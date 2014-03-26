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Facebook bu kez Oculus Rift'in arkasındaki firmayı satın aldı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook bu kez Oculus Rift'in arkasındaki firmayı satın aldı

WhatsApp ile teknoloji tarihindeki en büyük satın alımlardan birisine imza atan Facebook, hız kesmeden yeni bir firma daha satın aldı. Firmanın bünyesine son katılan Oculus Rift geliştiricisi oldu.

İki yıl önce başarılı bir Kickstarter kampanyası sonrasında hayata geçen giyilebilir ekran Oculus Rift, oyun dünyasının duayenlerinden John Carmack tarafından da desteklenmişti. İki adet 7 inçlik LCD ekrana sahip olan Oculus Rift, insan gözünün görüş açısını yansıtacak bir teknoloji barındırıyor ve sanal gerçeklik kavramının bir adım ötesi olarak ifade ediliyor.

Sanal gerçeklik teknolojisindeki potansiyeli fark eden Facebook, Oculus VR firmasının da kapısını çalmakta gecikmedi ve dün gece itibariyle 2 milyar dolarlık bir satın almanın gerçekleştiğini duyurdu.

Facebook, Oculus Rift teknolojilerini tamamen yeni tecrübeler için kullanacağını ve oyun alanının bunlardan birisi olacağını açıkladı. Facebook yeni planları için ise sanal bir sınıfta öğrencilerin ders alması, büyük bir oyunda saha kenarında oturabilmek, yüzyüze muayene olabilmek örneklerini verdi. Satın alma detaylarının bugünkü yatırımcı konferansında verilmesi bekleniyor.  

http://www.oculusvr.com/blog/oculus-joins-facebook/ Yorum Yaz
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fukox 5 yıl en beğenilen
Geçmiş olsun. Oculus rift bitmiştir.
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DH Misafiri 5 yıl
Facebook vergiden düşmek için alıyor herhalde , şirketleri alıp alıp gider gösteriyor sanırım .
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cengizhan1903 5 yıl
DH yide satin alsana Mark
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ouzqan 5 yıl
ADamlar her bir haltı satın almaya başladılar artık ülke falanda alacaklar. Facebook cumhuriyeti falan .
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deadric 5 yıl
Bence çok ufuk açıcı fikirler geliştirmişler. Böyle bir teknolojinin sadece oyunlarla sınırlı kalmaması iyi olur.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
mark parayı buldu
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fukox 5 yıl en beğenilen
Geçmiş olsun. Oculus rift bitmiştir.
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war3z 5 yıl
güzelim proje yazık oldu
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LasciateSperanza 5 yıl
Gunun kotu haberlerinden. Ne zaman facebook birseyi alsa, kisisel gizliligin gidiyor. Kimbilir ne icin kullanmak amaciyla boyle bir alim yaptilar. Yoksa Oculusla Facebookun isi ne. Artik kafamiza gozlugu takip ona bagimli etmeye mi calisacaklar ne?
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Creation Epic 5 yıl Elsa
Hocam tamda bu haberi gördükten sonraki ruh halimi resmetmişsiniz

Bu gezegeni terketme zamanı geldide geçiyor bile
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burakesan 5 yıl
Samanyolu TV'yi de alsa da şu çarpıtılmış haberlerden kurtulsak.
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Hobar 5 yıl
Mark Allah belanı versin.
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