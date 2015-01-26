Facebook, Türkiye'nin istediği sayfaları engelledi

Cumhuriyet Savcısı Harun Ceylan'ın açtığı soruşturma kapsamında Gölbaşı Sulh Ceza Nöbetçi Hakimliği Facebook'ta bulunan Hz. Muhammed'e hakaret içeren sayfalara erişimin engellenmesi kararını verdi. Söz konusu sayfaların engellenmemesi durumunda ise sosyal medya platformu Facebook'a erişimin engellenmesi kararı verilmişti.
Ancak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Erişim Sağlayıcıları Birliğine ulaşan kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği Facebook'a iletti. Facebook ise sayfaların engellendiğini duyurdu. Böylece siteye erişimin tamamen engellenmesi olasılığı ortadan kalkmış oldu.
Ancak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Erişim Sağlayıcıları Birliğine ulaşan kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği Facebook'a iletti. Facebook ise sayfaların engellendiğini duyurdu. Böylece siteye erişimin tamamen engellenmesi olasılığı ortadan kalkmış oldu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Herkes kendi bi tarafına göre özgürlükçü... Geçenlerde bir gazetede (bilen biliyor) Atatürk ile ilgili karikatür yapıldı bastılar gazeteyi... Sormak lazım hani nerede düşünce özgürlüğü... Heey yavrum hey... Herkes kendi kutsalını koruyor gocunacak birşey yok...
Not: Ben ülkenin geçmişinde bu ülke için yararlı işler yapmış hiç kimsenin düşmanı değilim... Sadece bir gerçeği vurguluyorum...
şimdi netleşti işte bakın forum.memurlar.net/...
>> Kralın ölümü ile ilgili (Hz. Mehdi) hadis, Suudi Arabistan kralı kral Abdullah bin Abdülaziz el-Suud >> forum.donanimhaber.com/...
Azcık araştırda bi bak istersen bilip bilmeden yorum yapman saçma olmuş
Niye vergi versin?
Senin ülkende sunucuları mı var?
bizim devlet vergi almaya başlarsa kapatıp gitseler daha karlı olur