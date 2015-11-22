Facebook eski sevgilinizi unutmanıza yardımcı oluyor





Ayrıldığı eski sevgilisinin paylaşımlarını sürekli haber akışında gören ve bu yüzden onu bir türlü unutamayan kullanıcılara yönelik olarak sosyal ağ devi Facebook yeni bir çözüm geliştiriyor. Çözüm eski sevgilinizi tamamen unutmanızı sağlayacak.





Firmanın geliştirdiği yeni yazılım kullanıcı ilişki durumunu bekar olarak değiştirdiği anda devreye giriyor. Bir nevi kara liste oluşturan yazılım, kullanıcının ayrıldığı sevgilisinin isminden hesabını tespit ediyor. Kullanıcı bu hesabın gönderlerini ne sıklıkta görmek istediğini belirtiyor ve sonrasında sistem işlemeye başlıyor.





Kullanıcı eski sevgilisinin hesabını bloklamasına gerek kalmadan haber kaynağında gönderilerini otomatik olarak kaldırıyor ve arkadaşlarından fotoğraf etiketlemesi yapan olursa da yine kendisine yansımıyor. Diğer taraftan kullanıcı kendi gönderilerini eski sevgilisinin görmemesini sağlıyor veya eski sevgilisi ile yer aldığı fotoğraflarda etiketleri otomatik olarak kaldırabiliyor. Yeni yazılım şu an sadece ABD'de mobil kullanıcılara sunuluyor. İlerleyen dönemlerde yazılımın diğer ülkelere ve masaüstü sürüme de yayımlanması bekleniyor.





http://bgr.com/2015/11/19/facebook-breakup-relationship-status/