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Facebook, fotoğraf paylaşım odaklı LightBox ekibini satın aldı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram ile önemli bir satın alma gerçekleştiren Facebook, borsaya açılmaya kısa süre kala yeni bir satın alma daha gerçekleştirdi.

Mobil fotoğraf paylaşımı odaklı Lightbox firmasının kurucuları Thai Tran ve Nilesh Patel, ekibin Facebook'a katılacağını ve Haziran 15 itibariyle servisin kapanacağını duyurdu.

Lightbox Photos adlı uygulamanın sahibi olan firma Android ve HTML5 platformlarında fotoğraf paylaşım imkanı sağlamaya çalışıyordu. Üye alımını da kapatan firma eski kullanıcılarına fotoğraflarını yedeklemelerini tavsiye ediyor.

Servis Facebook'a satılmış olsa da Tran ve Pantel, Lightbox kodlarının bir kısmının açık kaynak olarak dağıtılacağını açıkladı. Facebook firmayı veya kayıtlı kullanıcı bilgilerini satın almadı. Sadece uygulamanın haklarını ve geliştirici ekibini bünyesine kattı.

Satın almanın bedeli açıklanmadı. Facebook'un fotoğraf paylaşımı konusunda oldukça agresif bir tutum izlemesi gelecek dönemde ilginç yeniliklerle karşımıza çıkacağını düşündürüyor.

http://thenextweb.com/insider/2012/05/15/facebook-gets-even-more-agressive-with-photosharing-acquires-the-lighbox-team/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20TheNextWeb%20%28The%20Next%20Web%20All%20Stories%29 Yorum Yaz
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anlakpnr 7 yıl en beğenilen
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dhyorumcusu 7 yıl
Fotoğraf işine bu kadar yatırım yaptığına göre Facebook fotoğraf ile ilgili ana siteyle bağlantılı ayrı bir site açabilir, Photobook ya da Facephoto gibi. Hem foto yükleyebildiğin hem de düzenleme yapabildiğin. Buradaki paylaşımlar senkronize olarak zaman tünelinde görüntülenir. Paylaşım otomatikman çoğalır. Böylece durağanlaşmaya başlayan siteye hareket gelmiş olur.
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azizdeli 7 yıl
para var huzur var :)
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mkt 7 yıl
Yav kardeşim harbi okuma özürlüsünüz adam ne yazmış face ekibi alıyo uygulamayı ne yapsın adamın ekibe ihtiyacı var
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Recharged 7 yıl
Facebook bakalım bunları nasıl kullanacak ? Fotoğraf üzerine piyasada tutulan uygulamaları yavaş yavaş ismi altına alıyor.
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TaLeNDiL 7 yıl
Lightbox, Android platformunda Instagram gelmeden önceki en iyi fotoğraf paylaşım programı olmasına rağmen çok az kişi kullanıyordu. Ama Instagram'ı almışsın zaten, buna ne gerek var anlamadım.
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napolyon94 7 yıl
Hello world uygulamami satiyorum face duy sesimi
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anlakpnr 7 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 7 yıl
başka ne var alacağın facebook...
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sarjaleti 7 yıl
İyice abarttı bu Facebook da.
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