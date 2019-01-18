Facebook görüntü sıkıştırma teknolojisini açık kaynaklı yapıyor

Teknoloji Editörü
Bir fotoğrafı Facebook, Instagram veya WhatsApp gibi platformlara yüklediğinizde sıkıştırma işleminden geçer. Bunun sebebini ise akıllı telefonlarımızla çektiğimiz fotoğrafların internet ortamına göre yüksek boyutta olması ve kullanıcıların yüklerken hem zaman kaybetmemesi hem de depolama alanlarının çabuk tükenmemesi olarak açıklayabiliriz.
iOS ve Android uygulamalarına entegre edilebiliyor
Facebook birçok platformunda kullandığı bu görüntü sıkıştırma teknolojisini açık kaynaklı yapacağını açıkladı. Bu da üçüncü taraf uygulama geliştiricilerin bundan yararlanabileceği ve dilerlerse kendi uygulamalarında kullanabilecekleri anlamına geliyor. Spectrum olarak adlandırılan bu teknoloji iOS ve Android platformunda geliştirilen uygulamalara entegre edilebiliyor.Bu noktada farklı görüntü sıkıştırma çözümlerinin olduğunu da düşünebiliriz. Ancak hem ücretsiz olması hem de Facebook tarafından geliştirilmiş olması bu teknolojiyi cazip kılan faktörler olabilir. Eğer konu sizin de ilginizi çektiyse kaynak kısmındaki linke tıklayarak Spectrum'un web sayfasına gidebilirsiniz.
https://libspectrum.io/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
google çeviri ; En popüler video kodekleri DivX, H.264, VC-1 veya Theora gibi kayıplıdır. İstenilen sıkıştırma oranını elde etmek için önemsiz olduğunu düşündükleri bilgileri geri alınamaz şekilde elden çıkarırlar. Filmler ve video klipler için kabul edilebilir kalite sağlayan, kayıplı kodekler, senaryolarda daha kötü performans gösterir. Kayıpsız kodlayıcılar, ZIP dosyaları gibi, tüm orijinal bilgileri bozulmadan tutar. İşte gerçek bir örnek (sıkıştırılmış dosyaların boyutuna dikkat edin):