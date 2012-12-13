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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, Instagram için yeni gelir metotları planlıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Fotoğraf tabanlı paylaşım uygulamaları arasında en popüleri olan ve Facebook'un 1 milyar dolar karşılığında satın aldığı Instagram, uzun süredir herhangi bir reklam gösterimi yapmıyordu.

Kuruluşundan bu yana reklamlardan uzak duran Instagram, bununla birlikte Facebook'a satışı ile birlikte reklam dedikodularına konu olmaya başlamıştı. Büyük bir meblağ ödeyen Facebook'un, uygulamadan gelir kazanmak istediği sürekli dile getiriliyordu.

Facebook global pazarlama başkan yardımcısı Carolyn Everson, bir demecinde bu iddiaları doğruladı. Everson, Instagram için bir gelir metodu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Everson, Instagram'da ne tür reklamlar olacağına açıklık getirmedi.

Kullanıcı sayısı hızla artan platformda, reklam yapma yoluna gitmek elbette avantaj sağlayacaktır. Ancak kullanıcıyı rahatsız edecek türde reklamlar, sadece fotoğraf paylaşımından ibaret olan uygulamanın çekiciliğini azaltacaktır. Tahminler sponsorlu fotoğraflar şeklinde bir yöntemin uygulanacağı yönünde. 

http://www.businessinsider.com/facebook-confirms-ads-are-coming-to-instagram-2012-12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carter 6 yıl
Adamlar paraya doymuyor.
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| OMG! | 6 yıl
Timon
instagram denen şeyi hala kullanmayan ender kişilerden biriyim

+1,twitter,ios ve android kullanıyorum ama hala kayıtlı değilim.
we're limited edition man
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RockConn 6 yıl
Herifler paranın peşinden koşmaktan için sistemindeki hataları düzenlemez oldular. Örneğin son zamanlardaki graph api sorunları...
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J0K3R61 6 yıl
facebook instagrami satin alinca gelen tepkilerin nedeni buydu iste facebook reklam verecem diye programi mundar etmese bari.
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DjarumBlack- 6 yıl
instagram denen şeyi hala kullanmayan ender kişilerden biriyim
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cagataykoroglu 6 yıl
Şu an çok güzel. Saçma sapan yerlerde reklam görmeye başlarsak hoş olmaz.
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