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Facebook, Türkiye'nin istediği sayfaları engelledi

Facebook,Türkiye'nin isteği ile Hz. Muhammed'e hakaret içeren sayfaları engelledi.
4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook, Türkiye'nin istediği sayfaları engelledi
Cumhuriyet Savcısı Harun Ceylan'ın açtığı soruşturma kapsamında Gölbaşı Sulh Ceza Nöbetçi Hakimliği Facebook'ta bulunan Hz. Muhammed'e hakaret içeren sayfalara erişimin engellenmesi kararını verdi. Söz konusu sayfaların engellenmemesi durumunda ise sosyal medya platformu Facebook'a erişimin engellenmesi kararı verilmişti.

Ancak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Erişim Sağlayıcıları Birliğine ulaşan kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği Facebook'a iletti. Facebook ise sayfaların engellendiğini duyurdu. Böylece siteye erişimin tamamen engellenmesi olasılığı ortadan kalkmış oldu.

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Gece772 4 yıl
Facebook reklamları.....
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vamp 4 yıl
Ben böyle şeyleri komik buluyorum :) Peygambere kufrediliyormusta bilmemne. Yahu müslümanlık bunlara mi kalmış. Kufreden küfretsin sizene ya. Peygamber kendini koruyamiyormu? Herkes kendi yaptiklarindan sorumlu degil mi? Demekki değil :) muslumanlik isid gibi tiplemeler yüzünden uluslarasi arenada ne hallere düşmüş kalkmislar facebookta sayfa engelliyorlar. Gidin isidi falan engelleyin. Bence muslumalik icin gelmis gecmis en büyük küfür bu sekilde sagda solda kafa kesen asalaklar. Eline Keleş almis dunyayi fethedecek sanki. Bu insanlar yüzünden muslumanligi birakin turk oldugumuzu soylemeye bile utaniyoruz yurt dusinda. Insanlarin aklina surekli terör geliyor. Bunlari duzeltelim sonra zaten kimse muslumanliga kufretmez.
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java 4 yıl
Atatürk'e hakaret ediliyor diye bu ülkede 1 sene Youtube'a girilemedi... Elbette peygambere hakaret varsa engellenecek... Bir insan için 1 yıl kapatılıyorsa 1 peygamber için sonsuza kadar bile kapatılabilir yayın devam ettiği sürece...


Herkes kendi bi tarafına göre özgürlükçü... Geçenlerde bir gazetede (bilen biliyor) Atatürk ile ilgili karikatür yapıldı bastılar gazeteyi... Sormak lazım hani nerede düşünce özgürlüğü... Heey yavrum hey... Herkes kendi kutsalını koruyor gocunacak birşey yok...


Not: Ben ülkenin geçmişinde bu ülke için yararlı işler yapmış hiç kimsenin düşmanı değilim... Sadece bir gerçeği vurguluyorum...
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Maxthon 4 yıl
Sayfalara erişim kalkmış, sayfalar kalkmamış. Şikayet edilmesin sayfalar diye midir nedir. İnşaallah biran evvel hepsini kaldırırlar bu vb sayfaların.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
seçimlerin yaklaştığı şu dönemden neden böyle bir şey yaptıkları
şimdi netleşti işte bakın forum.memurlar.net/...

>> Kralın ölümü ile ilgili (Hz. Mehdi) hadis, Suudi Arabistan kralı kral Abdullah bin Abdülaziz el-Suud >> forum.donanimhaber.com/...
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kımyasal 4 yıl
Facebook ve Google bu tür engellemelerin önünü kapamak için son zamanlarda ''Bedava internet'' adı altında yörüngeye fırlatılacak uydular,balonlar ve uzun ömürlü insansız uçaklar sayesinde Çin,Rusya,Türkiye gibi (Amerika şirketlerinin sosyal medya platformlarını sık sık tehdit eden) ülkelerin yasaklamalarının işlemeyeceği yönteme başvuracaklar.Bu sistem bir nevi TV yayını gibi internet sunumu yapacak,bu diğer yandan sadece ''istenilen'' miktarda internetin bedava sunulması anlamına gelecek.Bedava ile başlayan bir şeyin altında bir neden aramak gerek,facebook haricinde Çin ve Rusya zati kendi yerel sosyal platformlarına sahipler,bu tür saçmalıklarla (bizim gibi facebook ve twitter nazını çekmeden)uğraşmadan sosyal platformun kontrolünü ellerinde tutuyorlar.Bu aynı zamanda teknoloji çağının beraberinde getirdiği farklı manipülasyon tekniklerinin sosyal platformlarda kullanılabilirliğini minimize etmeye yarıyor,Türkiye'nin sosyal platformu olmadığından Facebook,Twitter gibi şirketleri yola getirene kadar hukuksal yaptırımlar uygulamaya devam edecektir.
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zafercalskan 4 yıl kımyasal
kımyasal

