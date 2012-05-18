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Facebook halka açıldı, toplam değeri 100 milyar doları geçti

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir üniversite projesi olarak başlayan ancak 1 milyara yakın kişiye hitap eder duruma gelen sosyal ağ Facebook, bugün uzun süredir beklenen borsaya açılma işlemini de tamamladı.

5 milyar dolar seviyesinde borsaya açılma kararı alan Facebook, sermayesini riske ettiği için eleştirilmişti. 180 milyonu stokta, 241 milyonu dağıtılmış şekilde toplam 421 milyon hisse senedi 38$ karşılığında borsada işlem görmeye başladı. Hisse satışları 22 Mayıs'ta son bulacak.

Açılış sonrası Zuckerberg'in kazancı 19 milyar dolar civarında oldu. Bu da onu dünyanın en zengin 29. kişisi haline getirdi. Hisselerin hızlı bir yükselişe girebileceği de beklentiler arasında.

Bununla birlikte borsa uzmanları değerin şişirildiğini ve bir süre sonra olması gereken seviyeye düşeceğini belirtiyor. Ancak hızlı yükseliş ile birlikte Zuckerberg'in serveti 40 milyar doları bulabilir.

Microsoft, Apple gibi 20-30 yıllık geçmişe sahip olan firmaların büyük gelirlerinin yanında sadece 8 yılda adını devler arasına yazdıran Facebook bu açıdan dikkat çekiyor. İlk yıllarında firmaya yatırım yapmış olanlar şimdi milyar dolarlık servet sahibi.

MySpace gibi güçlü rakiplerin olduğu bir dönemde yayına başlayan Facebook, doğru hamleler ve yatırımlarla internet dünyasını baştan aşağı değiştirdi diyebiliriz. Twitter, Instagram, Rovio, Zynga gibi firmalar büyük başarılara imza atmış olsa da piyasanın lokomotifi Facebook oldu. Arama motoru devi Google bile yıllarca çabalamasına rağmen sosyal ağ pazarında halen iddialı bir konuma gelemedi.

Zynga oyun firması Facebook sayesinde dev firmalar arasına girdi ve bu örneklerden yalnızca birisi. Sadece internet alanında değil ABD ekonomisine de büyük katkı yapan Facebook, tahminlere göre doğrudan ve dolaylı olarak 300 000 iş pozisyonu ve milyarlarca dolarlık yatırıma da sebep oldu.

İlerleyen dönemlerde hem Facebook'tan hem de rakiplerinden önemli hamleler elbette gelecektir. Bu da yeni fikirlerin ve projelerin doğmasına sebep olacaktır.

http://mashable.com/2012/05/17/facebook-ipo-buy-or-not/ Yorum Yaz
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erkut17500 7 yıl en beğenilen
Oturduğu yerden para kazanmak böyle bir şey sanırım..
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asterisk* 7 yıl
erkut17500
Oturduğu yerden para kazanmak böyle bir şey sanırım..

piyasada binlerce facebook benzeri site varken aralarından nasıl sıyrıldı sence? bunu oturdukları yerden mi yaptılar, yoksa çok daha gelişmiş bir sistem kurarak mı?
aktif olarak facebook kullanmayan biri olarak söylüyorum, facebook şu haliyle bence apple'dan bile büyük bir markadır. bu akıllı telefon piyasası facebook ve twitter olmasa bu kadar büyümezdi emin olun.
erkut17500Oturduğu yerden para kazanmak böyle bir şey sanırım..piyasada binlerce facebook benzeri site varken aralarından nasıl sıyr...
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DH Misafiri 7 yıl
Facebook'u ne sevdim nede aktif olarak kullandım. Sevmesen bile kendine üye edirten bir sosyal ağ. Yinede facebook zirve yaptıktan sonra türklere çok şey borçlu, zira zirvede en büyük pay bizim milletin bence. Bizim kadar facebook kullanan bir millet daha yoktur heralde. Kim bir bilgisayar görse iki dk faceme bakayım diyor :)
Facebook'u ne sevdim nede aktif olarak kullandım. Sevmesen bile kendine üye edirten bir sosyal ağ. Yinede facebook zirve yaptıktan sonra türklere çok şey borçlu...
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Lady GarGara 7 yıl
Nefret ediyorum su adamdan.

Facebook'u gitgide cirkinlestiriyor, timelina sacmaligindan sonra artik iyice sogudum, eski haline de donemiyoruz.

Facebook umu kapatmak istesem kapatamiyorum, hesabimi dondurabiliyorum tabi sonra neden 1 milyar kullanicisi var facebookun.

Sacma sapan timeline'nin insallah bir gun bir yerinde patlar Zuckenberg. Neredeyse cevremde timeline icin olumlu biseyler dusunen birisine rastlamadim.

Allahtan twitter ve instagram var. Facebook gibi ele ayaga da dusmus degiller hem.
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alpa07 7 yıl
Ve biz hala elizabeth swoon :d
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dede17 7 yıl
Tam bir yahudi işi ağzı olan adamlar yapmış diyor teknolojisi var diyor o iş öyle değil işte
ALIN İZLEYİN youtube.com/...
ŞUURSUZ OLMAK BÖYLE BİR ŞEY OLSA GEREK KİMSE SORGULAMIYOR NEDEN BÜTÜN MEDYA TV LER FACEBOOK REKLAMI ÜCRETSİZ YAPILIYOR DİYE ORTADA ÜSTÜN BİR TEKNOLOJİ PARLAK BİR FİKİR YOK YAHUDİLER SİZİ ORAYA TOPLAMAK İSİTİYOR KOYUN SÜRÜLERİNİ O KADAR
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WirLieBen 7 yıl
Bende aktif olarak hiç kullanmadım.

Ama eksikliğini hissediyorum açsam iyi olur yani.
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ketrp 7 yıl
batkent
Zengin insanlar hep yaşlı olurdu bu adam o geleneği bozdu

harbiden adam bu yaşta zengin oldu biz hala yaşıyoruz :D
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dede17 7 yıl
tr-tr.facebook.com/...
aynısının FACEBOK OLANIDA VAR AMA SİLMİŞLER KENDİ FACEBOOK SAYFALARINDA DA YAZMIŞLAR NEDEN SİLİNDİĞİNİ AH BE BEN TÜRK MİLLETİ KADAR ŞUURSUZ BİR KALABALIK GÖRMEDİM SIFIRLAMIŞLAR BU MİLLETİ DAHA BEBE BEBE ÇOCUK BİLE DEĞİL
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07ugur 7 yıl
Zekice :)
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RevivaL 7 yıl
Heryere yayıldı artık.
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E_Aydin35 7 yıl
Tebrik etmek lazım adamın başarısını belki 100 yılda bir böyle bir ve başarı faktörü denk gelir insana ve bu kadar da tutar tebrik etmek lazım bu yaşta bu parlak zeka..:)
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DraGonS 7 yıl
yahudi lobilerinin balonları.
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murano55 7 yıl
40 milyar dolara arkadaşlık isteği
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