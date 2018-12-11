Xiaomi'den yeni oyuncu telefonu Xiaomi Play

Teknoloji Editörü
Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, 2019 yılına girmeden hemen önce yeni bir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket 17-26 Aralık tarihleri arasında yapacağı lansman etkinliğinde Xiaomi Play olarak adlandırdığı yeni oyuncu telefonunu tanıtacak. Kesin tarihin ise 24 Aralık olabileceği ifade ediliyor.
Pocophone F1'in gelişmişi olacak
Duyumlar yeni cihazın Xiaomi Pocophone F1'in daha gelişmiş bir versiyonu olacağı yönünde olsa da, iyi pil ömrü ve yüksek performansıyla oyun odaklı bir akıllı telefon olacağı neredeyse kesin görünüyor. Zira, Play olarak adlandırılması da bu iddiaları güçlendiren bir detay.Bildiğiniz üzere Xiaomi Pocophone F1, 8 GB RAM, Snapdragon 845 işlemci ve 4.000 mAh pil kapasitesi ile satışa sunulmuştu. Yeni piyasaya sürülecek olan Xiaomi Play'in teknik detayları çok fazla dillendirilmiş olmasa da, cihazın Snapdragon 845 işlemci ile gelmesi yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Lansman tarihi yaklaştıkça akıllı telefonun detayları ile ilgili yeni sızıntıları sizlere bildirmeye devam edeceğiz.
https://www.neowin.net/news/xiaomi-rumored-to-be-launching-new-play-smartphone-range-on-december-24?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+neowin-main+%28Neowin+News%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-SD 855
-En az 5000'lik bir batarya,
-Thermal throttling'in tamamen önüne geçecek kaliteli sıvı soğutma sistemi,
-En az 90 Hz, yüksek kontrastlı, 500 nitten parlak, en az 6 inçlik, eğer Amoled olacaksa Amoled yanmasının olmayacağı şekilde (ısınmaya karşı) önlem alınmış bir ekran,
-Güçlü stereo öne bakan hoparlörler,
-Hi-Fi DAC sistemli 3,5 mm kulaklık çıkışı,
-Uygun fiyata alınabilecek kaliteli yan ürünler (Dock, Joystick, Soğutma sistemi vs...)
Şu ana kadar gerçek oyuncu telefonuna en yaklaşan Asus ROG Phone oldu, daha iyisini çıkaramayacaksanız boşuna "Play" filan demeyin...