Facebook artık Android kullanıcılarına Chrome üzerinden bildirim gönderebiliyor

Google'ın geliştirdiği Chrome tarayıcısı uzun bir süredir masaüstü versiyonuyla bildirim gönderebiliyordu. Facebook bu kez tarayıcının mobil versiyonu üzerinden bildirim göndermeye başladı. Android akıllı telefonu üzerinden Chrome kullanarak sosyal medya platformuna erişen kullanıcılara bildirim almak isteyip istemedikleri soruluyor. Kullanıcı bildirim gelmesini onaylarsa tıpkı uygulama yüklüymüş gibi kendisine gönderilen bildirimleri anlık olarak alabiliyor.

Özellikle uygulamanın şarj ve veri tüketimi gibi konularından şikayetçi olan kişiler genellikle tarayıcıdan mobil sürüme ulaşmayı tercih ediyorlar. Bu adım ise tarayıcı sürümünün tek dezavantajı olan bildirimleri de ortadan kaldırdığına göre kullanıcıların bir çoğunu memnun edecektir. Facebook daha önce de düşük sistem gereksinimleri ve yavaş bağlantılarda çalışan "Facebook Lite" adında bir uygulama yayınlamıştı. Bu adımlar dev platformun kullanıcıları kendinden uzaklaştırmamak için yoğun bir çaba uyguladığını gösteriyor.