Facebook ve Instagram'a yapay zeka ile resim ve video düzenleme özellikleri geliyor

Tam Boyutta Gör Facebook ve Instagram'a yeni yapay zeka destekli özellikler geliyor. Kullanıcılar artık metin yoluyla fotoğraflarını düzenleyebilecek ve videolar oluşturabilecek. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg şirketin imaj oluşturma modeli Emu ile sağlanan iki yeni özelliği duyurdu.

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İlki yazı yoluyla fotoğrafları editleme özelliği, diğer adıyla Emu edit. Kullanıcılar yazarak resim üzerindeki bir objeyi veya kişiyi silebilecek veya yerini değiştirebilecek. Üstelik değiştirilmek istenen nesneyi resim üzerinde seçmeye gerek duyulmuyor. Yazılan metni ve fotoğrafı algılayan yapay zeka işlemi otomatik olarak gerçekleştiyor.

İkinci özellik ise Emu video. Bu özellikte de yazı yazarak veya referans resim yükleyerek veya ikisinin kombinasyonuyla video üretmek mümkün hale geliyor. Her ne kadar üretilen videolar gerçekçi olmaktan uzak olsalar da animasyonlar Meta'nın geçen seneki video yaratma sisteminden çok daha başarılı görünüyor.

Bu yeniliklerin ne zaman Facebook ve Instagram'a geleceği henüz belli değil.

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Facebook ve Instagram'a yapay zeka özellikleri geliyor