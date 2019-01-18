Facebook görüntü sıkıştırma teknolojisini açık kaynaklı yapıyor

Bir fotoğrafı Facebook, Instagram veya WhatsApp gibi platformlara yüklediğinizde sıkıştırma işleminden geçer. Bunun sebebini ise akıllı telefonlarımızla çektiğimiz fotoğrafların internet ortamına göre yüksek boyutta olması ve kullanıcıların yüklerken hem zaman kaybetmemesi hem de depolama alanlarının çabuk tükenmemesi olarak açıklayabiliriz.

iOS ve Android uygulamalarına entegre edilebiliyor

Facebook birçok platformunda kullandığı bu görüntü sıkıştırma teknolojisini açık kaynaklı yapacağını açıkladı. Bu da üçüncü taraf uygulama geliştiricilerin bundan yararlanabileceği ve dilerlerse kendi uygulamalarında kullanabilecekleri anlamına geliyor. Spectrum olarak adlandırılan bu teknoloji iOS ve Android platformunda geliştirilen uygulamalara entegre edilebiliyor.

https://libspectrum.io/

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Bu noktada farklı görüntüolduğunu da düşünebiliriz. Ancak hemolması hem de Facebook tarafından geliştirilmiş olması bu teknolojiyi cazip kılan faktörler olabilir. Eğer konu sizin de ilginizi çektiyse kaynak kısmındaki linke tıklayarak'un web sayfasına gidebilirsiniz.