Facebook insansız hava aracı şirketi satın alıyor





Son dönemde Amazon, Google gibi firmaların farklı projeler kapsamında insansız hava araçlarına ilgi gösterdiğine sıklıkla şahit oluyoruz. Bunların arasına Facebook da katılıyor.





Gelen bilgilere göre Facebook güneş enerjili hava araçları üreten Titan Aerospace adlı firma ile satın alma görüşmeleri yapıyor. Titan Aerospace'nin ürettiği hava araçları 5 yıla kadar sürekli havada kalabiliyor. Ayrıca Titan Aerospace güneş enerjili hava aracı üreten ilk firma. Bu da firmanın teknolojilerini önemli hale getiriyor.





Facebook'un gelişmekte olan ülkelere ucuz internet erişimi sunma girişimi Internet.org kapsamında 11 000 insansız hava aracını Afrika'da kullanıma sunacağı belirtiliyor. Bu araçlarla internet erişimi en uzak noktalara kadar götürülebilecek.





Facebook'un satın alma için 60 milyon doları gözden çıkardığı belirtiliyor. Titan Aerospace de firma ile görüştüklerini doğruladı. Benzer bir proje Google tarafından 50 güneş enerjili hava balonu ile Yeni Zelanda semalarında sürdürülüyor.

http://techcrunch.com/2014/03/03/facebook-in-talks-to-acquire-drone-maker-titan-aerospace/