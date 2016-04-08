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Facebook artık kullanıcılara hava durumunu da bildirecek

Facebook mobil uygulamalarında hava durumu tahminleri gösterme başladı. İngiltere'deki kullanıcıları kapsayan deneme süreci devam ederken özelliğin hangi bölgelerde kullanıma sunulacağı bilinmiyor...
3 yıl
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2
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook sadece sosyal medya alanında öncülük yapmıyor aynı zamanda üyelerine farklı hizmetler sunmaya da devam ediyor. İngiltere'deki bazı kullanıcılara göre şirket Android ve iOS uygulamalarının Haber Kaynağı bölümünde hava durumu güncellemelerini göstermeye başladı.
Kullanıcılar hava durumu tahminlerinin günün saatine dayalı bir selamlama mesajı ile birlikte kart şeklinde gösterildiğini söylüyorlar. Kartlar, bir illüstrasyon ve tıkladığınızda geçerli sıcaklığı ve gün boyunca gerçekleşecek minimum / maksimum sıcaklıkları görebileceğiniz bir bağlantıyla birlikte küçük bir hava tahmini açıklaması içeriyor.
Ayrıca Bkz. "Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal artık masaüstünde"
Devam ettiğinizde açılan genişletilmiş kartta ise güne ait hava durumunu görebileceğiniz gibi dilerseniz bulunduğunuz konumla ilgili daha detaylı hava tahmin raporu alabilmek için ikinci bir bağlantıyla Weather.com sitesine geçiş yapabiliyorsunuz.
İnsanların sabah gözlerini açar açmaz güne Facebook uygulamasıyla başladıkları göz önüne alındığında, yeni özelliğin ne giyeceğine bir türlü karar vermeyenler için hayli kullanışlı olacağı söylenebilir. Facebook'un hava durumu tahminlerini hangi bölgelerde kullanıma sunacağı ise şu an için bilinmiyor.

http://thenextweb.com/facebook/2016/04/08/facebook-testing-weather-alerts-mobile-apps/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
amacının dışını çıkıyor ama yinede güzel olur diye düşünüyorum...
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mertcb 3 yıl
Ya gelen fikirler güzel ama mobil uygulamalarının yediği ram ve şarj gerçekten çok fazla. Bu özelliklerden önce sisteme optimizasyonunu daha iyi yapmalılar bence uygulamanın.
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