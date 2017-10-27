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Facebook Workplace büyüyor ve gelişiyor

Slack gibi ortak çalışma platformlarına rakip olarak ortaya çıkan Facebook Workplace güçlenmeye devam ediyor. Platformu kullanan işletme sayısı bir yılda 30 bin oldu.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook’un uzun yıllar üzerinde çalıştığı ve geçen yıl beta sürecinden çıkararak herkesin erişimine açtığı Slack benzeri ortak çalışma platformu Workplace önemli sıçramalar yapmaya başladı.

Sıkı rekabet

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Facebook Workplace toplamda 30 bin işletme sayısına ulaştı. Bir yıl önce 1000 civarında olan bu rakam 6 ay önce de 14 000 civarındaydı. Kullanıcı sayısı ise tam olarak açıklanmadı.

Ortak çalışma platformları son dönemde büyük ilgi görmeye başladı. Çalışanlarını tek bir ortam üzerinden yönlendirmek isteyen işletmeler veya ekipler mutlaka bu tür bir programa ihtiyaç duyuyor.

Bu alanda en değerli firma Slack olarak öne çıkıyor. Bir dönem Slack’i satın almaya çalışan ancak başaramayan Microsoft ise Teams isimli platformu ile alana giriş yaptı. Facebook Workplace de kendini benimsetmişe benziyor.

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Firma daha fazla ilgi çekebilmek adına platformunu geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayında daha kısıtlı bir ücretsiz versiyon başlatan firma ayrıca Workplace Chat sohbet eklentisini de kullanıma sunmuştu.

Hali hazırda mobil uygulamaları olan Workplace Chat eklentisinin web uygulaması da beta sürecinden çıktı. Artık tüm Facebook Workplace kullanıcıları sohbet imkanından faydalanabilecek. Ayrıca yakında video sohbet imkanı da sunulacak. Yine yakın zamanda küçük ekiplere yönelik kırpılmış bir Workplace versiyonu da göreceğiz. 

 

https://www.recode.net/2017/10/26/16547518/facebook-workplace-customers-slack-enterprise Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Afodfrea 1 yıl
Facebook'un her alana elini atmaya çalışması çok da sevmediğim bir durum olsa da, en azından şahsi facebook hesabıyla değil de iş hesabınızla kullanılıyor oluşu, gerçek ürünün siz olduğu ücretsiz bir servis yerine premium bir hizmet oluşunu beğendim. Böyle rekabet iyidir.
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