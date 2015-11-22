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Facebook eski sevgilinizi unutmanıza yardımcı oluyor

Sevgilisinden ayrılan ve onun hiç bir paylaşımını artık duvarında görmek istemeyen kullanıcılar, Facebook'un yeni araçları ile bir nebze olsun rahatlayabilecekler.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook eski sevgilinizi unutmanıza yardımcı oluyor


Ayrıldığı eski sevgilisinin paylaşımlarını sürekli haber akışında gören ve bu yüzden onu bir türlü unutamayan kullanıcılara yönelik olarak sosyal ağ devi Facebook yeni bir çözüm geliştiriyor. Çözüm eski sevgilinizi tamamen unutmanızı sağlayacak. 

Firmanın geliştirdiği yeni yazılım kullanıcı ilişki durumunu bekar olarak değiştirdiği anda devreye giriyor. Bir nevi kara liste oluşturan yazılım, kullanıcının ayrıldığı sevgilisinin isminden hesabını tespit ediyor. Kullanıcı bu hesabın gönderlerini ne sıklıkta görmek istediğini belirtiyor ve sonrasında sistem işlemeye başlıyor. 

Kullanıcı eski sevgilisinin hesabını bloklamasına gerek kalmadan haber kaynağında gönderilerini otomatik olarak kaldırıyor ve arkadaşlarından fotoğraf etiketlemesi yapan olursa da yine kendisine yansımıyor. Diğer taraftan kullanıcı kendi gönderilerini eski sevgilisinin görmemesini sağlıyor veya eski sevgilisi ile yer aldığı fotoğraflarda etiketleri otomatik olarak kaldırabiliyor. Yeni yazılım şu an sadece ABD'de mobil kullanıcılara sunuluyor. İlerleyen dönemlerde yazılımın diğer ülkelere ve masaüstü sürüme de yayımlanması bekleniyor.  


http://bgr.com/2015/11/19/facebook-breakup-relationship-status/ Yorum Yaz
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chtsydn 3 yıl en beğenilen
Facebookun boş işler müdürü kim ya, iyi çalışıyor kerata
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alp0007 3 yıl
Eski sevgiliyi unutmanın en iyi yolu "yeni sevgili" bulmaktır. Hadi feys bu işi de hallet...
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BekirTemel 3 yıl
Facebook ne yapacağını şaşırdı artık
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kadirirdem 3 yıl
Hahahah ilahi ya aksam aksam guldum...
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clopin 3 yıl
arkadaşlıkdan çıkarırsın olur biter
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bayraak 3 yıl
ya unutmak istemiyorsak?
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Patren 3 yıl
bakmak isteyen yine bakarda yine gereksiz icat
yinede eski sevgiliyi takip etmeyin
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chtsydn 3 yıl
Facebookun boş işler müdürü kim ya, iyi çalışıyor kerata
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.kök 3 yıl
Facebookta max yaş 15 zaten ne sevgilisinden bahsediyorsun facebook? Facebook(kendi kanaatimce) Ergen platformu faydalı iş yapan çok az grup veya kişi var.
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Mr Eternal 3 yıl
Baya bir gereksiz. Şu dönemlerde Facebook bile işsizlik yaşıyor.
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hakemzsr 3 yıl
ne yani şimdi adam ya da kadın sevgilisinden ayrılınca sadece ilişki durumunu mu değiştiriyor bu mantıkla ?
Engellersin olur biter aga ne uğraşıyorsun yazılımın devreye girmesiyle falan
yada ben mi yaşlı kaldım 31 yaşındayım yeni aşklar böyle yaşanmıyor mu geri kafalı falan olmayım ben ?
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ozzy55ozzy 3 yıl
Zaten takibi bırakınca akışta görünmüyor.
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