Facebook, çevrimiçi video çağrıları için profilde "Ara" butonunu deniyor

Haber Editörü
Skype ile gerçekleştirdiği işbirliği sonrasında kullanıcılarına videolu görüşme imkanı da sunan Facebook, anlaşılan bu imkanı daha fazla öne çıkarmaya çalışıyor.
Facebook'un yaptığı son yenilik kullanıcıların Zaman Tüneli'nde Ara butonunu eklemek oldu. Buton, Mesajlar butonunun hemen yanına alındı. Daha önce farklı menüler içerisinde olan bu buton artık daha göz önüne gelmiş oldu.
Bu özellik şimdilik test aşamasında ve ne zaman yaygın kullanıma geçeceği bilinmiyor. Test aşaması da sadece masaüstü Facebook versiyonunu kullananlara yönelik olacak.
Google Hangouts ve Airtime gibi sosyal videolu görüşme servisleri popüler olmaya başladığı için Facebook da böyle bir hamle yapmış olabilir.
http://mashable.com/2012/06/15/facebook-call-button/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir kaç yıla durulur buda. Zaten çevremden gözlemledigim kadarı ile eski popüleritesi yok. Yani popülerite dogru bir terim mi bilmiyorumda insanlar öyle her gün zırt bırt girmiyorlar, 3-4 günde bir bakıyorlar. Desktop Messenger kullanıyor millet genelde, msn'in boşlugunu doldurmak için.
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İleride?