Facebook güvenilir haber kaynağı testlerine Avrupa’da devam ediyor

Sahte haberler nedeniyle başı oldukça ağrıyan Facebook çareyi kullanıcılarına danışmakta buldu. Farklı anketlerle kullanıcı gözünde en iyi haber platformlarını tespit etmek isteyen firma işe ABD ve Avrupa’dan başladı.

Eleştiriler arttı

Facebook ilk olarak ABD’li kullanıcılarına anketler yaparak hangi haber kaynaklarını bildiklerini ve bunlara ne kadar güvendiklerini sordu. Elde edilen sonuçlara göre de haber kaynağında bu platformların haberleri öne çıkmaya başladı.

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Bu hafta itibariyle İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da kullanıcılar bu anketlerle karşılaşmaya başladı. Facebook böylece Avrupa’da da kullanıcı gözünde en güvenilir kaynakları tespit etmeye çalışacak.

Hali hazırda test aşamasında olduğu için şimdilik haber kaynağına bir etkisi olmayacak. Facebook gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra kesin kararını verecek. Haber kaynağına etki etmeye başlamadan önce de kullanıcılarını bilgilendirecek. Bu testlerin diğer ülkelere gidip gitmeyeceği şimdilik bilinmiyor.