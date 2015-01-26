Facebook, Türkiye'nin istediği sayfaları engelledi

Cumhuriyet Savcısı Harun Ceylan'ın açtığı soruşturma kapsamında Gölbaşı Sulh Ceza Nöbetçi Hakimliği Facebook'ta bulunan Hz. Muhammed'e hakaret içeren sayfalara erişimin engellenmesi kararını verdi. Söz konusu sayfaların engellenmemesi durumunda ise sosyal medya platformu Facebook'a erişimin engellenmesi kararı verilmişti.



Ancak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Erişim Sağlayıcıları Birliğine ulaşan kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği Facebook'a iletti. Facebook ise sayfaların engellendiğini duyurdu. Böylece siteye erişimin tamamen engellenmesi olasılığı ortadan kalkmış oldu.

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