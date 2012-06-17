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Facebook, çevrimiçi video çağrıları için profilde "Ara" butonunu deniyor

6 yıl
1,8b
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13
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Skype ile gerçekleştirdiği işbirliği sonrasında kullanıcılarına videolu görüşme imkanı da sunan Facebook, anlaşılan bu imkanı daha fazla öne çıkarmaya çalışıyor.  
Facebook'un yaptığı son yenilik kullanıcıların Zaman Tüneli'nde Ara butonunu eklemek oldu. Buton, Mesajlar butonunun hemen yanına alındı. Daha önce farklı menüler içerisinde olan bu buton artık daha göz önüne gelmiş oldu.
Bu özellik şimdilik test aşamasında ve ne zaman yaygın kullanıma geçeceği bilinmiyor. Test aşaması da sadece masaüstü Facebook versiyonunu kullananlara yönelik olacak. 
Google Hangouts ve Airtime gibi sosyal videolu görüşme servisleri popüler olmaya başladığı için Facebook da böyle bir hamle yapmış olabilir. 

http://mashable.com/2012/06/15/facebook-call-button/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it's free? Awsemoe!
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Pardus Linux 6 yıl
Facebook'ta popüler kültürün bir parçası ve yok olup gitmeye mecbur zaten herkes yavaş yavaş bırakıyor facebook'ta çırpınıyor işte...
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E_Aydin35 6 yıl
Facebook artık bir müddet sorna internetde olan herşeyi içericek muhtemelen ve tek adresimiz Facebook olucak. Evet şimdiden bakıldığında internetin ne kadar geniş olduğunu her yandan ulaşılabilir ve seçilebilir olduğu aşikar ama, ileride Facebook Vikipedi ile anlaşma yapar, öğrenme-araştıram bölümü çıkar, Google ile yapar, Kendimi şanslı hissediyorum butonunu Facebook alır :P :) Belli olmaz heleki her geçen gün bu yoğun ilgi arttıkça...
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Recharged 6 yıl
Zaman tüneli saçmalığından sonra yaptıkları hiç bir yenilik ilgimi çekmiyor.
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simsue2006 6 yıl
Zaten çevremden gözlemledigim kadarı ile eski popüleritesi yok.
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manyakurt 6 yıl
jovanovic
Bıktık ya facebook facebook... Yahoo gibi azcık durulsa da kafamızı dinlesek yahu...

bir kaç yıla durulur buda. Zaten çevremden gözlemledigim kadarı ile eski popüleritesi yok. Yani popülerite dogru bir terim mi bilmiyorumda insanlar öyle her gün zırt bırt girmiyorlar, 3-4 günde bir bakıyorlar. Desktop Messenger kullanıyor millet genelde, msn'in boşlugunu doldurmak için.
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Farwynd 6 yıl
Google Hangouts gerçekten harika Facebook'un buna hamle yapması lazım.
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jovanovic 6 yıl
Bıktık ya facebook facebook... Yahoo gibi azcık durulsa da kafamızı dinlesek yahu...
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darkaura 6 yıl
facebook hesabini kapattim. kafam rahat.
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Nef'i 6 yıl darkaura
darkaura

facebook hesabini kapattim. kafam rahat.

+1453
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cagataykoroglu 6 yıl
sticer12
facebook un kullanım alanları gittikçe büyüyor heralde ileride hayatımızın bir parçası olacak :D

İleride?
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sticer12 6 yıl
facebook un kullanım alanları gittikçe büyüyor heralde ileride hayatımızın bir parçası olacak :D
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