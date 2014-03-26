Facebook bu kez Oculus Rift'in arkasındaki firmayı satın aldı





WhatsApp ile teknoloji tarihindeki en büyük satın alımlardan birisine imza atan Facebook, hız kesmeden yeni bir firma daha satın aldı. Firmanın bünyesine son katılan Oculus Rift geliştiricisi oldu.





İki yıl önce başarılı bir Kickstarter kampanyası sonrasında hayata geçen giyilebilir ekran Oculus Rift, oyun dünyasının duayenlerinden John Carmack tarafından da desteklenmişti. İki adet 7 inçlik LCD ekrana sahip olan Oculus Rift, insan gözünün görüş açısını yansıtacak bir teknoloji barındırıyor ve sanal gerçeklik kavramının bir adım ötesi olarak ifade ediliyor.





Sanal gerçeklik teknolojisindeki potansiyeli fark eden Facebook, Oculus VR firmasının da kapısını çalmakta gecikmedi ve dün gece itibariyle 2 milyar dolarlık bir satın almanın gerçekleştiğini duyurdu.





Facebook, Oculus Rift teknolojilerini tamamen yeni tecrübeler için kullanacağını ve oyun alanının bunlardan birisi olacağını açıkladı. Facebook yeni planları için ise sanal bir sınıfta öğrencilerin ders alması, büyük bir oyunda saha kenarında oturabilmek, yüzyüze muayene olabilmek örneklerini verdi. Satın alma detaylarının bugünkü yatırımcı konferansında verilmesi bekleniyor.

http://www.oculusvr.com/blog/oculus-joins-facebook/