Facebook, fotoğraf paylaşım odaklı LightBox ekibini satın aldı

Instagram ile önemli bir satın alma gerçekleştiren Facebook, borsaya açılmaya kısa süre kala yeni bir satın alma daha gerçekleştirdi.





Mobil fotoğraf paylaşımı odaklı Lightbox firmasının kurucuları Thai Tran ve Nilesh Patel, ekibin Facebook'a katılacağını ve Haziran 15 itibariyle servisin kapanacağını duyurdu.





Lightbox Photos adlı uygulamanın sahibi olan firma Android ve HTML5 platformlarında fotoğraf paylaşım imkanı sağlamaya çalışıyordu. Üye alımını da kapatan firma eski kullanıcılarına fotoğraflarını yedeklemelerini tavsiye ediyor.





Servis Facebook'a satılmış olsa da Tran ve Pantel, Lightbox kodlarının bir kısmının açık kaynak olarak dağıtılacağını açıkladı. Facebook firmayı veya kayıtlı kullanıcı bilgilerini satın almadı. Sadece uygulamanın haklarını ve geliştirici ekibini bünyesine kattı.





Satın almanın bedeli açıklanmadı. Facebook'un fotoğraf paylaşımı konusunda oldukça agresif bir tutum izlemesi gelecek dönemde ilginç yeniliklerle karşımıza çıkacağını düşündürüyor.