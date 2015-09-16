Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook artık Android kullanıcılarına Chrome üzerinden bildirim gönderebiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
4
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook artık Android kullanıcılarına Chrome üzerinden bildirim gönderebiliyor
 
Google'ın geliştirdiği Chrome tarayıcısı uzun bir süredir masaüstü versiyonuyla bildirim gönderebiliyordu. Facebook bu kez tarayıcının mobil versiyonu üzerinden bildirim göndermeye başladı. Android akıllı telefonu üzerinden Chrome kullanarak sosyal medya platformuna erişen kullanıcılara bildirim almak isteyip istemedikleri soruluyor. Kullanıcı bildirim gelmesini onaylarsa tıpkı uygulama yüklüymüş gibi kendisine gönderilen bildirimleri anlık olarak alabiliyor.

Özellikle uygulamanın şarj ve veri tüketimi gibi konularından şikayetçi olan kişiler genellikle tarayıcıdan mobil sürüme ulaşmayı tercih ediyorlar. Bu adım ise tarayıcı sürümünün tek dezavantajı olan bildirimleri de ortadan kaldırdığına göre kullanıcıların bir çoğunu memnun edecektir. Facebook daha önce de düşük sistem gereksinimleri ve yavaş bağlantılarda çalışan "Facebook Lite" adında bir uygulama yayınlamıştı. Bu adımlar dev platformun kullanıcıları kendinden uzaklaştırmamak için yoğun bir çaba uyguladığını gösteriyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 4 yıl
Arkadaslarinda dedigi gibi Uc Browser gerek bildirim ozelligi gerekse youtube video indirmesiyle olmazsa olmazlarimdan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 4 yıl
Bende boat browser kullanıyorum milattan önce vardı sanırsam :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunman233 4 yıl
Uc browser'da bu özellikler zaten vardı ilk değil. Ayrıca çok başarılı ve gelişmiş bir tarayıcı kolay kullanımı düşük sistem kaynakları tüketimi ile vazgeçilmezim oldu, öneririm.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
giovannidrogo 4 yıl gunman233
Aynen, aylardir mevcut UC Browser'da. Bunlari soyleyince fanboya cikiyor adiniz bir de, tuhaf bir forum cidden.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung S6 Edge ve S6 Edge Plus için Spigen şeffaf kılıflar inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim