Facebook, Instagram için yeni gelir metotları planlıyor





Fotoğraf tabanlı paylaşım uygulamaları arasında en popüleri olan ve Facebook'un 1 milyar dolar karşılığında satın aldığı Instagram, uzun süredir herhangi bir reklam gösterimi yapmıyordu.





Kuruluşundan bu yana reklamlardan uzak duran Instagram, bununla birlikte Facebook'a satışı ile birlikte reklam dedikodularına konu olmaya başlamıştı. Büyük bir meblağ ödeyen Facebook'un, uygulamadan gelir kazanmak istediği sürekli dile getiriliyordu.





Facebook global pazarlama başkan yardımcısı Carolyn Everson, bir demecinde bu iddiaları doğruladı. Everson, Instagram için bir gelir metodu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Everson, Instagram'da ne tür reklamlar olacağına açıklık getirmedi.





Kullanıcı sayısı hızla artan platformda, reklam yapma yoluna gitmek elbette avantaj sağlayacaktır. Ancak kullanıcıyı rahatsız edecek türde reklamlar, sadece fotoğraf paylaşımından ibaret olan uygulamanın çekiciliğini azaltacaktır. Tahminler sponsorlu fotoğraflar şeklinde bir yöntemin uygulanacağı yönünde.

http://www.businessinsider.com/facebook-confirms-ads-are-coming-to-instagram-2012-12