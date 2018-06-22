Facebook Messenger'da artık otomatik oynatılan reklamlar gösterilecek

Zor dönemlerini atlamaya çalışan Facebook, şimdi de kullanıcılarının canını sıkan bir haberle gündemde. Kullanıcılarından daha fazla para kazanma peşinde olan sosyal medya devinin, Facebook Messenger'da artık otomatik olarak oynatılan reklamlar göstereceği açıklandı.

Facebook Messenger can sıkıcı hale geliyor

Artık Facebook Messenger'da arkadaşlarınızla sohbet ederken, devre dışı bırakamayacağınız reklamlar göreceksiniz. Geçtiğimiz günlerde küçük bir kullanıcı grubu üzerinde test edilen özelliğin yakın bir zamanda tüm Facebook kullanıcılarına açılacağı belirtildi. Otomatik oynatılan video reklamların, Facebook tarafından aşamalı bir şekilde yayınlanacağı ifade ediliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, reklamların gösterilmeye başlamasından bu yana, kullanıcıların Facebook Messenger'ı kullanma biçimleri ve sıklıklarında bir değişiklik olmadığı belirtildi. Facebook'un konuyla ilgili olarak kullanıcılardan aldıkları geri bildirimlerle ilgili bilgi vermekten kaçındığı da gelen haberler arasında.

https://ccm.net/news/28687-facebook-messenger-gets-autoplaying-ads