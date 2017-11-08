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Facebook güvenlik amacıyla çıplak fotoğraf yüklemenizi istiyor

Eğer özel bir fotoğrafınızın sizden intikam almak isteyenler tarafından paylaşılacağından korkuyorsanız ilgili fotoğrafı Facebook’a göndererek engelleme yapabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,9b
1
13
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde insanların özel fotoğraflarını yayınlayarak intikam almaya çalışan veya bundan para kazanmak isteyen kötü niyetli insanların arttığını görüyoruz. Facebook kendi platformları üzerinden özel görüntülerin servis edilmesini önlemek için ilginç bir yöntem geliştiriyor.

Önce Facebook görecek

Geçtiğimiz Nisan ayında Facebook önemli bir aracın duyurusunu yapmıştı. Eğer bir kullanıcı kendisine ait özel fotoğrafların izinsiz paylaşıldığını fark ederse hemen Facebook’a talep iletiyor ve sosyal ağın yapay zeka algoritmaları harekete geçiyor.

Algoritma şikayet konusu fotoğrafı analiz ederek Facebook, Instagram veya Messenger üzerinde yeniden paylaşılmasını ve dağıtılmasını engelliyor.

Facebook şimdi bu aracı daha gönderi yapılmadan engellemek için kullanacak. İlk etapta Avusturalya’da denemeye açılan bu sistem devletin E Güvenlik Komiserliği adındaki kurumu ile ortak yürütülüyor.

Bir Avusturalyalı kullanıcı kendisinin çıplak fotoğraflarının dağıtılmasından endişe ederse ilk olarak kuruma resmi başvuru yapıyor. Kurum da gerekli işlemlerden sonra Facebook’a talep gönderiyor. Buraya kadar her şey normal.

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İlginç olan ise buradan sonra başlıyor. Facebook kullanıcıdan yayılmasından endişe ettiği özel fotoğrafı veya fotoğrafları kendisine göndermesini istiyor. Bu sadece bir link olarak talep ediliyor ve herhangi bir yerde depolanmıyor.

Kullanıcı çıplak fotoğrafını gönderdikten sonra algoritma taramalara başlıyor ve herhangi bir hesap tarafından bu fotoğraflar paylaşılmaya çalışılırsa gerçek zamanlı olarak engel olunuyor. Yani bir fotoğrafın paylaşılmasını istemiyorsanız onu önce Facebook’un görmesi gerekecek.

Elbette biraz mecburiyetten kaynaklı bir çözüm zira sadece kullanıcının yüz tanımlamasından çıplak fotoğrafların tespit edilmesini sağlayacak bir sistem mevcut değil. Aksi takdirde sistem bu kez yüz ifadesi olan tüm normal resimleri de engellemeye başlayabilir. Bu bakımdan birebir fotoğrafın aynısının okunması gerekiyor. Facebook bu çözümü yakında ABD, İngiltere, Kanada gibi ülkelerde de denemeye başlayacak. 

 

https://www.engadget.com/2017/11/07/facebooks-revenge-porn-prevention-users-upload-photos/ Yorum Yaz
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***Leopard*** 2 yıl en beğenilen






Önce Facebook görecek



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alito 2 yıl
Mark Zuckerberg de elizabeth hayranı çıktı desene.
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gcb1903 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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kadirirdem 2 yıl
Önce facebook görecek :D :D
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OverClocK1ng 2 yıl
Önce Face e gösterin. Güzelse belki sizi alır.


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Barni Moloztaş 2 yıl
Yuh belki
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Kerim5100 2 yıl
Desene fappening vol.3 geliyor :D
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deoks 2 yıl
Oldu bi de uzanalım şöyle çıplak.
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alito 2 yıl
Mark Zuckerberg de elizabeth hayranı çıktı desene.
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dr20mouse 2 yıl
Facebookta calisanlar ağızlarının tadını biliyor
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Krone 2 yıl
Hala Facebook saçmalığını kullananlar var mı ki ? En son ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum bomboş bir yer oldu.
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TIME 2 yıl



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redoracle 2 yıl
Arkadaşlar bu bir virüs olabilir mi?

Erkeklerin pek önemseyeceklerini sanmam,bayanlar için iyi olmuş.
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