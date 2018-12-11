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Xiaomi'den yeni oyuncu telefonu Xiaomi Play

Çin'den gelen yeni haberler, akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin Aralık sonuna doğru yeni oyuncu telefonu Xiaomi Play'i görücüye çıkaracağı yönünde. İşte şirketin yeni cihazıyla ilgili detaylar...
5 ay
7,4b
1
10
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Xiaomi'den yeni oyuncu telefonu Xiaomi Play
Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, 2019 yılına girmeden hemen önce yeni bir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket 17-26 Aralık tarihleri arasında yapacağı lansman etkinliğinde Xiaomi Play olarak adlandırdığı yeni oyuncu telefonunu tanıtacak. Kesin tarihin ise 24 Aralık olabileceği ifade ediliyor.

Pocophone F1'in gelişmişi olacak

Duyumlar yeni cihazın Xiaomi Pocophone F1'in daha gelişmiş bir versiyonu olacağı yönünde olsa da, iyi pil ömrü ve yüksek performansıyla oyun odaklı bir akıllı telefon olacağı neredeyse kesin görünüyor. Zira, Play olarak adlandırılması da bu iddiaları güçlendiren bir detay.
Bildiğiniz üzere Xiaomi Pocophone F1, 8 GB RAM, Snapdragon 845 işlemci ve 4.000 mAh pil kapasitesi ile satışa sunulmuştu. Yeni piyasaya sürülecek olan Xiaomi Play'in teknik detayları çok fazla dillendirilmiş olmasa da, cihazın Snapdragon 845 işlemci ile gelmesi yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Lansman tarihi yaklaştıkça akıllı telefonun detayları ile ilgili yeni sızıntıları sizlere bildirmeye devam edeceğiz.

https://www.neowin.net/news/xiaomi-rumored-to-be-launching-new-play-smartphone-range-on-december-24?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+neowin-main+%28Neowin+News%29 Yorum Yaz
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Yeşilbarış 5 ay en beğenilen
oyuncu telefonu nedir allah aşkına ne oynayacaklar telefonda...
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Bloodin 5 ay
Bugünden sonra çıkacak oyun telefonlarında olması gerekenler listesi;
-SD 855
-En az 5000'lik bir batarya,
-Thermal throttling'in tamamen önüne geçecek kaliteli sıvı soğutma sistemi,
-En az 90 Hz, yüksek kontrastlı, 500 nitten parlak, en az 6 inçlik, eğer Amoled olacaksa Amoled yanmasının olmayacağı şekilde (ısınmaya karşı) önlem alınmış bir ekran,
-Güçlü stereo öne bakan hoparlörler,
-Hi-Fi DAC sistemli 3,5 mm kulaklık çıkışı,
-Uygun fiyata alınabilecek kaliteli yan ürünler (Dock, Joystick, Soğutma sistemi vs...)
Şu ana kadar gerçek oyuncu telefonuna en yaklaşan Asus ROG Phone oldu, daha iyisini çıkaramayacaksanız boşuna "Play" filan demeyin...
Bugünden sonra çıkacak oyun telefonlarında olması gerekenler listesi;-SD 855-En az 5000'lik bir batarya,-Thermal throttling'in tamamen önüne geçe...
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Çağdaş 5 ay
Xperia play tarzı bir şey çıkartsınlar, insan fiziksel butonda arıyor
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nazaman 5 ay
Telefonun asıl amacından çıkmış olması çok saçma.
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Orange dragon 5 ay
Yuzyılın en saçma trendi "oyuncu telefonu" herif telefonu aldı peki ya ne yapacak mobilde pubgden dah iyi bir oyun yok diğerleri hep çöp adam sürekli pubg mi oynayacak özel oyun çıkartın oynayalım
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BPG2004 5 ay
ROG phone dan iyi olmayacaksa hiç çıkarmayın
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DH Misafiri 5 ay
o paralara ps4 alırım oyun oynarım, yanına da orta halli bir telefon alırım keyfime bakarım...kandırmaca şeyler bunlar..
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Bloodin 5 ay
Bugünden sonra çıkacak oyun telefonlarında olması gerekenler listesi;
-SD 855
-En az 5000'lik bir batarya,
-Thermal throttling'in tamamen önüne geçecek kaliteli sıvı soğutma sistemi,
-En az 90 Hz, yüksek kontrastlı, 500 nitten parlak, en az 6 inçlik, eğer Amoled olacaksa Amoled yanmasının olmayacağı şekilde (ısınmaya karşı) önlem alınmış bir ekran,
-Güçlü stereo öne bakan hoparlörler,
-Hi-Fi DAC sistemli 3,5 mm kulaklık çıkışı,
-Uygun fiyata alınabilecek kaliteli yan ürünler (Dock, Joystick, Soğutma sistemi vs...)
Şu ana kadar gerçek oyuncu telefonuna en yaklaşan Asus ROG Phone oldu, daha iyisini çıkaramayacaksanız boşuna "Play" filan demeyin...
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deoks 5 ay
Oyuncu ha. Hemen alıp bi rdr2 atayım o zaman. Ama bi dakka pubg, fortnite falan oynayabiliyorduk sadece tüh :D
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Yeşilbarış 5 ay en beğenilen
oyuncu telefonu nedir allah aşkına ne oynayacaklar telefonda...
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Guest-6B5A59FD1 5 ay Yeşilbarış
Normal bir amiral gemisi telefonun yapabilecekleri ile aynı şeyi yapan sırf 1 dolarlık rgb led takıp aynı kasa malzemesini süsleyip püsleyip piyasaya sunulan telefonlara neden daha fazla para veriyorlar ben de anlamıyorum.
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tugares 5 ay
SD 855 ile de gelebilir.
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