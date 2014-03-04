Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook insansız hava aracı şirketi satın alıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,8b
1
19
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook insansız hava aracı şirketi satın alıyor

Son dönemde Amazon, Google gibi firmaların farklı projeler kapsamında insansız hava araçlarına ilgi gösterdiğine sıklıkla şahit oluyoruz. Bunların arasına Facebook da katılıyor.

Gelen bilgilere göre Facebook güneş enerjili hava araçları üreten Titan Aerospace adlı firma ile satın alma görüşmeleri yapıyor. Titan Aerospace'nin ürettiği hava araçları 5 yıla kadar sürekli havada kalabiliyor. Ayrıca Titan Aerospace güneş enerjili hava aracı üreten ilk firma. Bu da firmanın teknolojilerini önemli hale getiriyor.

Facebook'un gelişmekte olan ülkelere ucuz internet erişimi sunma girişimi Internet.org kapsamında 11 000 insansız hava aracını Afrika'da kullanıma sunacağı belirtiliyor. Bu araçlarla internet erişimi en uzak noktalara kadar götürülebilecek. 

Facebook'un satın alma için 60 milyon doları gözden çıkardığı belirtiliyor. Titan Aerospace de firma ile görüştüklerini doğruladı. Benzer bir proje Google tarafından 50 güneş enerjili hava balonu ile Yeni Zelanda semalarında sürdürülüyor.  

http://techcrunch.com/2014/03/03/facebook-in-talks-to-acquire-drone-maker-titan-aerospace/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dere.beyi 5 yıl en beğenilen
ulen bunlar resident evil daki umbrella gibi bir şirket olcaklar yakında
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 5 yıl
Koca şirket 60 milyon... Dötüboklu WhatsApp 16 Milyar ediyor... Azıcık kafanız varsa okulunu bırakın yazılıma şimdiden başlayın derim...
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Manchester United 5 yıl
Adamlar çalışıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ITTF 5 yıl
yahu bu facebook ve google ilerde olacak siber savaşları reel'e dökmek istiyorlar herhalde.Ya da devlet kurup robot askerle korumak gibi bir düşünceleri var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SİYAH SANCAK 5 yıl
Denizde karada havada uzayda Facebook hep yanınızda ta tat taaa
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartalaraz 5 yıl
süper düşünce...taktir ettim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
ne para var adamlarda yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erıs 5 yıl
Az bile yakında NASA yıda bünyesi katabilir 😊
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kule_genclik 5 yıl
Google balon urasip duru
Adamlar direk ucakla girdi olaya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MK* 5 yıl
Yeter artik bende seni satin alcam simdi

- Ali Agaoglu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exoss 5 yıl
bu ne görgüsüzlük arkadaş :D insan gider 3 5 uçak alır bunlar firmanı kütüğe geçirmişler :)ayıp ayıp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 5 yıl
Koca şirket 60 milyon... Dötüboklu WhatsApp 16 Milyar ediyor... Azıcık kafanız varsa okulunu bırakın yazılıma şimdiden başlayın derim...
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pixelliumdh90 5 yıl
Reklam icin deniyoda reklam icin insansız hava aracı sirketi almasıda garip :D
Markda canı ne isterse alıyo bubadamın önünü alın :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 5 yıl
adamlar artık her an ne yapacağımızı takip edecek iyice
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +177 Galatas4ray +104 Domatore +104 Tugrul_512bit +86 astegon +79 Mutlak.Sıfır +78 deoks +77 madmahmutd +76 Fenomenon +75 sistemli adam +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5805 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, facebook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl En iyisi hangisi? Xperia Z2, Galaxy S5, G Pro2 ve Yeni One özel video değerlendirme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
MERAK EDENLER İÇİN SARJIMI SÖYLÜYORUM
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim