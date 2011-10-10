Facebook artık arkadaş olmayan kullanıcıları da etiketleme imkanı sunuyor

Sosyal ağlar arasında rekabet giderek hareketleniyor ve kullanıcı açısından daha işe yarar özellikler ortaya çıkmasını sağlıyor. Sosyal ağların devi Facebook da kullanıcıyı kaybetmeme adına yıllardır uyguladığı kısıtlamaları hafifletme yoluna gidiyor.





Bundan böyle Facebook kullanıcıları arkadaş olmadığı kişileri de herkese açık gönderilerinin yorumlarında etiketleyebilecek.





Gönderi ve yorumlarda arkadaş etiketleme sisteminde daha önce arkadaş olmayanın etiketlenemediği bir kısıtlama uygulanıyordu. Google+ ve Twitter gibi ağlarda ise arkadaş olmadan başka kullanıcılarla içerik paylaşılabiliyor. Facebook bu asimetrik yenilik ile diğer ağlara olan ilgiyi azaltmayı istiyor.





Daha önce olduğu gibi "@" işaretiyle başlayan etiketleme sürecinde Facebook kullanıcıyı tanıyor ve etiketleme sonrası bildirimler ile kullanıcıyı uyarıyor.





Facebook resmi sayfasından yapılan duyuruda uygulamanın şimdilik sadece profil sayfalarında kullanılmaya başladığı belirtildi.