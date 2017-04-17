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Facebook canlı yayınında cinayet işlendi

Cleveland’da yaşayan Steve Stephens isimli bir şahıs, Facebook Live’ı kullanarak canlı yayın yaptığı sırada bir kişiyi öldürdü. Olayın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,7b
1
18
sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
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Canlı yayın uygulamaları bir kez daha bir cinayetin yayımlanması amacıyla kullanıldı. Cleveland’da yaşayan Steve Stephens isimli kişi, Facebook Live’ı kullandığı sırada 78 yaşındaki birini vurdu. Vurulma anının yayımlanması üzere harekete geçen polis ekipleri tüm şehirde şüphelinin arandığını duyurdu ve vatandaşlara evlerinden çıkmamaları için uyarılarda bulundu.

İlk videonun yayımlanmasından bir süre sonra Stephens bir kez daha Facebook Live üzerinden yayın yapmaya başladı ve yayında 13 kişiyi öldürdüğünden bahsetti. Polis konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak  videolarında yer alan açıklamalara göre Stephens, kız arkadaşı (veya karısı) nedeniyle bu cinayetleri işliyor.

Facebook’tan açıklama geldi

Olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından (özellikle Twitter'da) Facebook basın sözcüsü bir açıklama yaptı. Bu çeşit olayların yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduklarını dile getiren Facebook sözcüsü, videonun uygunsuz olmasından ötürü sosyal paylaşım sitesinden kaldırıldığını ancak şüpheli ile ilgili tüm bilgileri emniyet ekipleriyle paylaştıklarını dile getirdi.

İlk değil

Her ne kadar üzücü olsalar da bu çeşit olayların canlı yayın uygulamalarında (özellikle Facebook Live’da) yer bulabildiği biliniyor. Facebook Live, daha önceki dönemlerde bir kez daha cinayeti yayımlamak amacıyla kullanılmıştı. Ayrıca, uygulamayı kullandığı sırada vurulan, kaza geçiren ve intihar eden kişilerin de olduğu biliniyor. Maalesef Facebook’un bu gibi olayların yayımlanmasını engellemek amacıyla yapabileceği hiçbir şey yok.


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Spider_hip 2 yıl en beğenilen
13 kişiyi öldürmüş. Clevland polisi uyuyormuş.
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Predator9 2 yıl
Dünyanın kendisini resetlemesi şart.
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Quard 2 yıl
Yaşlı adama üzüldüm


Teknoloji burada hem iyi hem de kötü tarafını göstermiş. Nasıl mı?

Kötü olan, canlı canlı adamı öldürmesini göstermesi(bu tür bir davranış cani ruhlu olanları isteklendirebilir); iyi olansa, yaptığı bu davranış karşısında bilerek ya da bilmeyerek kendini ihbar ettirmesi.
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merveyanar 2 yıl
Bu nası iş ya Canlı yayında birini öldürmek bu kadar mı basitleşti insan ömrü
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DigitalWorld 2 yıl merveyanar
merveyanar

Bu nası iş ya Canlı yayında birini öldürmek bu kadar mı basitleşti insan ömrü

Eskiden de bu kadar basitti ki!

Değişen hiçbir şey yok. Psikopat eskiden de psikopattı. Şimdi gelişen teknoloji ile yediği bku canlı yayınlama olanağı var sadece.

Yani değişen bir şey yok.
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Kriger 2 yıl
Adam hakıkaten psikopatmış 13 kişiyi öldürmüş olabilir gerçekten . ama daha önce nasıl yakalanmamıs ilginç
Yaslı adamı durduk yere vuruyor bide
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X-FI 2 yıl
faceshit'i kapatsınlar. ya da şu özelliklerini kapatsınlar komple.
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zarci 2 yıl
Durduk yere öldürdü yazık
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ardaq 2 yıl
linksiz başlık açmayın ya
izledim de yazık adama ya hiçbir şeyden haberi olmayan yaşlı başlı adam. söyledikleri gibi inşallah idam vardır oralarda
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YveJhin 2 yıl
Video cok kotu ,
Boyle insanlari idam edeceksin ama zehir felan hikaye , aci cekmeden olmemeli bu mahluklar.!
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Katalikitci 2 yıl
Facebook: Canlı yayında cinayetleri önlemek için daha fazla bilgi toplayacağız
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Zaym1n 2 yıl
keywordlere "cinayet adam öldürdüm" falan mi yazacak ayrica her gun facebookta yayinlanan videolarin ve canli yayinlarin hepsini incelemek mumkun degil otomatik incelemek cok yuksek masraflara sebep olur, her gun yayinlanan milyonlarca dakikalik videolari incelemek suan icin pek mumkun degil en iyi ihtimalle yayinlandiktan sonra yapilabilir
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suslu76 2 yıl Zaym1n
Zaym1n
keywordlere "cinayet adam öldürdüm" falan mi yazacak ayrica her gun facebookta yayinlanan videolarin ve canli yayinlarin hepsini incelemek mumkun degil otomatik incelemek cok yuksek masraflara sebep olur, her gun yayinlanan milyonlarca dakikalik videolari incelemek suan icin pek mumkun degil en iyi ihtimalle yayinlandiktan sonra yapilabilir

yani her gun milyonlarca dakika canli yayin yaptiracak bandwidth ve sunucular var ama speach recognition ile canli yayinlardaki kelimeleri anlamaya mi bilgisayarlari yok? Aksine zaten istedikleri de bu. Facebook neden insanlarin sistemlerini kullanmalarini istiyor? Video yuklesinler, resim yuklesinler, arkadas olsunlar diye ugrasiyor? Insanlari analiz etmek icin. Belki henuz ona ayiracaklari is gucleri yoktur ama 'yapamazlar' sozu cok havada kaliyor. Google Home, Alexa, Siri... bunlar var sonucta
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