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Facebook, fotoğraf arşivleme ve hikayelerinizde sesli mesaj bırakma özelliğini test ediyor

Veri skandallarıyla gündeme gelen Facebook, kullanıcıların gözündeki imajını düzeltmek adına kendi içerisinde yenilikler getiriyor. En son gelen yenilikler Hindistan'da test aşamasına sokuldu.
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Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Facebook, uygulamasını sürekli geliştiriyor ve yenilikler katıyor. Şimdi ise çektiğiniz görüntüleri Facebook bulutunda arşivleyebileceğiniz ve hikaye bölümünde sadece sesinizi paylaşabileceğiniz özellikleri test etmeye başladı. 

Fotoğraf Arşivleme 

Bu yeni özellik tıkpı bir bulut servisi gibi çalışıyor. Yalnız tek bir farkla. Çektiğiniz fotoğrafları Facebook arşivinde saklamak isterseniz, uygulamanın kamerasını kullanmak zorundasınız. Uygulamanın kamerası ile çektiğiniz fotoğraflar dilerseniz otomatik olarak Facebook bulut verisi olarak arşivliyor. Bu sayede telefon hafızanızda veri tutmamış oluyorsunuz. Facebook'un test ettiği arşivleme özelliğinin sınırlı bir kapasitesi olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak, sınırsız bulut kapasitesi olması kuvvetle muhtemel.

Sesli Hikaye Paylaşımı 

Test edilen bir diğer özellikse, hikayeler bölümünü ilgilendiriyor. Sesli hikaye paylaşımı sayesinde, Facebook hikayeler üzerinden yalnızca sesinizi paylaşabileceksiniz. Paylaştığınız sesli mesajlar bir önceki hikayeye eklenebildiği gibi, mesajdan sonra başka bir hikaye eklenmesine de olanak sağlamaya devam ediyor.
Yukarıda bahsedilen özellikler şuan için Hindistan'ın bazı bölgelerinde  test ediliyor. Kararlı sürümle birlikte global olarak ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında herhangi bir bilgi paylaşımı şimdilik yok.

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