Facebook halka açıldı, toplam değeri 100 milyar doları geçti

Bir üniversite projesi olarak başlayan ancak 1 milyara yakın kişiye hitap eder duruma gelen sosyal ağ Facebook, bugün uzun süredir beklenen borsaya açılma işlemini de tamamladı.





5 milyar dolar seviyesinde borsaya açılma kararı alan Facebook, sermayesini riske ettiği için eleştirilmişti. 180 milyonu stokta, 241 milyonu dağıtılmış şekilde toplam 421 milyon hisse senedi 38$ karşılığında borsada işlem görmeye başladı. Hisse satışları 22 Mayıs'ta son bulacak.





Açılış sonrası Zuckerberg'in kazancı 19 milyar dolar civarında oldu. Bu da onu dünyanın en zengin 29. kişisi haline getirdi. Hisselerin hızlı bir yükselişe girebileceği de beklentiler arasında.





Bununla birlikte borsa uzmanları değerin şişirildiğini ve bir süre sonra olması gereken seviyeye düşeceğini belirtiyor. Ancak hızlı yükseliş ile birlikte Zuckerberg'in serveti 40 milyar doları bulabilir.





Microsoft, Apple gibi 20-30 yıllık geçmişe sahip olan firmaların büyük gelirlerinin yanında sadece 8 yılda adını devler arasına yazdıran Facebook bu açıdan dikkat çekiyor. İlk yıllarında firmaya yatırım yapmış olanlar şimdi milyar dolarlık servet sahibi.





MySpace gibi güçlü rakiplerin olduğu bir dönemde yayına başlayan Facebook, doğru hamleler ve yatırımlarla internet dünyasını baştan aşağı değiştirdi diyebiliriz. Twitter, Instagram, Rovio, Zynga gibi firmalar büyük başarılara imza atmış olsa da piyasanın lokomotifi Facebook oldu. Arama motoru devi Google bile yıllarca çabalamasına rağmen sosyal ağ pazarında halen iddialı bir konuma gelemedi.





Zynga oyun firması Facebook sayesinde dev firmalar arasına girdi ve bu örneklerden yalnızca birisi. Sadece internet alanında değil ABD ekonomisine de büyük katkı yapan Facebook, tahminlere göre doğrudan ve dolaylı olarak 300 000 iş pozisyonu ve milyarlarca dolarlık yatırıma da sebep oldu.





İlerleyen dönemlerde hem Facebook'tan hem de rakiplerinden önemli hamleler elbette gelecektir. Bu da yeni fikirlerin ve projelerin doğmasına sebep olacaktır.