Facebook ve Google bu tür engellemelerin önünü kapamak için son zamanlarda ''Bedava internet'' adı altında yörüngeye fırlatılacak uydular,balonlar ve uzun ömürlü insansız uçaklar sayesinde Çin,Rusya,Türkiye gibi (Amerika şirketlerinin sosyal medya platformlarını sık sık tehdit eden) ülkelerin yasaklamalarının işlemeyeceği yönteme başvuracaklar.Bu sistem bir nevi TV yayını gibi internet sunumu yapacak,bu diğer yandan sadece ''istenilen'' miktarda internetin bedava sunulması anlamına gelecek.Bedava ile başlayan bir şeyin altında bir neden aramak gerek,facebook haricinde Çin ve Rusya zati kendi yerel sosyal platformlarına sahipler,bu tür saçmalıklarla (bizim gibi facebook ve twitter nazını çekmeden)uğraşmadan sosyal platformun kontrolünü ellerinde tutuyorlar.Bu aynı zamanda teknoloji çağının beraberinde getirdiği farklı manipülasyon tekniklerinin sosyal platformlarda kullanılabilirliğini minimize etmeye yarıyor,Türkiye'nin sosyal platformu olmadığından Facebook,Twitter gibi şirketleri yola getirene kadar hukuksal yaptırımlar uygulamaya devam edecektir.


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TGWA 4 yıl
Facebook'ta arkadaşınız sizin fotoğrafınızı koysa ve siz bundan rahatsız olsanız ve şikayet etseniz bile kaldırıyor.Bu derece büyük kitleleri rahatsız eden bir görseli kaldırmamaları saçma olurdu.Faşizmin anlamını bilmeyen insanlar gelmiş ülke faşizme gidiyor diyor.
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zafercalskan 4 yıl TGWA
TGWA

Facebook'ta arkadaşınız sizin fotoğrafınızı koysa ve siz bundan rahatsız olsanız ve şikayet etseniz bile kaldırıyor.Bu derece büyük kitleleri rahatsız eden bir görseli kaldırmamaları saçma olurdu.Faşizmin anlamını bilmeyen insanlar gelmiş ülke faşizme gidiyor diyor.

Azcık araştırda bi bak istersen bilip bilmeden yorum yapman saçma olmuş
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stevan 4 yıl
faşizme doğru adım adım
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dictatory 4 yıl
sıkıyosa kaldırmasınlar, zükerbegin kellesini alıverirler :D
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xmasx 4 yıl
10 yildir bircok site ve akp taraftari facebook sayfalari 7/24 Ataturk`e agıza alinmayacak kufurler ediyor ??????
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General. 4 yıl
Google, Facebook ve Twitter gibi Şirketlerin Alayının defterini dürüyeceksin. Adamlar cukkasını dolduruyor vergide vermiyor oh ne ala. Türkiye büyük bir ülke tersine gelirseniz sizi çarpar sonunda bunu anlayacaksınız.
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umut_baris 4 yıl General.
General.

Google, Facebook ve Twitter gibi Şirketlerin Alayının defterini dürüyeceksin. Adamlar cukkasını dolduruyor vergide vermiyor oh ne ala. Türkiye büyük bir ülke tersine gelirseniz sizi çarpar sonunda bunu anlayacaksınız.

Niye vergi versin?

Senin ülkende sunucuları mı var?
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acmtncy 4 yıl General.
General.

Google, Facebook ve Twitter gibi Şirketlerin Alayının defterini dürüyeceksin. Adamlar cukkasını dolduruyor vergide vermiyor oh ne ala. Türkiye büyük bir ülke tersine gelirseniz sizi çarpar sonunda bunu anlayacaksınız.

bizim devlet vergi almaya başlarsa kapatıp gitseler daha karlı olur
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