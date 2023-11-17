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    Facebook ve Instagram'a yapay zeka ile resim ve video düzenleme özellikleri geliyor

    Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg Facebook ve Instagram'a iki yeni yapay zeka destekli özelliğin geleceğini duyurdu. Artık yazarak resim editlemek ve video oluşturmak mümkün olacak.
    Facebook ve Instagram'a yapay zeka özellikleri geliyor Tam Boyutta Gör
    Facebook ve Instagram'a yeni yapay zeka destekli özellikler geliyor. Kullanıcılar artık metin yoluyla fotoğraflarını düzenleyebilecek ve videolar oluşturabilecek. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg şirketin imaj oluşturma modeli Emu ile sağlanan iki yeni özelliği duyurdu.

    İlki yazı yoluyla fotoğrafları editleme özelliği, diğer adıyla Emu edit. Kullanıcılar yazarak resim üzerindeki bir objeyi veya kişiyi silebilecek veya yerini değiştirebilecek. Üstelik değiştirilmek istenen nesneyi resim üzerinde seçmeye gerek duyulmuyor. Yazılan metni ve fotoğrafı algılayan yapay zeka işlemi otomatik olarak gerçekleştiyor.

    İkinci özellik ise Emu video. Bu özellikte de yazı yazarak veya referans resim yükleyerek veya ikisinin kombinasyonuyla video üretmek mümkün hale geliyor. Her ne kadar üretilen videolar gerçekçi olmaktan uzak olsalar da animasyonlar Meta'nın geçen seneki video yaratma sisteminden çok daha başarılı görünüyor.
    Bu yeniliklerin ne zaman Facebook ve Instagram'a geleceği henüz belli değil.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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