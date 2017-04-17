Facebook canlı yayınında cinayet işlendi





Canlı yayın uygulamaları bir kez daha bir cinayetin yayımlanması amacıyla kullanıldı. Cleveland’da yaşayan Steve Stephens isimli kişi, Facebook Live’ı kullandığı sırada 78 yaşındaki birini vurdu. Vurulma anının yayımlanması üzere harekete geçen polis ekipleri tüm şehirde şüphelinin arandığını duyurdu ve vatandaşlara evlerinden çıkmamaları için uyarılarda bulundu.

İlk videonun yayımlanmasından bir süre sonra Stephens bir kez daha Facebook Live üzerinden yayın yapmaya başladı ve yayında 13 kişiyi öldürdüğünden bahsetti. Polis konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak videolarında yer alan açıklamalara göre Stephens, kız arkadaşı (veya karısı) nedeniyle bu cinayetleri işliyor.

Facebook’tan açıklama geldi

Olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından (özellikle Twitter'da) Facebook basın sözcüsü bir açıklama yaptı. Bu çeşit olayların yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduklarını dile getiren Facebook sözcüsü, videonun uygunsuz olmasından ötürü sosyal paylaşım sitesinden kaldırıldığını ancak şüpheli ile ilgili tüm bilgileri emniyet ekipleriyle paylaştıklarını dile getirdi.

İlk değil

Her ne kadar üzücü olsalar da bu çeşit olayların canlı yayın uygulamalarında (özellikle Facebook Live’da) yer bulabildiği biliniyor. Facebook Live, daha önceki dönemlerde bir kez daha cinayeti yayımlamak amacıyla kullanılmıştı. Ayrıca, uygulamayı kullandığı sırada vurulan, kaza geçiren ve intihar eden kişilerin de olduğu biliniyor. Maalesef Facebook’un bu gibi olayların yayımlanmasını engellemek amacıyla yapabileceği hiçbir şey yok.