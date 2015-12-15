Facebook, "fotoğraf senkronizasyonu" özelliğinde değişikliğe gidiyor

Facebook, mobil sürümlerine 2012 yılında "fotoğraf Senkronizasyonu" isimli bir özellik dahil etmiş ve böylece kişilerin fotoğraflarını özel albümler ile masaüstü sürümüne gizlice kaydetmesine imkan tanımıştı. Şirket bu özellik için yeni bür sürece geçmeye başladı.

Facebook, yeni süreçte fotoğraf senkronizasyonu özelliğini tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Moment uygulaması ile değiştiriyor. Bu açıdan kullanıcılara bildirim temelli haber veren sosyal medya platformu, 10 Ocak tarihinden itibaren fotoğraf senkronizasyon özelliğini iOS ve Android sürümleri bulunan Moment içerisine alacak ve daha önce yedeklenen fotoğraflara telefondan erişebilmek için Moment uygulamasının yüklenmesi gerekecek.

Basit bir arayüzle sahip olan Moments bildiğiniz üzere ortak olarak bulunulan bir etkinlikteki fotoğrafların paylaşılmasına dayanıyor. Aynı etkinlikte yer alan kişiler çektikleri fotoğrafları gizli şekilde diğer kişilerle paylaşabiliyor ya da diğer kişilerden çekilen fotoğrafları alabiliyor.





Facebook'un bu değişimi yapma nedeni şimdilik bilinmiyor ancak bu sayede Moments kullanıcı sayısında ciddi artış yaşanması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/12/14/facebook-photo-sync-moments-app/