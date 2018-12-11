Xiaomi'den yeni oyuncu telefonu Xiaomi Play

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, 2019 yılına girmeden hemen önce yeni bir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket 17-26 Aralık tarihleri arasında yapacağı lansman etkinliğinde Xiaomi Play olarak adlandırdığı yeni oyuncu telefonunu tanıtacak. Kesin tarihin ise 24 Aralık olabileceği ifade ediliyor.

Pocophone F1'in gelişmişi olacak

Duyumlar yeni cihazın Xiaomi Pocophone F1'in daha gelişmiş bir versiyonu olacağı yönünde olsa da, iyi pil ömrü ve yüksek performansıyla oyun odaklı bir akıllı telefon olacağı neredeyse kesin görünüyor. Zira, Play olarak adlandırılması da bu iddiaları güçlendiren bir detay.

https://www.neowin.net/news/xiaomi-rumored-to-be-launching-new-play-smartphone-range-on-december-24?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+neowin-main+%28Neowin+News%29

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Bildiğiniz üzere Xiaomi Pocophone F1,işlemci vepil kapasitesi ile satışa sunulmuştu. Yeni piyasaya sürülecek olanin teknik detayları çok fazla dillendirilmiş olmasa da, cihazınişlemci ile gelmesi yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Lansman tarihi yaklaştıkça akıllı telefonunyeni sızıntıları sizlere bildirmeye devam edeceğiz.