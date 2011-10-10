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Facebook artık arkadaş olmayan kullanıcıları da etiketleme imkanı sunuyor

7 yıl
12,1b
1
16
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sosyal ağlar arasında rekabet giderek hareketleniyor ve kullanıcı açısından daha işe yarar özellikler ortaya çıkmasını sağlıyor. Sosyal ağların devi Facebook da kullanıcıyı kaybetmeme adına yıllardır uyguladığı kısıtlamaları hafifletme yoluna gidiyor.

Bundan böyle Facebook kullanıcıları arkadaş olmadığı kişileri de herkese açık gönderilerinin yorumlarında etiketleyebilecek. 

Gönderi ve yorumlarda arkadaş etiketleme sisteminde daha önce arkadaş olmayanın etiketlenemediği bir kısıtlama uygulanıyordu. Google+ ve Twitter gibi ağlarda ise arkadaş olmadan başka kullanıcılarla içerik paylaşılabiliyor. Facebook bu asimetrik yenilik ile diğer ağlara olan ilgiyi azaltmayı istiyor.

Daha önce olduğu gibi "@" işaretiyle başlayan etiketleme sürecinde Facebook kullanıcıyı tanıyor ve etiketleme sonrası bildirimler ile kullanıcıyı uyarıyor. 

Facebook resmi sayfasından yapılan duyuruda uygulamanın şimdilik sadece profil sayfalarında kullanılmaya başladığı belirtildi.

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HAAltuntas 7 yıl
Spam'e kolaylık..
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DH Misafiri 7 yıl
Hekcvua good job. I sure appreciate it.
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S 7 yıl
Paylaşılan resimlerin bilgisayara başkaları tarafından indirile bilmesi gibi gereksiz bi uygulama.
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OverClocK1ng 7 yıl
Bence cılkı çıktı. Ne demek ya. Benim gönderdiğim şeyleri benim arkadaşım olmayan hatta belki düşmanım olan birisi bile takip edebilecek. Suyu ısındı bu Facebook'un...
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onur.m 7 yıl
Uzun süredir kullanmıyorum, msn devrini bitirdiğinden dolayı tekrar hesap açmayı düşünüyordum fakat böyle saçma şeymi olur var yukarıda da belirtildiği gibi haz etmediğim bir insan benden habersiz ismimi kullanıp karalayacak ben müdahale edemeyeceğim o zaman o gizlilik seçeneğini kaldırsınlar bir işe yaramıyor artık.
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MustafaNr 7 yıl
Abazanlara Yol Gözüktü Sahte Profillerle Sevgili Açar Eklemden Etiketler Millete Hava Atarlar Yandık :D
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Farwynd 7 yıl
ezimuse
İyice cılkını çıkardılar !

Niye cılkı çıkarılmış olsun ki. İnsanlarıda tatmin etmek ayrı bir durum. 2 sene aynı arayüzle aynı özelliklerle kalsın millet arayüzü eskidi falan demeye başlar, şimdi adamlar her gün yeni bir özellikle geliyorlar akıllılarda "cılkı çıktı, bilmemnesi çıktı" diyorlar.
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ezimuse 7 yıl Farwynd
Pyloge

ezimuse

İyice cılkını çıkardılar !


Niye cılkı çıkarılmış olsun ki. İnsanlarıda tatmin etmek ayrı bir durum. 2 sene aynı arayüzle aynı özelliklerle kalsın millet arayüzü eskidi falan demeye başlar, şimdi adamlar her gün yeni bir özellikle geliyorlar akıllılarda "cılkı çıktı, bilmemnesi çıktı" diyorlar.

Arayüze lafım yok timeline çok iyi aslında sadece bazı özellikler sinir bozucu olabiliyor.
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ezimuse 7 yıl
İyice cılkını çıkardılar !
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Recharged 7 yıl
Her geçen gün bir yenilik.Bakalım nereye kadar götürecekler bunu.
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NDS 7 yıl
içimde kötü bir his var :(
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