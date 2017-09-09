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Facebook, Tinder benzeri bir servisi test ediyor

Arkadaşlık uygulamalarının son dönemde popüler olması Facebook’u harekete geçirdi. Firma mobil uygulamasında arkadaşları buluşturmayı amaçlayan bir özelliği test ediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,7b
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook, Tinder benzeri bir servisi test ediyor

İnternet dünyasında sık sık dev isimlerin rakiplerindeki ilgi çekici özellikleri bir süre sonra kendisine de adapte ettiğini görüyoruz. WhatsApp durum mesajları ve Instagram hikayeleri bunlara son örnek. Facebook şimdi önemli bir hizmeti daha adapte etmek üzere.

Buluşma teklifi

Sektörden gelen bilgilere göre sosyal ağ devi, mobil uygulamasında Tinder benzeri bir arkadaş buluşturma servisini denemeye başladı. Sadece Yeni Zelanda ve Toronto’da erişilebilen özellik kullanıcıları birbirleri ile buluşmaya teşvik ediyor.

Ayrıca Bkz. "Geroge Orwell'ın "Hayvan Çiftliği" adlı eseri video oyunu oluyor"

Facebook’un beta sürecine dahil ettiği kullanıcılardan birisi uygulama içerisinde bildirim aldığını ve belirli bir grup arkadaş ile bu hafta buluşmak isteyip istemediğinin sorulduğunu belirtiyor. Bildirime tıkladığında ise arkadaşlarının resimlerinin olduğu özel bir sayfaya yönlendiriliyor. Kullanıcı kabul etse bile karşı taraf kabul etmediği sürece bu cevap görünmüyor. Karşı taraf da kabul ederse bu kez kullanıcılar evet cevaplarını görebiliyor.

Facebook da bilgileri doğrulamış durumda. Arkadaşların birbiri ile plan yapmasını daha da kolaylaştırmak istediğini söyleyen firma şimdilik kısıtlı bir kullanıcı grubu ile iOS ve Android uygulamalarında deneme yaptığını ifade ediyor. Ünlü arkadaşlık sitesi Tinder’ın tanıdıklar için versiyonu gibi görülen bu yeni özelliğin ne zaman yaygın kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor. 

 

https://www.geek.com/tech/facebook-starts-testing-tinder-esque-service-1715367/?source=synd Yorum Yaz
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