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Facebook haber sekmesi için editör görevlendiriyor

Facebook’un yeni haber hizmetinde yapay zekâ algoritmaları sıralamaları yaparken editörler de ilgili içeriklerin öne çıkarılmasını sağlayacak. Böylece algoritmalar da gelişecek.
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir sahte haberler konusunda ağır eleştirilere uğrayan Facebook’un attığı adımlardan birisi haber sekmesi oldu. Sonbahar döneminde kullanıma sunulacak Facebook News sekmesi için sadece yapay zekâ değil editörler de görev alacak.

İnsan katkısı

Facebook’un açtığı yeni iş pozisyonları gazetecilik deneyimi olan editörlerin haber hizmetinde görevlendirilmesini sağlayacak. Firmanın amacı yapay zekayı haber hizmetinde eğitmek. Yapay zekâ yayıncılardan gelen haberleri sıralarken, editörler ise daha ilgili hikayeleri öne çıkarma görevini yapacak. Böylece süreç içerisinde algoritmaların daha akıllı hale gelmesi sağlanacak.

Ayrıca Bkz. "Facebook kafelerde hem kahve için hem gizlilik ayarlarını yapın"

Apple News+ ve LinkedIn News gibi önemli rakiplerin karşısına çıkacak olan Facebook News için firma yıllık üç milyon dolara varan ödemeler teklif etti ve 3 yıllık anlaşmalar önerdi. Yayıncılar makalelerin sayfadaki mizanpajını ayarlayabiliyor ve hangi makalelerin öne çıkacağını belirleyebiliyor.

Bununla birlikte insan unsurunun işin içine girmesi politik açıdan soru işaretlerini de beraberinde getirebilir. Geçmişte yapay zekâ algoritması dahi belirli görüşleri engellemeye çalıştığı için eleştiriliyordu. İnsan unsurunda bunu sağlamak daha zor olabilir.

 


https://www.engadget.com/2019/08/20/facebook-news-tab-human-curation/ Yorum Yaz
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