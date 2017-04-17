Facebook canlı yayınında cinayet işlendi

İlk videonun yayımlanmasından bir süre sonra Stephens bir kez daha Facebook Live üzerinden yayın yapmaya başladı ve yayında 13 kişiyi öldürdüğünden bahsetti. Polis konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak videolarında yer alan açıklamalara göre Stephens, kız arkadaşı (veya karısı) nedeniyle bu cinayetleri işliyor.
Facebook’tan açıklama geldi
Olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından (özellikle Twitter'da) Facebook basın sözcüsü bir açıklama yaptı. Bu çeşit olayların yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduklarını dile getiren Facebook sözcüsü, videonun uygunsuz olmasından ötürü sosyal paylaşım sitesinden kaldırıldığını ancak şüpheli ile ilgili tüm bilgileri emniyet ekipleriyle paylaştıklarını dile getirdi.
İlk değil
Her ne kadar üzücü olsalar da bu çeşit olayların canlı yayın uygulamalarında (özellikle Facebook Live’da) yer bulabildiği biliniyor. Facebook Live, daha önceki dönemlerde bir kez daha cinayeti yayımlamak amacıyla kullanılmıştı. Ayrıca, uygulamayı kullandığı sırada vurulan, kaza geçiren ve intihar eden kişilerin de olduğu biliniyor. Maalesef Facebook’un bu gibi olayların yayımlanmasını engellemek amacıyla yapabileceği hiçbir şey yok.
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Teknoloji burada hem iyi hem de kötü tarafını göstermiş. Nasıl mı?
Kötü olan, canlı canlı adamı öldürmesini göstermesi(bu tür bir davranış cani ruhlu olanları isteklendirebilir); iyi olansa, yaptığı bu davranış karşısında bilerek ya da bilmeyerek kendini ihbar ettirmesi.
Eskiden de bu kadar basitti ki!
Değişen hiçbir şey yok. Psikopat eskiden de psikopattı. Şimdi gelişen teknoloji ile yediği bku canlı yayınlama olanağı var sadece.
Yani değişen bir şey yok.
Yaslı adamı durduk yere vuruyor bide
izledim de yazık adama ya hiçbir şeyden haberi olmayan yaşlı başlı adam. söyledikleri gibi inşallah idam vardır oralarda
Boyle insanlari idam edeceksin ama zehir felan hikaye , aci cekmeden olmemeli bu mahluklar.!
yani her gun milyonlarca dakika canli yayin yaptiracak bandwidth ve sunucular var ama speach recognition ile canli yayinlardaki kelimeleri anlamaya mi bilgisayarlari yok? Aksine zaten istedikleri de bu. Facebook neden insanlarin sistemlerini kullanmalarini istiyor? Video yuklesinler, resim yuklesinler, arkadas olsunlar diye ugrasiyor? Insanlari analiz etmek icin. Belki henuz ona ayiracaklari is gucleri yoktur ama 'yapamazlar' sozu cok havada kaliyor. Google Home, Alexa, Siri... bunlar var sonucta
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