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zaomss 11 ay en beğenilen
Facebook ve messengeri ayırıp mesajlaşma için messengeri zorunlu tuttukları gün silmiştim ikisini de. Bu güne kadar bir gün pişman olmadım.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Yahu şu otomatik oynatılan reklamlardan vazgeçin ya. Ayıp kardeşim haber sitesine giriyoruz aynı, nereye girsek aynı... 2 satır bir şey okuyacağız, bir şeye bakacağız hoop reklam. Kime sordun da açıyorsun, otomatik oynatıyorsun.
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OverClocK1ng 11 ay
İşte bu yüzden bu programı kullanmıyorum. Hem hayvan gibi yer kaplasın, hem de Whatsapp varken neden gereksin...
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AirSupport 11 ay
Kendilerini vazgeçilmez mi sanıyor acaba bu adamlar anlamadım. WhatsApp'a el atmasınlar yeter.
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adroid 11 ay
Messenger lite kullanıyorum memmunum artık grup için facebook kullanmayız olur biter gider.
Zaten patates soğan olmuş 5 tl millet bir de dandik bir grup için 150 tl mi verecek.
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dostum kertenkele 11 ay
Mark inatla kendi bacağına sıkma peşinde.
Ayrıca Messenger dan sohbet etmiyorum kimseyle ki neyin reklamını gösterecek face de birşey paylaşmıyorum sadece haber takibi için kullanıyorum haberler de hep yalan haber tık alma peşinde herkes
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zaomss 11 ay en beğenilen
Facebook ve messengeri ayırıp mesajlaşma için messengeri zorunlu tuttukları gün silmiştim ikisini de. Bu güne kadar bir gün pişman olmadım.
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ozmenakif 11 ay
Rahatsız edici olursa eski versiyonların apk dosyalarını kurup denerim. Çözüm olmazsa silerim daha da kullanmam, net.
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MustafaC53 11 ay
iyice bokunu çıkardılar şu reklam işinin.
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